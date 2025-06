Domluvený útok? V Íránu bylo podezřele ticho

Analytik Simplicius se ve své nejnovější analýze zamýšlel nad americkým útokem na Írán, předně pak nad tím, zda nebyla operace zčásti fingovaná. Tedy namísto toho, aby jejím cílem bylo způsobit reálné škody, měla za účel odvrátit pozornost, deeskalovat napětí a pomoci Americe zachránit svou politickou tvář.

Podle analytika byly nasazené letouny B-2 a tankery směřující přes Guam a Diego Garcii jen zástupným manévrem, který měl odvést pozornost od skutečné akce, která údajně probíhala utajeně z opačného směru, z východu Spojených států amerických a mířila na západ Íránu.

„Velkou otázkou však je, co se skutečně stalo: Byl úder zcela falešný, jak někteří naznačují? Připomeňme, že neexistuje žádný důkaz, že by letouny B-2 vůbec nad Íránem přeletěly,“ píše analytik.

Lest by podle analytika mohla být součástí širší diplomatické hry. Trumpova administrativa podle některých zpráv prostřednictvím švýcarských zákulisních kanálů předem informovala Írán o tom, že pokud nebude reagovat, půjde pouze o jednorázový a omezený zásah. Pokud by to byla pravda, znamenalo by to, že Spojené státy poskytly Íránu možnost neeskalovat konflikt výměnou za to, že útok přehlédne. Amerika by si tak mohla zachovat svou prestiž, aniž by se dostala do přímého ozbrojeného střetu.

„Osobně se domnívám, že s největší pravděpodobností došlo k uzavření zákulisní dohody o bezpečném průletu letounů B-2 za účelem provedení omezeného ‚předváděcího úderu‘,“ píše analytik.

Jako první z důkazů analytik uvedl skutečnost, že útok byl malého rozsahu a bylo použito pouze šest bomb typu MOP (Massive Ordnance Penetrator).

Druhým důkazem je podle analytika „neobvyklá činnost“ pozorovaná na satelitních snímcích. Už dva dny před útokem se ve Fordow pohybovaly desítky nákladních vozů, což podle něj naznačuje, že Írán byl o útoku předem informován a připravoval se.

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 30% Zklamal mě 56% Mizerný prezident, dle očekávání 9% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 567 lidí

Analytik navíc připomněl, že podobný zastírací manévr už Trumpova administrativa použila v roce 2017 při raketovém úderu na syrskou základnu Šajrát. Útok byl tehdy médií prezentován jako rázný vojenský zásah, ale ve skutečnosti šlo jen o symbolický úder, který nezpůsobil žádné zásadní škody.

„Jsem přesvědčen, že Írán se rozhodl přijmout nabídku USA a umožnil bezpečný průchod úderného balíčku, aby mohl zasadit několik bezvýznamných ‚symbolických‘ úderů na Fordow s tím, že to byla cena USA za ukončení konfliktu,“ uvedl analytik Simplicius.

Na základě snímků z místa je o podobném závěru přesvědčen i vojenský analytik Tyler Weaver, vystupující na X pod přezdívkou Armchair Warlord. Podle něj útok na Írán nebyl veden těžkými průbojnými bombami, ale lehčí municí, která způsobila pouze povrchové škody. Snímky z místa ukazují jen malé jizvy v terénu, nikoliv masivní krátery, jaké by zanechaly zbraně jako GBU-57A/B.

Navíc Íránci byli podle všeho před útokem včas varováni a stihli evakuovat zařízení Fordow, včetně technologií a obohaceného uranu, přičemž dokonce zasypali vstupy do komplexu.

„Domnívám se, že šlo o útok s nízkým rizikem a dopadem, který byl proveden pomocí odjištěné munice a měl minimální vliv na íránské jaderné kapacity, ale mohl otevřít určitý politický prostor pro deeskalaci konfliktu nebo alespoň snížit politický tlak izraelské lobby na Trumpa, aby udělal něco na záchranu Netanjahua,“ tvrdí vojenský analytik Weaver.

Now that imagery has emerged, I think my take from last night is vindicated - the damage seen thus far is not consistent with extremely large "bunker-buster" bombs but with lighter standoff weapons that caused only surface damage.



The Iranians also clearly had ample warning.??… pic.twitter.com/wknYTVYIi6