„Zvláštní lidský typ.“ Halíkovi chodí sprostá psaní. Popsal jejich autory. A ukázal na budoucí českou Čaputovou

Katolický kněz Tomáš Halík se zamyslel nad vhodným kandidátem na prezidenta, který podle něj musí dokázat oslovit i část voličů Miloše Zemana nebo Andreje Babiše. „U těch kandidátů nejde ani tak o to, kdo by byl nejlepší, ale kdo je volitelný,“ poznamenal Halík s tím, že je společnost rozdělená, a uspět by tak mohly osobnosti jako ekonomka Danuše Nerudová nebo generál Petr Pavel.

Halík se v úvodu rozhovoru v Prostoru X vrátil ke sporům s prezidentem Milošem Zemanem, se kterým si přes média často vyměňují nelichotivé vzkazy. „Zeman slezl hrobníkovi z lopaty a hned začal zase lhát, takže je mu očividně dobře,“ komentoval Halík zlepšený zdravotní stav prezidenta. Kritiku za slova, že prezident slezl hrobníkovi z lopaty, Halík odmítá. „A co mám říkat, že je to osvícený panovník, který mluví tak krásně a já jsem z něho nadšen?“ ptá se Halík.

Zeman podle něj v posledním politickém dění očividně vzal zpátečku, když ustoupil premiérovi Petru Fialovi ve věci jmenování Jana Lipavského (Piráti) ministrem zahraničí. „On zase zkoušel na sebe nějak upozornit, na svoji důležitost, ale věděl, že tenhle spor nemůže vyhrát a nemůže si diktovat ministry. Chtěl to nějakým způsobem zdržovat, ale okolí mu snad nějak řeklo, že mu to nepřidá politické body, když bude kvůli své ješitnosti oddalovat jmenování vlády v době, kdy tady umírají lidé,“ hodnotí poslední události Halík.

Co se týče prezidentské volby, Halík prý má svého favorita, kterého ale nechce veřejně ohlašovat, aby nebyl zatížen spojením s jeho osobou. „U těch kandidátů nejde ani tak o to, kdo by byl nejlepší, ale kdo je volitelný. Ta společnost je velmi rozdělená a dostane to ten, který přece jen dokáže ukrojit i z té druhé části, která volila Babiše, Zemana nebo SPD. Tohle rozdělení platí a bude platit i v příštích volbách,“ má jasno katolický kněz.

Poté se Halík rozpovídal o skupině lidí, kterou považuje za názorově opačnou, než v jaké se pohybuje on sám. „Vytvořil se tu takový zvláštní lidský typ, který je charakterizován několika typickými postoji. Jsou to lidé, kteří nesnášejí intelektuály, odborníky, Evropskou unii, migranty, islám, bojují proti homosexuálům, je jim sympatičtější Rusko než Amerika, nemají rádi disidenty, říkají, že předlistopadový režim byl nakonec lepší než ten polistopadový. A teď jsou bojovníci proti očkování, to je další symptom stejné diagnózy. Je to značné procento lidí, se kterým je strašně těžko komunikovat,“ popisuje s tím, že právě takoví lidé mu píší sprosté a výhrůžné e-maily.

„Snažím se takových lidí vážit, hledám pro to důvody, ale jde to těžko. To jsou lidé, kteří mi píšou sprosté e-maily, přitom jejich zdrojem jsou jen titulky někde na Parlamentních listech a ode mě samotného nic nečetli. Já jsem bytostně muž dialogu, ale na té druhé straně musí být aspoň nějaké porozumění,“ zoufá si Halík.

Názory oné druhé skupiny lidí jsou prý dány zejména frustrací a nespokojeností. „U těchto lidí jsou ty názory často spojeny s nějakou nespokojeností a často je ta nespokojenost pro mě pochopitelná, kdy třeba ti lidé mají sociální problémy, a tak jsou chytlaví na ty ideologie a jednoduché populistické věty. Měli bychom proto dbát na to, aby rostla vzdělanost společnosti, aby se snižovala chudoba. Ale někteří lidé prostě nic neslyší a slyšet ani nechtějí. Oni vnímají selektivně, nemají kritické myšlení, nehledají prameny. Cestu ven z toho ale nikdo nevidí,“ říká Halík a dodává, že ten, kdo by rozdělení společnosti dokázal vyřešit, dostal by přinejmenším dvě Nobelovy ceny.

Právě proto by podle Halíka v prezidentské volbě mohl uspět někdo, kdo zaujme alespoň část oné druhé skupiny. Proto Halík vylučuje vlastní kandidaturu na prezidenta. „Pro tenhle druhý tábor jsem ztělesněním toho, co nenávidí: intelektuály, kněze, Pražáky, bývalé disidenty, přátele Václava Havla. Jsem tohle všechno v jednom, ztělesnění lumpenkavárny,“ říká Halík, který se už prý do rybníčku české politiky vracet nechce. „Ideálním adeptem je tak třeba generál Petr Pavel, Lenka Bradáčová nebo Danuše Nerudová. To by mohla být taková česká Zuzana Čaputová,“ dodává Halík.

