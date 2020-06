„Vy jste z SPD.” „Nejsem.” Scéna z Rady ČT: Občan narazil na Šarapatku s kolegou. Bude to mít dohru

reklama

Jednání Rady České televize tuto středu bylo prvním, kterého se zúčastnili nově zvolení členové Rady Hana Lipovská, Luboš Xaver Veselý a Pavel Matocha. Radní Zdeněk Šarapatka, který byl kritikem jejich volby, již od jejich zvolení avizoval, že v jeho očích začala „válka o ČT“.

A tomu odpovídalo i jeho vystoupení při jednání Rady. V dlouhém temperamentním projevu mimo jiné zaznělo, že se „každý svobodně smýšlející člověk“ musí postavit na obranu pořadů 168 hodin a Reportéři ČT, které jsou nejčastějším předmětem kritiky.

„Víme, o čem mluvíme, jsou to samozřejmě diskutované pořady, které jsou ale nejvíc trnem v oku zejména vládním politikům, což z jistého úhlu pohledu se dá pochopit, protože je to kritická žurnalistika, a samozřejmě také Pražskému hradu. V tomto kompaktu pak ta animozita vůči pořadu vyplývá z toho, znovu podtrhuji, že jde o kritickou žurnalistiku, která opravdu nikoho nešetří a bere to, padni, komu padni.“

Hájil též pořad To se ví, který si kladl za cíl zábavnou formou vyvracet dezinformace, ovšem od počátku měl špatnou sledovanost a mezi lidmi vzbuzoval spíše posměch. Radní Šarapatka ovšem neúspěch pořadu vysvětloval zcela jinak: „Já myslím, že to nebyl špatný pořad, byly to tak vtipně vyvrácené falešné zprávy, zavádějící titulky, nesmyslné fotografie, já si myslím, že to mělo dobrý záběr, byť to skončilo, z toho důvodu, že to bylo vystaveno tak strašné kritice těch, kteří to fake news v podstatě realizují,“ řekl.

Psali jsme: Divoká Rada ČT: Šarapatka vyzval k obraně 168 hodin a Reportérů ČT. Spor s Lipovskou i Xaverem. A chválil pořad, kterému diváci dali 18 %

Bránil též diskusní pořad Otázky Václava Moravce, který je jako hlavní politická diskuse týdne někdy kritizován pro problematický výběr hostů nebo kvůli vstupům moderátora, který často rád prezentuje své osobní politické názory.

Když došlo při jednání Rady na diskusi, přihlásil se o slovo občan, který se představil jako Jaroslav Pizur a kritizoval nevyváženost publicistických pořadů ČT, zejména Otázek Václava Moravce.

ZVUKOVÝ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ RADY

Po jeho dotazu se ujal slova radní René Kühn, který se uchází o funkci ve vedení Rady. Místo odpovědi se občana začal ptát, zda je členem nějaké politické strany nebo hnutí.

Po negativní odpovědi Kühn občanovi řekl, že je sympatizantem SPD, protože jej prý viděl v Poslanecké sněmovně v hloučku poslanců tohoto hnutí.

Pak se chopil slova radní Šarapatka, který hned na úvod svého vystoupení občanovi vmetl, že se ke svým sympatiím k hnutí SPD měl veřejně přihlásit na jednom z minulých jednání Rady.

Podle stížnosti měl pan Pizur na jednání Rady v minulosti vystupovat v listopadu 2019. A jak vyplývá z veřejně dostupného zvukového záznamu z jednání, měl tehdy naopak říci, že není voličem SPD, ani sympatizantem jejího předsedy Tomio Okamury.

ZÁZNAM Z LISTOPADOVÉHO JEDNÁNÍ RADY

Vzhledem k tomu, že odepření práva na informace s odkazem na politické preference je zjevným porušením Listiny práv a svobod, zejména čl. 17, rozhodl se Institut svobody a demokracie podat na chování obou radních stížnost.

Stížnost je adresována Volebnímu výboru Poslanecké sněmovny, do jehož agendy otázky Rady ČT spadají. Podává ji Institut svobody a demokracie, ve kterém působí nově zvolená radní Hana Lipovská a rovněž někdejší redaktorka ČT Jana Bobošíková.

Stížnost přichází v situaci, kdy se má Poslanecká sněmovna zabývat dalšími problematickými výstupy radního Zdeňka Šarapatky, který ve svých textech a veřejných vystoupeních vulgárně oslavoval špatný zdravotní stav prezidenta Zemana a častoval koncesionáře České televize sprostými výrazy.

Psali jsme: Šarapatka: Válka o ČT! Když umřít, tak vestoje, pokud mě nezalehne Xaver Radní ČT Šarapatka jásá nad odstraněním Koněva: Figurky ruské propagandy mají po žížalkách. Hradní Ovce. Babiš a kriminál Kauza „škoda, že neumřel Zeman“: Nový výlev Šarapatky. ČT hrozí zlo a vám všem normalizace! Toto hned sklidil A paní Němcová, pečete na Vánoce rohlíčky? Naštvaný Xaver Veselý ukázal všem, co je zač televizní radní Šarapatka. Velmi ostré VIDEO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.