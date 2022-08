„Záchrana“ z Německa: Už plánují příděly plynu. Do toho další rána

reklama

Nová pravidla plynoucí z vyhlášky připravené ministerstvem Jozefa Síkely (za STAN) by měla platit pro všechny odběratele napojené na soustavy zásobování tepelnou energií, výjimkou jsou jen soustavy využívající alespoň z 80 procent obnovitelné zdroje energie.



Krok, jimž vláda reaguje na cíl Evropské komise snížit spotřebu plynu v evropských zemích o 15 procent, zavádí v případě omezení dodávek plynu snížení teploty v kancelářích během zimy na 18 stupňů a ve školách na 19 stupňů.

Psali jsme: Na záchodě u vás doma jen 18 stupňů! Síkela ladí nařízení

Lidé se neohřejí ani po návratu z práce domů, jelikož tam je má čekat v kuchyních, jídelnách i obývacích pokojích stejných 18 stupňů. Děti naopak čeká o důvod víc, aby se těšily v zimě do škol – zatímco u nich na ně čeká teplota mezi 19 až 20 stupni, v dětských pokojíčcích bude dle ministra Síkely teploměr ukazovat 18 stupňů.

Vyhláškou udaná teplota by sice neměla pod tuto úroveň klesnout, zároveň by však také teplota směrem nahoru tuto hranici měla přesáhnout maximálně o jeden stupeň.



Jeden z největších českých zaměstnavatelských svazů Svaz průmyslu a dopravy ČR udává, že snaha snížit spotřebu zemního plynu o 15 %, k níž se Česko připojilo, znamená pro ČR uspoření asi miliardy kubíků.



Svaz píše, že pokud by se Česku nedařilo k úspoře dojít a došlo by k přerušení dodávek plynu z Ruska, mohlo by dojít k omezení dodávek, kdy by provozovatel přepravní soustavy vyhlásil stav předcházení stavu nouze, stav nouze v plynárenství nebo by Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo mimořádný stav nouze. „To by znamenalo aktivaci odběrových stupňů podle závažnosti situace a postupné nucené omezování až přerušení dodávky plynu a tím i omezování výroby. Jako první by byly zasaženy výrobny elektrické energie z plynu – tedy plynové elektrárny Počerady a Vřesová,“ píše svaz.



Zapojit do „dobrovolných úspor všechny sektory“ je dle něj vhodná cesta a ministerstvo s vládou by mělo tuto snahu šířit, aby nebylo nutné přistoupit k vyhlašování žádných odběrových stupňů a omezování výroby.

Dodává, že prioritou však musí být pro stát i podpora nejvíce zasaženým podnikům a odvětvím průmyslu. „V okolních zemích vlády v rámci Dočasného krizového rámce podnikům s cenami energie pomáhají,“ vzkazuje svaz vládě.



V některých okolních zemích se mezitím již mluví o zavedení přídělového systému a sousední Německo již vypracovává záměr, jak by mohly v zimě dodávky energií na přídělový systém fungovat. Na příděly má dohlížet spolkový regulační úřad společně s železnicemi a telekomunikacemi a hovoří se o tom, že by se energie mohly vypínat na mnoha místech, výjimkou jsou jen nemocnice a pečovatelské domy a debata se zatím vede se zájmem o co nejmenší dopad na domácnosti.



Z Berlína, se kterým máme dohodu, že si naše země společně pomohou, přitom přicházejí velmi chmurné zprávy.



Agentura Bloomberg upozornila, že se sousední země – jež má již delší dobu problém, aby vůbec zajistila dostatek zásob na zimu – potýká s dalším omezením dodávek energií.

Po problémech, které našim sousedům způsobuje omezení toku ruského plynu skrze plynovod Nord Stream, totiž v přepravě surovin kromě Kremlu brání i přírodní podmínky.



Nejdůležitější řeka severozápadní Evropy pro přepravu průmyslového zboží Rýn bude totiž v zemi kvůli nízkému stavu vody od 12. srpna uzavřena pro lodní dopravu a do Německa se tak omezí příliv uhlí, pohonných hmot a dalších komodit.



Investiční společnost RBC Capital Markets k situaci v Evropě uvádí, že zimní výhled dodávek elektřiny a plynu v Evropě vypadá stále chmurněji a vše potvrzuje i zpráva ze Spojeného království, které již plánuje, že v zimě může dojít k několika dnům, kdy se chladné počasí spojí s nedostatkem plynu, což povede k organizovaným výpadkům nejen v průmyslu, ale dokonce i v domácnostech.



Mnohým zemím tak nezbývá nic jiného než doufat, že přijde ona „silná evropská solidarita“, o níž hovořil německý ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck (Zelení), když s českým ministrem průmyslu a obchodu Jozef Síkela podepisoval dohodu o energetické bezpečnosti, jež hovoří o vzájemné pomoci Německa a České republiky.

Zpráva týkající se využitelnosti plynu během zimy přichází také ze společnosti ČEZ. Server Kurzy.cz shrnuje, že během konferenčního hovoru ČEZ za 2. kvartál 2022 firma oznámila, že pro zbytek letoška neplánuje téměř žádnou výrobu ze své plynové elektrárny Počerady, protože plyn bude pravděpodobně třeba šetřit pro ostatní spotřebu.



Společnost také uvedla, že zatím nezaznamenala viditelný nárůst nesplácených pohledávek ani při současném růstu cen energií a jelikož má dojít na rychlejšímu zavádění „zelených plynů“, chce cíl „uhlíkové neutrality“ plnit již od roku 2040 místo dosavadních předpokladů počítajících s rokem 2050.

