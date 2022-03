„Zkusíme, co nám ještě projde. Pokus - omyl? Ve STAN normální...,“ nebere si servítky Martin Herman

Podle politika hnutí ANO Martina Hermana si STAN nastavili známou metodu „pokus-omyl“. Prý je o zkoušku toho, co všechno ještě novináři a voliči snesou. „S posledním průšvihem dalšího prominentního člena STAN, dokonce jeho místopředsedy Stanislava Polčáka, to znovu a ještě silněji vyplouvá na povrch,“ uvedl Martin Herman.

První pokus je podle Hermana kandidatura Věslava Michalika na post ministra pro místní rozvoj.

„Konečně proč by to nezkusil, když na krajské úrovni nikomu jeho napojení na Kypr nevadilo a má tam dokonce na starosti finance a dotace? Jenže tady přichází i ten zmíněný omyl. Na celostátní úrovni tyhle věci prostě vadí. Jak říká klasik Ústí není Praha. A co víc, začínají se o to zajímat média a ta vyštrachají i něco navíc. Třeba to, že sponzorské dary od firem z daňových rájů je ten nejmenší problém. Daleko větším se jeví nevysvětlený původ cca 107 milionů, které kyperská firma pana Michalika, nebo jeho ženy, jak se snažil médiím vysvětlovat, poskytla jako půjčku Michalikovým firmám v Čechách. A výsledek? Pod tíhou těchto informací se pan Michalik stáhnul. Odůvodnil to tím, že by nechtěl poškozovat hnutí STAN. A život jde dál, nic se neděje. Vše sluncem zalité, však oni lidi zapomenou a zase nám to hodí,“ popisuje Herman.

Druhý zmíněný pokus je Jan Farský a jeho odjezd na osmiměsíční stáž do USA, kterou STAN voličům zatajilo a nechalo ho napsat na přední místa kandidátky.

Anketa Má NATO vyslat na Ukrajinu mírové sbory? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3000 lidí „On sám to dovedl k dokonalosti, když se nechal zvolit za předsedu poslaneckého klubu, i když samozřejmě věděl, že funkci vykonávat z Ameriky nebude možné. O výkonu mandátu poslance ani nemluvím. To ale ještě nebylo všechno, aby byl ten POKUS úplně doveden ad absurdum, neváhal Farský lhát o tom, kdo mu cestu posvětil a doporučil. Vzpomeňme na pány Fialu, Pitharta a další,“ říká.

A ten omyl? „Farský se opravdu přepočítal, když si myslel, že mu projde úplně všechno a že jeho voliči jsou úplní hlupáci. A výsledek? Pod tíhou těchto informací se pan Farský stáhnul. Odůvodnil to tím, že by nechtěl poškozovat hnutí STAN. A život jde dál, nic se neděje,“ popisuje.

Třetí je Stanislav Polčák, který si chtěl nechat vyplatit odměnu za to, že Vláda ČR přijala zákon o odškodnění několika obcí v okolí Vrbětic.

„A přijde mu to zcela v pořádku, dokonce v úvodu té kauzy ani nepřipustil pochybení. Odměny se vzdal, až když se z toho vyklubal průšvih a ukázkový střet zájmů politika. A jsme opět u omylu. Pochybení a zjevnou amorálnost tohoto kroku v tom naštěstí viděli jiní, včetně jeho spolustraníků a nešťastného Víta Rakušana, který nestačí hasit všechny průšvihy, které zatím vyplavaly. A výsledek? Pod tíhou těchto informací se pan Polčák stáhnul. Odůvodnil to tím, že by nechtěl poškozovat hnutí STAN. A život jde dál, nic se neděje,“ nebere si servítky Herman.

Podle něj to již nevypadá na náhodu, ale na dobře promyšlenou taktiku. „Ta by mohla znít asi takto: budeme zkoušet, co nám projde, nebo co nám novináři dovolí. Všechny nechytnou. A koho chytnou, ten se omluví, na čas sejde z očí, sejde z mysli a pak se zase vrátí a zkusí to znovu s něčím jiným,“ myslí si.

Jenže vážnější důsledek pro STAN může podle Hermana nastat u voleb, kde lidé vyhodnotí, jak jsou důvěryhodní. „Tam vyhodnotí i to, zda jejich morální a moralistické řeči nebyly jen zástěrkou pro "psí kusy", které nyní vyplavaly na povrch, ale které STAN vždy provázely,“ dodává Herman.

„Bývalý premiér v poslední době dokonce hovoří o STAN ve spojitosti s organizovaným zločinem. Možná je pravdě blíž, než bychom při použití takto silného výrazu čekali. Člověku se chce pod tíhou těchto informací zvolat QUO VADIS STAN? Kam kráčíš STANe? A leckoho ihned napadne příznačná a zemitá odpověď,“ uzavírá Herman.

