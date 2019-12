„Zapojit i vidláky z venkova!“ Vaří se to: Odpůrci Babiše prý přitvrdí. I Milion chvilek

Zdá se, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman svým rozhodnutím, že zrušení stíhání Andreje Babiše bylo nezákonné, vlil novou krev do žil Milionu chvilek pro demokracii. Včera ve večerních hodinách spolek oznámil, že chystá další demonstraci. „Máme toho dost! Andrej Babiš si bere občany ČR jako rukojmí. Jeho problémy poškozují celou republiku. Trestně stíhaný člověk s obrovským střetem zájmů nemá v čele vlády co dělat,“ opakují aktivisté. Anketa Stíhání Babiše obnoveno. Co by mělo nastat? Nic. Ať Babiš vytrvá! 95% Ať Babiš přenechá místo někomu z ANO 2% Ať jsou nové volby 3% hlasovalo: 2245 lidí

Demonstrace má začít v úterý 10. prosince v šest hodin večer na pražském Karlově náměstí. „Po krátkých projevech se vydáme hlasitým pochodem na Hlavní nádraží, které společně na cca jednu hodinu zcela zaplníme transparenty a letáky,“ slibuje spolek.

„Cestujícím umožníme odjíždět i přijíždět, každému však nabídneme leták, který vysvětlí střet zájmů, bude žádat demisi Andreje Babiše a pozve na další protest. Musíme společně oslovit co nejširší veřejnost. Každý účastník na akci obdrží několik desítek či stovek letáků, které může po akci roznést v okolí svého bydliště,“ informují aktivisté. Prý na akci budou oznámeny i termíny dalších protestů.

Zatím předběžně jsou nahlášené tyto:

blíže nespecifikovaná „kreativní akce“ v Praze

pondělí 16. prosince, protestní akce na celém území Česka, vyjma Prahy a krajských měst

čtvrtek 19. prosince protesty pouze v krajských městech kromě Prahy, kam údajně mají přijet protestovat lidé z celého kraje

Co je cílem demonstrantů: „Jasně odmítnout nepřijatelné a oslovit co nejširší veřejnost. Celá republika se musí dozvědět, jak Babišovy problémy poškozují každého z nás. Střet zájmů se dá přeložit jednoduše: Andrej Babiš krade z našeho společného pro sebe. Inkasuje, co mu nepatří. Platíme to my všichni. A ještě na to doplatíme. Tato fakta musíme rozšířit co nejdál. Každý z nás pro to může něco udělat.“

Aktivisté vyzývají své příznivce, aby si dotyční vzali křídy a malovali na chodníky, také aby dělali co největší hluk použitím píšťalek, klaksonů a bubnů, aby si přinesli transparenty v češtině i angličtině a aby šířili povědomí o akci a sháněli podpisy pro protibabišovskou petici.

„KONEC VLÁDY JEDNÉ STRAKY! SPRAVEDLNOST MUSÍ PLATIT PRO VŠECHNY! CHCEME PREMIÉRA, NE LHÁŘE!“ volají demonstranti.

Štěpán Malát na Foru24 už tvrdí, že „situace okolo Babiše graduje, přiměřeně tak akceleruje i nespokojenost mezi lidmi“. Zvláště se věnuje tomu, že aktivisté plánují na Hlavním nádraží v Praze rozdávat letáky. Prý to není zbytečné, protože k některým lidem se informace o Babišovi nedostanou. „Jak se mají například lidé, kteří čtou jen MF DNES dozvědět, co se děje, když to tamní Babišovi píáristé vydávající se za novináře jednoduše nenapíší? Ačkoliv je to ta nejdůležitější záležitost v zemi. Je zkrátka potřeba s lidmi mluvit,“ říká Malát. A už předem shledává, že demonstrace je dobře naplánovaná a „bezpochyby bude mít úspěch a jasný efekt“.

K plánovaným akcím už se vyjádřil mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček: „Dovolil bych si uctivě upozorniti ctěné publikum, že není únor 1948 a na Hradě nesedí dr. Edvard Beneš.

Je prosinec 2019, čas adventní. Pod stromeček si dáme nádherný dárek. Obranu svobody a demokracie před uličními výbory a falešnými proroky z plání.“

Mediální analytička Irena Ryšánková si také přisadila: „Pokud chce Milion chvilek prosadit své zájmy, nemyslím, že by k tomu pomohly zrovna tyhle typy příspěvků, jako třeba od Jana Pesera: ‚Demonstrace budou každý týden, doufám, a přímý přenosy i pro vidláky z venkova.‘

Ten venkov, přátelé, nás živí,“ vzkazuje.

Termín „vidláci“ použil i publicista Jan Jetmar, který vyzývá k občanské neposlušnosti formou zablokování hlavního města. „Blokovat vlaková nádraží, metro, letiště. Blokovat přechody ve městech. Vyhlásit stávku. Ten zločinec a estébácký udavač musí pryč! Když zablokujeme Prahu, tak ho to položí a vidláci mu nepomůžou,“ uvedl na Facebooku ohledně Babiše.

Nicméně, novinář Petr Kamberský z LN si myslí, že pozornost je u Andreje Babiše upřena špatným směrem. Dle něho je jen velice malá šance, že případ skončí pravomocným odsouzením. Větší zájem by prý mělo vzbuzovat vyšetřování střetu zájmů, které pochází z Evropské unie. Kamberský připomíná, jak Sněmovna odhlasovala lex Babiš a premiér pak převedl firmu do svěřenského fondu.

„Zdánlivě byli všichni šťastní. Až do chvíle, než v létě 2018 EU přitvrdila ve svých regulích o střetu zájmů. Tehdy české úřady dost možná trestuhodně zaspaly – a důsledky sklízíme dnes v podobě hrozby vracení dotací,“ dodává. Brusel tak tlačí Andreje Babiše k volbě mezi křeslem premiéra a dotacemi pro bývalou firmu. Kamberský shledává, že nejjednodušší by bylo Agrofert prodat, ale v Čechách je jen jeden Čech dostatečně bohatý pro tento nákup. A po nákupu už by bylo jeho panství příliš velké.

„Tak se Česko možná bude ohledně auditů bránit soudně. Taková pře s Bruselem bude úmorná, ale svým způsobem by byla i očistná. Smysl soudů je totiž v ‚nalézání práva‘, a stojí-li proti sobě dva právní názory, je to jen soud, kdo může suché paragrafy aplikovat na unikátní situaci. A to by vposledku mělo být zájmem Babiše i opozice: aby tu vládlo právo a střet zájmů byl jednou provždy vyřešen,“ míní Petr Kamberský.

