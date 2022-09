„Vystoupili samí ti černí, no z té Sýrie.“ Na Primě se vydali na hranice. A slyšeli toho opravdu hodně

reklama

Kontrolovaní řidiči, kteří přejíždějí přes hraniční přechod ze Slovenska do práce, se pozastavují nad tím, že zde hlídá až deset policistů. „No, je jich tady trochu moc, to jsou úplné manévry, možná by měli raději hlídat v okolních lesích,“ navrhuje. „Vždyť je to blbost, aby tolik policajtů stálo na silnici, když mezitím běženci projdou tam vrchem,“ ukáže ke karpatským hřebenům.

Policejní kontrola na česko-slovenské hranici mu prý vadí. „Nemám rád, když se Schengenská smlouva stává jen cárem papíru a státy začnou znova střežit policisté.“

„To víte, že to tady vadí úplně každému. Už několik let tu nemáme klid, to jsou samé kontroly. Napřed kvůli covidu, teď zase uprchlíci. A pokaždé nám ty hraniční kontroly jen dělají problémy. Syn se hůře dostává do práce, no je to všechno špatně,“ rozčiluje se 80letá Emilie Krasulová z horské osady Konečná.

Ukazuje se, že v osadě je to spíš výjimečný názor. „Proti těm migrantům jsem strašně zaujatá, já je tady nechci,“ přiznává Miroslava Brezinová, penzistka z osady Konečná. „Máme z nich všichni obavy. Minulý týden jednou v noci tady přijela dodávka, vystoupili samí ti černí, no z té Sýrie, a zaklepali na dům paní Tománkové. Měla hrozný strach,“ vypráví Brezinová.

Přímo v osadě Konečná přitom žijí čtyři ukrajinští uprchlíci, další Ukrajinci pracují na rekonstrukci penzionu Baraní. Jenže Syřané stejně jako Ukrajinci utíkají z války, jaký je mezi nimi rozdíl? Místní hospodská Zdeňka Svobodová zásadně odlišuje běžence z Ukrajiny a Sýrie. „Slováci z toho zatím měli jen skvělý byznys, někdo už musel ty Syřany zastavit,“ říká. I ona vypráví o dodávce plné migrantů, která údajně zastavila v osadě a vypustila do terénu běžence.

Konečná je plná paradoxů. Pod střechou někdejší celnice a služebny pohraniční policie stojí devět policistů, v samotné budově však žijí čtyři ukrajinští uprchlíci, popisuje reportér CNN Prima NEWS.

Lidé si zde také stěžovali na nesmyslnou kontrolu Čechů v Česku. Hraniční přechod na Konečné stojí paradoxně výhradně na českém území, 500 metrů od skutečné česko-slovenské hranice.

Domorodci v české části osady si kvůli tomuto umístění vytrpěli svoje už po rozpadu Československa. „I když jsme jeli jen z Česka do Česka, museli jsme projet hraničním přechodem, kde nás kontrolovali, jako bychom přijeli z ciziny. A teď se to zase vrací,“ stěžuje si 64letá Veronika Sobčáková z Konečné.

Někteří místní podle svých slov nechápou, proč policie raději neochraňuje Českou republiku na skutečné hraniční čáře.

