„Předražené. Prodat Izraeli.“ Babiš ví, co s F-35

Hlavním hostem nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byl šéf momentálně nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Stejně jako premiér Petr Fiala (ODS) neměl ani Babiš oponenta v dalším politikovi, ale jen v moderátorce Tománkové.

Anketa Máte důvěru v Evu Decroix? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11536 lidí

Eskalace konfliktu na Blízkém východě navíc žene ceny ropy nahoru a to způsobuje problémy. „Doufejme, že si to pan prezident Trump dobře rozmyslel,“ zopakoval Babiš. „My jsme ho podpořili jako Patrioti pro Evropu, protože on je proti ilegální imigraci jako my. On vystoupil z klimatické dohody. … On je trader a doufejme, že to má všechno dobře rozmyšlené a že to dobře dopadne.“

A že tato vláda není schopná a nemá v rozpočtu 2025 dvě procenta. „Pokud budou fixlovat s těmi výkazy NATO a NATO jim to potom dá pryč, tak jim bude chybět 13 miliard,“ podotkl Babiš. Poté se dovolával slov španělského socialisty Perdo Sancheze, podle něhož je pět procent na obranu naprosto neslučitelné se zájmy Španělska. „S naším sociálním státem,“ řekl Sanchez, kterého Babiš citoval. „A já s ním souhlasím,“ zdůraznil Babiš.

„Když já uvidím ten kontrakt na F-35, což je naprosto nesmyslné, že to koupili, je to předražené. Já bych je prodal do Izraele a jednal bych o gripeny, vždyť oni už mají gripeny další generace. Vždyť F-35 jsou bojová letadla. A my chceme bojovat? My nechceme bojovat, NATO je obraná aliance. … Já bych Trumpovi řekl, že dávat pět procent na obranu prostě není možné, jak už to řekl Pedro Sanchez,“ zdůraznil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„My chceme dálnice, my chceme rychlovlaky a my chceme hlavně peníze pro lidi!“ zesiloval ve studiu hlas Babiš, podle něhož jsou stovky miliard za F-35 vyhozenými penězi. … „Proč my jsme říkali, že ta vláda musí podat demisi? Protože tam je zase kauza Diag Human, kde Stanjura potvrtdil tu pověst z Opavy a obchodoval s mafiány birtcoinové kauzy,“ soptil ve studiu Babiš. „Oni nemajhí peníze pro naše lidi, a my ještě budeme zbrojit?“ kroutl hlavou Babiš. „Já jsem s ním mluvil pětkrát, s Trumpem, ale musíme být realisti. Není možné, abychom jen zbrojili a zbrojili, a přitom nemáme peníze na zdravotnictví,“ poznamenal Babiš.

„My jsme byli první, kteří začali mluvit o bydlení. My jsme mluvili o tom, že chceme ‚lex bydlení‘ pro firmy, aby nemusely čekat šest let na stavební povolení. A taky chceme sami stavět. Tady od revoluce nikdo nestavěl pro vojáky, taky jak bydlí studenti,“ zmínil Babiš.

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10204 lidí

„Jeden bilion je šedá ekonomika, z toho bychom mohli ušetřit 100 miliard. … A hlavně, budu vybírat konečně daně. A taky budu vypisovat výběrová řízení. To jsou oni, že rozdávají, samí kámoši. Zkuste si uvědomit, že já jsem tady jediný politik, který byl premiér, ministr financí a taky jsem vybudoval nějakou firmu, která zaměstnává 40 tisíc lidí. My máme plán, Oni všichni ten náš program znají. My ho představíme 4. září. My ho nebudeme říkat dřív, aby nějací experti na Novinkách říkali, co všechno je tam špatně,“ rozčiloval se Babiš.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdůrazňoval také, že chce ušetřit 50 miliard korun na provozu státu.

„A proč oni nevybírají daně? A proč nekontrolují nadnárodní společnosti, které si odvádějí dividendy do zahraničí, když už tady ODS všechno rozprodala?“ kladl naléhavé otázky Babiš.

Sliboval také, že vrátí školkovné a daňovou slevu na druhého z manželů.

Zdůraznil také, že vrátí do provozu EET. „Já jsem přesvědčen, že drtivá většina našich podnikatelů chce podnikat spravedlivě, ne podvodně,“ zdůrazňoval šéf hnutí ANO. „A věřte mi, že se tomu věnujeme seriózně. My to počítáme. A my to taky splníme. Já když jsem byl premiér, tak jsem každého půl roku lidem říkal, že jsme splnili to a to. Zato oni nedělají nic,“ nešetřil Babiš vládu. „Sem nepřišel jediný zahraniční investor. Já to má všechno vyfutrované. Já nejsem politolog, já jsem ekonom a mám to všechno propočítané,“ pravil Babiš a zdůraznil, že je sice politikem, ale pouze dočasně.

Věří, že na plnění programu ANO budou peníze i bez zvyšování daní. „A už by bylo dobré, aby lidi slyšeli, že všechno, co říkám, tak na to mám tabulky,“ vytáhl Babiš několik listů dat údajně opřených o data ČSÚ, o data Eurostatu a o data závěrečných zpráv ministerstva obrany.

Naproti tomu stávající premiér Petr Fiala prý Česko zadlužuje. Babiš ale Terezii Tománkové odmítl říct, zda by Česko dál zadlužoval. „My dneska rozhodně nechceme slibovat vyrovnaný rozpočet. To má málokdo. My potřebujeme investovat. My potřebujeme investovat do zdravotnictví, do vnitřní bezpečnosti. My potřebujeme investovat a my prostě ty peníze najdeme,“ sliboval šéf hnutí ANO.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátorka Tománková poté položila na stůl nový průzkum, agentury STEM, který ukazuje, že hnutí ANO si drží podporu více než 31 % voličů, zatímco druhá koalice SPOLU si drží podporu 20 % voličů a hnutí SPD s dalšími partnery, mezi které patří uskupení PRO Jindřicha Rajchla, Svobodní Libora Vondráčka a Trikolóra, má podporu 13 % voličů – a hnutí STAN je pod 10 procenty. Do Sněmovny by se dostalo ještě uskupení STAČILO. Ale Přísaha Roberta Šlachty nebo sociální demokraté zůstávají podle posledního průzkumu mimo Sněmovnu.

Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 1% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18668 lidí

Stávající ministr financí Zbyněk Stanjura podle Babiše musel vědět, jak to s bitcoinovou kauzou je. „Já jsem tam byl. Já jsem byl ministr financí,“ zdůraznil Babiš. „Pro nás je ODS zločinecká organizace,“ podotkl.

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 94% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 1% Ne, vláda je stále dobrou variantou 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17981 lidí

Sliboval také, že on jako premiér vládu řídil a bude ji řídit znovu, pokud zvítězí – zatímco tuto čtyřkoaliční vládu nikdo neřídí. „Tyhle volby jsou jednoduché. Buď lidi zvolí Fialu, nebo Babiše. … A my říkáme lidem, aby nás nemohli obejít jako minule,“ pravil Babiš s tím, že má stínovou vládu, má kompetenci, má lidi.

Ostatní strany mu prý mohou dodat odborníky, ale hnutí ANO to podle Babiše bude všechno řídit. Rád by dostal od lidí tolik hlasů, aby nemusel hledat do vlády další partnery.

V závěru pořadu se rozhodl popsat stav české společnosti a zdůraznil, že Česko potřebuje Ukrajince jako pracovní sílu, ale trvá na tom, aby Ukrajinci měli stejné podmínky jako čeští občané. „Já jen mluvím o tom, co se děje, jak je to na Poraze 8 a na Praze 9. Jaké tam jsou podmínky třeba pro přijímání dětí na školách. … Já jen říkám názory lidí,“ zdůrazňoval Babiš.

„Hned tam byly všude byty, ale pro naše lidi nebyli byty. Zdarma MHD a tak dále,“ kroutil hlavou Babiš naštvaně s tím, že má vláda podpořit české rodiny. „Oni zkrátka udělali co? Straší válkou a vzali jim školkovné,“ rozčiloval se šéf hnutí ANO. „My pomůžeme všem, kdo to potřebuje. Ale nebudu pomáhat bohatým Ukrajincům, kteří tady žijí v Karlíně, nebo já nevím kde,“ zdůrazňoval Babiš.

Hodina času uplynula a v hodině druhé se Babiš rozpovídal o Green Dealu, proti kterému je připraven bojovat. Hodlá se obracet např. i na Ústavní soud, bude-li třeba. „Budeme se soudit a budeme získávat ty spojence. Kde je tam V4? A to my jsme jednali. Vždycky jsme si sedli a řekli, že Orbán říká tohle, Babiš říká tohle, Pellegrini říká tohle. … A vždyť my jsme zastavili tu taxonomii,“ popisoval Babiš.

„Když my tohle zablokujeme, tak by nebudeme muset dělat úpravy na vašem domě a snižovat emise. My říkáme lidem, že je ochráníme,“ zdůrazňoval Babiš.

Také se nechal slyšet, že ČEZ neměl být nikdy privatizován.

V závěru pořadu se rozloučil tezí, že ve volbách lidé rozhodnou, že bude muset ještě makat, nebo bude moct vést jiný život, třeba na pláži. „Rozhodnou lidi,“ pravil Babiš.

Psali jsme: „Přeju vám smrt.“ Novotný před vězením. Vzkaz voličům ANO Rozbor „katastrofy Babiš“: Komická horlivost provládních médií Sněmovna o důvěře vládě: Fiala vytáhl Čapí hnízdo, Stanjura bolševika Babiš (ANO): Vláda hájí jen své zájmy, prachy, moc a koryta