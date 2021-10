„Z toho mrazí.“ Hosté na Primě v přímém přenosu sledovali sanitku s prezidentem

reklama

Prvním hostem ve druhé hodině Partie na CNN Prima News byl český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Vyjadřoval znepokojení nad tím, jak málo toho voliči vědí o zdravotním stavu českého prezidenta.

„Je to naprosto v nepořádku. Na jedné straně je i pan prezident občan a má právo, aby nikdo nevěděl informace o jeho zdraví. Na straně druhé je prezident veřejný činitel a veřejnost má právo vědět, zda je prezident schopen vykonávat svou funkci. Jak to konec konců víme i u řidiče autobusu. A to, že nás Hrad zásobuje biblickými citáty, to nás neuklidňuje,“ pravil Marek Orko Vácha. Kolega Toáše Halíka z akademické farnosti u svatého Salvátora je mediální hvězdou, s oblibou si jej zve třeba Nora Fridrichová, ale tentokrát se zdál být zaskočen.

Nediví se, že veřejnost nemá důvěru v informace, které přicházejí z Hradu.

„Důvěra je totiž věc, která se nedá koupit. Na to nejsou žádné dotace. Těžko se získává a lehce ztrácí. A ve chvíli, kdy se prezident neobjevuje, kdy je skryt za svými zdmi, tak se nedivím, že se tu objevuje nedůvěra,“ upozornil Vácha.

Prostor dostal i poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher, jenž není členem hnutí Andreje Babiše, který prozradil, že o zdraví prezidenta nic neví a nechce předjímat, kdo bude pověřen sestavováním vlády a jak tato jednání budou probíhat.

Pokud jde o kroky budoucí vlády, Nacher si neodpustil sarkastickou poznámku.

„Tak já se těším, jak tato koalice zatočí s inflací, která je na celém světě, jak zamezí růstu cen energií, a tak podobně,“ pravil na dálku po Skypu.

O pár minut později přidal k volbám ještě jednu poznámku.

„V těchto volbách prohrály ty strany, které měly ty nejvíc progresivistické nápady. Strana Zelených zůstala pod jedním procentem a Piráti mají poslance.“

Poté se Nacher s diváky rozloučil a odpojil se z vysílání.

V televizním studiu přivítala moderátorka Terezie Tománková předsedu SPD Tomia Okamuru, nového poslance za STAN Jana Lacinu a staronového poslance a místopředsedu ODS Petr Kupku.

Petr Kupka s Lacinou se shodli, že nemají dost informací o zdraví prezidenta a oba to považují za znepokojivé. Kupka se v této souvislosti zlobil i na okolí pana prezidenta, které informace o zdraví hlavy státu tají.

Okamura připomněl, že před více než týdnem s prezidentem mluvil a tehdy se mu zdálo, že je schopen normálně komunikovat. „Byly tam i momenty, které byly úsměvné, ten, kdo pana prezidenta zná, tak ví, jak umí některé věci komentovat,“ usmíval se předseda SPD.

Kupka se poté vyjádřil obsáhleji.

„Já doufám, že se v panu prezidentovi probudí ten politický realismus, ke kterému se po celý život hlásil. Nejen ta 108 většina, ale i to, že se nenabízí žádná jiná alternativa a je tady patrná většina, je to srozumitelné pro občany České republiky,“ zaznělo od Martina Kupky.

Nechtěl však říct, co by se stalo, kdyby prezident nedal oné 108 většině prostor.

„Já nechci v žádném případě vyhrožovat. Máme zájem na tom, aby se úřad prezidenta těšil důvěře a důstojnosti,“ žádal Kupka.

Poté se důrazně ozvala moderátorka Terezie Tománková.

„My jsme dostal informaci, že zámek v Lánech opouští sanitní vůz v doprovodu dalších vozidel,“ upozornila moderátorka.

„U toho mrazí,“ pravil Kupka.

„Mě z toho také mrazí. Přál bych si, aby se zdravotní stav prezidenta stabilizoval. To si musí přát každý slušný člověk,“ ozval se poté Okamura.

Poté se vrátil k povolebním vyjednáváním.

„Pan prezident příliš nemění názory. On řekl, že jednáním pověří Andreje Babiše, protože ANO má nejsilnější klub. Toto jednání pravděpodobně nedopadne. Pak bude Andrej Babiš pověřen podruhé a protože předpokládám, že si mezitím Sněmovna zvolí svého předsedu, který pravděpodobně bude z té jedné nebo druhé koalice. Ale pak je otázka, jak dlouho bude toto všechno trvat,“ zaznělo z úst předsedy SPD.

Když dostal slovo Jan Lacina, poznamenal, že i samotné hnutí STAN překvapilo, jak voliči kroužkovali na kandidátních listinách Pirátů a STAN. Do Sněmovny se dostali jen 4 pirátští poslanci, což musí vstřebat jak STAN, tak především Piráti. Mají na to dostat čas a rozhodnout se, co se bude dít dál. Za Starosty a nezávislé ujišťoval, že smlouva uzavřená s Piráty pro STAN platí.

Poté se vrátil do minulosti. „Já jsem byl u voleb v roce 1990 a volil jsem Občanské fórum. Vím, že se tehdy také uvažovalo o tom, zda komunisty zakázat a pan prezident Václav Havel tehdy říkal, že to není potřeba, protože oni odejdou sami. Teď vstupuji do Sněmovny o 30 let později a stalo se to. Takže z toho já mám opravdu velkou radost,“ zdůraznil Lacina.

Stejné nadšení nad odchodem komunistů ze Sněmovny vyjádřil i Martin Kupka. Z tohoto pohledu považuje Kupka tyto volby za důležité.

Když znovu dostal slovo Okamura, upozorňoval, že se ve Sněmovně sice rodí většina pěti stran o 108 křeslech, ale dá se předpokládat, že v této koalici bude panovat napětí. Např. mezi konzervativním křídlem ODS a TOP 09.

Kupka uznal, že se v předpokládané budoucí koalici budou objevovat třenice, ale připomněl, že ty se objevovaly i mezi dosud vládnoucími stranami, tedy mezi ANO, ČSSD a komunisty, kteří koaliční vládu drželi u moci.

Lacina poznamenal, že budoucí koalice bude fungovat.

„Já o to strach nemám. Já myslím, že my najdeme společnou řeč,“ uzavřel debatu Jan Lacina.

