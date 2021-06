„Vyhrajou volby a postaví nás ke zdi.“ Klausova stížnost na ČRo: Dusné jednání

V Radě Českého rozhlasu už se projednávala stížnost, kterou podal exprezident Václav Klaus za to, co říkal moderátor Vladimír Kroc při rozhovoru o údajném ruském dluhu. K porušení Kodexu ani zákona podle radních nedošlo, ale kritiky na Kroce se našlo dost. „Běda, kdyby někdo napadl někoho z vaší strany. To by byl cirkus ve všech novinách. Láska a pravda s prapory ve všech ulicích,“ trefoval se radní Vítězslav Jandák do radního, který se Kroce zastával. Dle serveru Mediář padla i vzpomínka na rozhovor s Havlem, který byl úplně jiný.

Jak jsme již informovali, na začátku června se Václav Klaus hrubě nepohodl s moderátorem Českého rozhlasu Vladimírem Krocem ohledně kauzy tzv. ruského dluhu, ve které nakonec vydavatelství Economia znění článku změnilo. Kvůli rozhovoru pak Václav Klaus podal stížnost k radě Českého rozhlasu za „extrémní nevyváženost a zaujatost“ a za to, že se ČRo prý zúčastnil „šíření dezinformační kampaně“ odstartované nakladatelstvím Economia.

už Rada ČRo dle serveru Mediář projednávala. Podle radního Josefa Nerušila byl rozhovor „zpackaný". Podle radního Tomáše Kňourka se měl Kroc ke Klausovi chovat jinak, než k řadovému poslanci. K tomu účelu vzpomenul, jak vedl rozhovor Martin Veselovský v roce 2009 s Klausovým předchůdcem, Václavem Havlem. „Bavili se normálně, nekonfrontačně, úplně na pohodu. Tady jsem neměl pocit, že by pohoda měla být resultátem debaty," shrnul rozdíl Kňourek. Ale ani on se nedomnívá, že by Kroc svým vystupováním porušil Kodex či Zákon o Českém rozhlasu.

Na to, co řekl Kňourek, ovšem generální ředitel ČRo René Zavoral odpověděl, že cílem publicistického pořadu Dvacet minut Radiožurnálu není, aby ve studiu byla pohoda. Prý zaslal Václavu Klausovi dopis, ve kterém se ohrazuje proti tomu, jak Klaus moderátora kritizoval. Ten jednak hovořil o „hloupých novinářích, kteří mají zakryté uši“, dále Krocovi řekl, že je blázen. „Vy opakujete naprosto nesmyslně pořád stejné věci. Snažíte se prodlužovat lži. A je to trapné a smutné. A divím se, že se nestydíte dívat se mi do očí,“ vmetl Klaus moderátorovi. Také ho obvinil, že „záměrně lže se soudruhy z Hospodářských novin“ a „patří do jejich klanu“. A na závěr zazněla již známá slova o „zrůdě lidské“.

Moderátor měl zastání v osobě Marka Pokorného, který v radě sedí od roku 2020. Ten tvrdí, že v rozhovoru od moderátora nic přes čáru nezaznělo. Ale za to se do něj opřel radní Vítězslav Jandák: „Běda, kdyby někdo napadl někoho z vaší strany. To by byl cirkus ve všech novinách. Láska a pravda s prapory ve všech ulicích. Vy jste typický představitel, vy to máte v očích.“ A ještě prohlásil: „Žijí s tím, že vyhrají volby, pak nás všechny postaví ke zdi.“ Ale k tomu podle Jandáka nedojde.

