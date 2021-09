„Vyjeďte za Prahu!“ „Trpíme na vesnicích.“ Mladý gay diktoval v TV. Dostal naloženo

Když šéf ODS Petr Fiala napsal, že manželství je mezi mužem a ženou, zavařil si u LGBT aktivistů. Své názory pak jeden z nejhlasitějších kritiků, Kryštof Stupka, šel sdělit do CNN Prima News. Jeho oponentkou pak byla Jana Jochová z Aliance pro rodinu. Stupka odhalil, že jeho dětství nebylo radostné. A opět vzduchem létala slova jako homofobie. "Paní Jochová, vaše organizace a vaše působení je založeno na nerespektování mojí identity a sexuality tisíce lidí v České republice. A jenom to, že vás sem pozvali mně přijde úplně strašný a šílený," zaznělo od aktivisty.

reklama

Včera diváci CNN Prima News zažili vyostřený duel Jany Jochové z Aliance pro rodinu a LGBT aktivisty Kryštofa Stupky. Záminkou byla kritika Petra Fialy z LGBT kruhů (vč. Stupky), že je homofob, protože za manželství považuje svazek muže a ženy, jak napsal ve své knize.

Psali jsme: Žena a muž, to je rodina, napsal šéf ODS. A je zle. Aktivista, který zničil Feriho, se na něho vrhnul

Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 0% Ne, ještě dřív! 0% Ne, později 3% Ne, vůbec to nezakazovat 97% hlasovalo: 798 lidí

Stupka si ovšem myslí, že je pobouřen oprávněně. „Opravdu se mě velmi dotklo, že stejnopohlavní rodiny, nebo prostě táta a táta nebo máma a máma nejsou pro něj přirozené,“ řekl. Připustil, že žije v bublině mladých lidí, ale ta se prý táhne celou společností. „A věřím, že v naší generaci všichni věříme, že stejnopohlavní páry jsou úplně rovné jakýmkoliv jiným párům a jakýmkoliv jiným rodinám,“ prohlásil.

„A právě tady ta rétorika, kterou použil Petr Fiala nebo kterou také často používá paní Jochová, a paní Jochová je velmi homofobní, tak to je něco, s čím jsem já vyrůstal, když jsem byl malý. A s čímž mě během mého coming outu konfrontovala moje maminka. Bylo pro mě velmi pobuřující to slyšet od někoho, kdo chce být premiér naší země,“ odhalil Stupka, proč mu tato slova vadí.

Fotogalerie: - Prague Pride na vodě

Jochová se bavila dále a mínila, že s tímto přístupem musí Stupka považovat většinu české společnosti za homofobní. Zvláště, pokud by vyjel z Prahy. Projevila pochopení pro Stupkovo těžké dospívání, ale řekla mu: „Na druhou stranu, žijete v konzervativní české společnosti a tady většina lidí za rodinu považuje manželství muže a ženy.“ Doplnila, že podle výzkumů CVVM klesá podpora pro manželství stejnopohlavních párů právě od té doby, co začala kampaň za to, aby bylo manželství otevřeno i stejnopohlavním párům.

Stupkovi vmetla, že svými inkvizičními praktikami odrazuje i „své vlastní“, například youtubera Karla „Kovyho“ Kováře. Moderátor Michal Půr se zeptal, zda tedy má Petr Fiala právo na názor. Stupka řekl, že právo na názor má podle něj každý. „Ale podobně jako upírat ženám volební právo je sexismus, tak upírat LGBT lidem rovná práva a rovnost je homofobie. Upírat někomu něco kvůli sexuální orientaci je homofobie. A stejně jako má pan profesor právo na názor, tak my máme právo ty jeho názory hodnotit a pojmenovat je tak, jakými jsou.“

Vytkl Jochové, že se zastává těch, kdo chtějí „léčit“ homosexualitu. Což považuje za naprosto nepřirozené a připomenulo mu to opět jeho dospívání. „To, co moje máma dělala a čím mě donutila projít, tak to bylo fanatické a šílené a bylo to konzervativní. A rozhodně si nemyslím, že by to nějak reflektovalo českou společnost. Já pevně věřím, že česká společnost je gayům a lesbám nakloněná,“ odhalil opět střípek ze své minulosti a přidal číslo z výzkumu, podle kterého je 67 % Čechů nakloněno stejnopohlavnímu manželství. Jochová ovšem doplnila důležitou informaci, že se jednalo o průzkum hrazený hnutím Jsme fér, které manželství pro všechny prosazuje.

Fotogalerie: - Pilsen Pride 2019

Stupka se dále odvolával na slova Adély Horákové z iniciativy Jsme fér, podle které je manželství právo. Podle něho to má být takto vnímáno, protože manželství je symbolické. Moderátor se zeptal, zda by byl ochotný ke kompromisu, tedy srovnání práv mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Stupka otázku otočil a tázal se, zda by moderátor a Jana Jochová chtěli své manželství vyměnit za registraci. „Já si myslím, že se registrujou auta,“ řekl aktivista a argumentoval opět rovností, prý i máma a máma se chtějí nazývat rodinou.

Jochová argumentovala, že pouze muž a žena mohou na svět přivést dítě a právě kvůli tomu existuje manželství. Dodala, že v tomto boji jde i o děti, protože ty ztratí právo na to mít tatínka a maminku. „Tady se rozjede obchod s dětmi, on se rozjíždí i v těch cizích zemích, kde všude homosexuální manželství už bylo schváleno,“ varovala. Dala příklad z Francie, kde údajně do rodného listu mohou být zaneseny dvě ženy. „To úplně popírá princip otcovství. To dítě bude vychováváno ve lži, že nemá žádného otce. Každé dítě má nějakého otce, každé dítě má nějakou matku. Ale tady se bude lhát těm dětem. A to k tomu vede,“ doplnila.

Podle ní navíc LGBT lidé chtějí být privilegovaní a určovat, co si lidé mohou myslet, například, že si lidé nemohou myslet, že manželství je svazek muže a ženy. Z mladého Pirátstva, za jehož člena Stupku pokládala, cítí Jochová ohrožení tradic a kořenů naší společnosti. Stupka ovšem vyvracel jednak že by byl členem mladého Pirátstva a podle něho zákon, o kterém Jochová mluví, není o rodném listu, ale týká se školní docházky, na jejímž začátku se oba rodiče podepíší na formulář. A opět rozebíral, jak mladí LGBT lidé například na vesnicích trpí, že jim rodiče říkají, že homosexualita je hřích apod. a že nechce, aby už toto zažívali. Jana Jochová si trvala na svém, že se jedná o rodný list.

Pokud jde o ústupky, uvedla, že si LGBT mohou svůj svazek nazvat jak chtějí a o majetková práva Alianci pro rodinu také nejde. Jde jí především o děti. „Paní Jochová, vaše organizace a vaše působení je založeno na nerespektování mojí identity a sexuality tisíce lidí v České republice. A jenom to, že vás sem pozvali, mně přijde úplně strašný a šílený,“ prohlásil Stupka a moderátor Michal Půr změnil pozici. „Protože vaše homofobie by neměla být protinázor. Vy byste neměli mít nároky na práva, které my bychom měli mít jako rovní občané a jako rovní lidé a ne jako nějací druhořadí...“ doplnil Stupka.

Jana Jochová reagovala, že je ráda, že jsou i jiní gayové, než je Kryštof Stupka, například Matěj Stropnický nebo zmíněný Karel Kovář. Doplnila, že po každé debatě s LGBT aktivisty se jí ozve „nějaký normální gay“, který říká: „My to nechceme. My nechceme být na jedné vlně s vámi, s těmi LGBT aktivisty. A vlastně se přidávají k nám. Takže si myslím, že to také vypovídá o té společnosti. A i spousta cizinců, kteří tady žijí, tak říkají, že Česká republika je tolerantní.“

Psali jsme: Byla muž, teď je žena: Pohlaví jsou dvě, říká. Dělá se z toho byznys Jiří Strach syrově: Umělci? Kde jsou ty osobnosti? Kde mají Oscary a ceny? Nevěřím mu. Antifa a sledování občanů... pan Bartoš. A s ním ruku v ruce... Docent Ševčík nakládal: Piráti, LGBT, elektroauta Ne, není to vtip. Vybírat pohlaví si budou děti, které ještě neumí číst a psát. Varování tu bylo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.