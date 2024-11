„Vyhodil bych vás.“ Hašek psal o Trumpovi takové věci, že nadzvedl nejen Hrabu, ale i profesora

V roce 1998 Staroměstské náměstí v Praze volalo „Hašek na Hrad“, když se „zlatí hoši“ vrátili z olympijských her pořádaných v japonském Naganu. Brankář Dominik Hašek byl národním hrdinou. V říjnu 2024 se tentýž Hašek nedostal ani do druhého kola senátních voleb. V benešovském obvodu jej v získaných hlasech dalece přestřílel Zdeněk Hraba. A právě tito dva rivalové ze senátních voleb se střetli nad postojem k Donaldu Trumpovi, kandidátovi Republikánské strany na post prezidenta USA. Anketa Budou volby v USA férové? Budou 2% Nebudou 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2129 lidí

Dominik Hašek si všiml průzkumu, který mluvil o tom, jak jednotlivé české politické strany podporují kandidáty na prezidenta USA. Podle průzkumu vyšlo najevo, že největší podporu Trump získal u voličů KSČM.

Dominik Hašek z toho vyčetl, že Trump je tedy levičák a komunista, který má blízko k názorům a jednáním sovětského diktátora Josifa Stalina. „Tak buď musejí být komunisti tou nejpravicovější stranou v ČR, nebo Trump je ten největší levičák a komouš v USA (tedy on ke Stalinovým názorům a jednáním má velmi blízko). Anebo úplně nejvíce platí, že ti největší lháři mají k sobě vždy blízko,“ kopl si Hašek do republikánského kandidáta.

A odpovědi se hned chopil Zdeněk Hraba. Ten si na pomoc vzal matematiku základní školy a jal se vysvětlovat Haškovi, že jeho závěry jsou mylné. „Aby člověk zjistil, jaký nesmysl je dělat z tohoto ,průzkumu‘ jakékoliv závěry, stačí udělat jednoduchý výpočet. Vzorek průzkumu je 1 018, voličů KSČM (podle posledního Kantaru) jsou 3 %. Z nich 70 % podle tohoto průzkumu favorizuje DT. 1 018 x 0,03 x 0,7 = 21,378,“ vypočítal pro Haška senátor Hraba, jaký vzorek voličů z KSČM udělal v pohledu Haška z Trumpa levičáka a komunistu.

A dodal, že na základě takového průzkumu zhodnotit republikánského kandidáta jako levičáka a komunistu je silně demagogické. „Říct tedy, že na základě odpovědí 21 voličů KSČM je DT ,největší levičák‘, a přirovnávat ho ke Stalinovi, to už je slušná demagogie,“ zkonstatoval Hraba.

Podle Haška ovšem není výrazem demagogie, když někdo Trumpa přirovná k diktátorům, jako byl Hitler a Stalin. „Přirovnání ke Stalinovi a Hitlerovi není ani v nejmenším demagogie,“ napsal Hašek na síti X.

Podle Haška Trump nerespektuje zákony, nerespektuje ani ústavu, lže a upřednostňuje své zájmy před zájmy země. „Donald Trump je člověk, který nerespektuje ústavu a zákony, neustále lže a své osobní zájmy klade nad zájmy své země a tomu se snaží přizpůsobovat zákony,“ obvinil Hašek Donalda Trumpa přes oceán.

A vzpomněl si na průnik Trumpových podporovatelů do Kongresu USA. „Např. 6. leden 2021 je toho zářným příkladem, ale těch téměř každodenních příkladů je mnohem více (a popravdě už se je ani nesnažím registrovat),“ napsal Hašek s tím, že nezmínil, že Trump průnik do Kongresu jednoznačně odsoudil a své příznivce od něj odrazoval.

Nad slovy Dominika Haška kroutil hlavou Zdeněk Hraba ještě víc. „To srovnání je fakt mimo. Stalin a Hitler mají na svědomí miliony mrtvých. Donald Trump je kandidát na prezidenta státu, který je naším spojencem. Nechápu, proč tuto hysterii těmito naprosto nesmyslnými příměry živíte,“ odpověděl mu Hraba. Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 26191 lidí

A to byla voda na Haškův mlýn. Ve své odpovědi označil Trumpa za sympatizanta diktátorů, kteří mají na svědomí životy milionů lidí. „Na to máme naprosto odlišný názor. Trump nejednou vychvaloval Hitlera. Obdivuje nejhorší současné diktátory, kteří mají na svědomí miliony mrtvých lidí, a dělá jim neskutečnou reklamu. To jsou fakta,“ bouchl do virtuálního stolu sociální sítě Hašek pěstí.

A obvinil Hrabu, že dává přednost diktátorovi před lidmi, kteří ctí ústavu. „Přiznejte si, že před lidmi – demokraty, kteří ctí ústavu, dáváte přednost diktátorovi, který pohrdá ústavou a zákony a který je patologický lhář (vše dokonce dosvědčují i slova jeho spolupracovníků). Vrána k vráně sedá. Tak to prostě je,“ vypěnil Hašek.

Senátor Hraba Haškovi nadhodil pár kontrolních otázek. „Donald Trump byl prezidentem mezi lety 2017–2021. Napíšete mi jedinou věc, která podle vás znamenala, že byl diktátorem? A pokud bude zvolen, co budete navrhovat? Budete chtít, aby ČR spolupracovala (vašimi slovy) s ‚diktátorem‘, nebo budete chtít přetrhat vazby ČR s USA, a tím mj. ohrozit naši bezpečnost?“ ptal se Hraba bývalého brankáře.

A dodal, že argument „Hitlerostalinem“ u každého, s kým nesouhlasíme, je velmi nebezpečná. „Prostě tato rétorika, že každý, s kým se nesouhlasí, je Hitlerostalin, je zkrátka dost nebezpečná. Ještě bych to možná chápal v rámci nějakého vyhroceného vnitrostátního politického souboje, ale v naší pozici je opravdu šílenost to takto rétoricky hrotit,“ neudržel se Hraba.

Bývalý brankář Dominik Hašek senátoru Zdeňku Hrabovi už ovšem neodpověděl.

Zato si na Haškův účet přidal profesor Západočeské univerzity v Plzni Jan Železný. Ten by Haška za taková slova vyhodil od zkoušek. „Pane Hašku, tato Vaše poznámka je tak neskutečně ubohá a mimo politologickou realitu, že být mým studentem, musel bych Vám dát u zkoušky nedostatečnou! Nemluvě o tom, že tu hovoříte o potenciálním lídrovi našeho klíčového bezpečnostního spojence, který se těší důvěře nemalé části elektorátu svého národa! Zkuste přemýšlet více pragmaticky a politicky, něco málo si přečtěte o historii a nechte tyto od reality odtržené poznámky u ledu. Vaše veřejná publicita totiž může způsobit, že tomu mnozí uvěří, a pak už se pohybujeme někde na hranici dezinfo! Chápu, že určité kruhy Vám za toto zatleskají, ale je to velmi laciné získávání obdivu! Hlasy lovte čestným způsobem!“ poučil Haška o jemnosti mezinárodní politiky profesor.

