Nejdřív Írán, pak Green Deal. U Moravce se to díky Foldynovi rozjelo

V první hodině svých Otázek Václav Moravec moderoval debatu ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka za STAN, europoslankyně Kláry Dostálové (ANO), europoslance Alexandra Vondry z ODS a poslance Jaroslava Foldyny z SPD.

Dostálová hned v úvodu pořadu zdůraznila, že oslabení jaderného programu Íránu bylo správné. „Podle mě prezident Trump zasáhl včas a dobře,“ zdůraznila Dostálová. Podle ní se opět potvrdilo, že bez USA je instituce EU jako taková mezinárodně slabá.

S děkováním přišel i Vondra.

Naproti tomu Foldyna zdůraznil, že Donaldu Trumpovi není zač děkovat, neboť Američané opět porušili mezinárodní právo, a i když se zdá, že je to v zájmu EU, je to z Foldynova pohledu tak jako tak problematické.

Vondra v tu chvíli děkoval ministryni obrany Janě Černochové (ODS) a ministrovi zahraničí Janu Lipavskému za skvěle zvládnutou evakuaci Čechů z Izraele.

Když dostal prostor Dvořák, zdůraznil, že „íránská část“ Rádia Svobodná Evropa může v této situaci hrát velmi důležitou roli a že bude na EU, aby se za tuto rádiovou odnož jasně postavila.

Foldyna se netajil, že to vidí jinak. „To mě v této chvíli opravdu málo zajímá,“ nechal se slyšet Foldyna.

Vondra připomněl, že Rádio Svobodná Evropa chtěl zrušit už Bill Clinton, a že nakonec se ukázalo, že fungování této stanice má nějaký smysl.

Vondra obratem přešel k Íránu. Teď je podle něj zásadní, aby Írán konečně uznal existenci Státu Izrael a aby přestal podporovat různé teroristy. „Oni nejsou Arabové, to jsou Peršané. To jsou velmi vzdělaní lidé. Já jsem tam v polovině 90. let byl … a tam jsou velmi vzdělaní lidé, a mají tam střední třídu,“ zdůraznil Vondra, a že kupříkladu v Íránu střední třída schází.

„S potěšením konstatujeme, že íránský jaderný program je v troskách. Krátkodobě to ale nebude znamenat nic,“ varoval ministr Dvořák s tím, že Írán buď ukončí podporu různých teroristických sil, což by byla dobrá varianta, nebo budou teroristy podporovat dál.

„V tom dlouhodobé horizontu to budeme postupně kvitovat, že to bylo zaraženo včas,“ pravila Dostálová s tím, že obnova íránského jaderného programu by trvala desítky let.

Foldyna podotkl, že v tom regionu se budou angažovat i Čína i Rusko. V tu chvíli se začal usmívat ministr Dvořák a poslanec Foldyna si neodpustil poznámku: „Vy se smějete, ale pamatujte si, že kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp,“ pravil Foldyna. Zdůraznil, že prezident Trump by měl v řešení íránské otázky hledat mezinárodní podporu.

„On, kdyby nekonal, tak by od Demokratické strany dostal stejně nakládačku,“ připomněl Vondra, a že zásadní otázka vlastně zněla – kdy, když ne teď?“

Podle Dostálové by EU a USA měly diskutovat o tom, co a jak dál k řešení situaci v Íránu.

Dvořák na to konto připomněl, že Čína, Rusko a Írán spolupracují např. i při vedení války na Ukrajině, takže podle Dvořáka nelze Rusko, Čínu a Írán považovat za důležité partnery. Spoléhal by spíše na již tradiční diplomatické hráče, jako jsou v poslední době Turecko či Katar.

Pokud jde o Írán, Dvořák doufá, že Írán je v tuto chvíli natolik oslaben, že bude nucen sednout k jednacímu stolu, což by z dlouhodobého hlediska uklidnilo i situaci na trzích, především na trzích s ropou.

Dostálová, Vondra a Dvořák se shodli, že teď může důležitou diplomatickou roli sehrát EU, pokud se EU na něčem dokáže shodnout.

Foldyna nabídl trochu jiný pohled a obavu, že arabský svět v této věci může táhnout zá jeden provaz. „Já se obávám, že ten celý muslimský svět na to bude reagovat,“ podotkl Foldyna.

Vondra se snažil situaci uklidnit vnesením racionálního uvažování do celého problému a podotkl, že málokdo má zájem na růstu cen ropy. „Jediný, kdo na tom má zájem, je Vladimir Putin a pak ta zelená guerilla v Bruselu. Já myslím, že převáží racionální zájem. Ale jsme v tom světě velmi volatilní, kdy nevíme dne ani hodiny,“ pravil Vondra.

„Ale oni v tom rabském světě můžou uvažovat jinak. Oni třeba v Indonésii budou jezdit autem, ale otázkou je, jestli nechají jezdit autem nás,“ namítl Foldyna s tím, že vlády ve Francii či ve Velké Británii už musí brát ohled na své muslimské menšiny.

V druhé hodně diskuse moderátor Moravec otevřel téma Green Dealu – a ve studiu se strhla takřka slovní bitka.

„Green Deal mohla zastavit vláda Andreje Babiše. My už jsme nemohli,“ řekl Vondra.

„Proč vy pořád opakujete tyhle lži?“ ohradila se okamžitě Dostálová. A zdůraznila, že parametry Green Dealu domlouvala už vláda Petra Fialy (ODS).

„Nikdo nechce ničit planetu, dekarbonizovat se má. Ale pokud je na jedné misce vah naprosto stachanovský slib, že bude první zelený kontinent na světě, a na misce druhé bude to, že se lidem zdraží bydlení... no, tak to je potřeba si rozmyslet.“ I podle Dostálové bude nutno Green Deal buď zrušit, nebo odložit, protože už bylo spočteno, že za deset let vyjde systém emisních povolenek TESS 2 na 3,5 tisíce miliard za 10 let.

„Na tu misku vah musíme dát tyhle zelené nesmysly – a na misku druhou zájmy občanů a obranu,“ pravila Dostálová, která o chvíli později zdůraznila, že si neumí představit, že by Česko stálo mimo NATO.

Dvořák to viděl stejně. „Ale dovedu si představit, že pro přátele Kremlu je to lákavá myšlenka, protože pak bychom byli velmi snadným cílem,“ podotkl.

Naproti tomu Foldyna poznamenal, že si to představit umí, byť jen sám za sebe, a jako politik zastupující zájmy občanů musí jednat realisticky.

Vondra připomněl, že v dnešní mezinárodní situaci je třeba přiklonit se k NATO a nedebatovat o neutralitě, což dělá slovenský premiér Robert Fico. „Podle mě to není cesta, a je třeba jasně říct, jak to má hnutí ANO a jak to má SPD. Aby lidi věděli,“ nechal se slyšet Vondra.

„Ale já jsem tady řekla, že si za sebe neumím představit vystoupení z NATO,“ řekla Dostálová.

„Ale lezlo to z vás jak z chlupaté deky,“ smál se Dostálové Vondra.

Dostálová poznamenala, že EU musí vést debaty o situaci na Ukrajině. „Je potřeba si uvědomit, co se na nás valí odjinud, jaká prostě je situace. Včetně toho, že je třeba i prezidenta Zelenského přimět, aby se vydal jinou cestou a aby byl více ochoten ke kompromisu. Nevím,“ podotkla Dostálová.

„Já si kladu otázku, proč prezident Trump dokázal být tak tvrdý vůči Íránu, ale nedokázal byt stejně tvrdý vůči Rusku. Tím nechci říct, že by měl bombardovat Kreml, ale mohl sáhnout ke zpřísnění sankcí,“ podotkl Dvořák.

