1164 nakažených: Nemocnice to zvládnou, říká lékař Balík. Prymula straší

Běží teprve druhý týden klasické školní výuky a počet nakažených za úterý 8. září překonal hladinu 1100 případů. Celkový počet nemocných momentálně činí více než 9200. U většiny lidí má nemoc mírný průběh. Nejvíc nemocných se nalézá v Praze.

Publicista Čestmír Strakatý k tomu s nádechem ironie poznamenal, že Česko je zase jednou nejlepší na světě. To často zdůrazňuje především premiér Andrej Babiš.

„Tyhle krásný rána. Další rekordní nárůst, který u mě (v Reflexu) údajný alarmista Jaroslav Flégr předvídal ‚až‘ na 11. 9. Zase jsme nejlepší na světě! Tedy teď v počtu nakažených na hlavu druzí v Evropě. Co zakáže pražská hygiena od příštího týdne? Jak se změní trasování a počítání nemocných? Tak uvidíme,“ napsal Strakatý.

Epidemiolog Roman Prymula má za to, že se na jaře a v létě rozvolňovala opatření příliš rychle a dnes za to platíme významným nárůstem nemocných. V rozhovoru pro server Novinky.cz podotkl, že efekt opětovně zaváděných opatření v těchto dnech se projeví až za několik týdnů.

„Je to tím procesem uvolňování opatření a také epidemie se nějakým způsobem chová, zvláště pokud ta změna (rozvolnění opatření) byla takto rozsáhlá. Podle mě v tom rozhodující roli hrají jednotliví lidé tím, jak se k tomu staví. Dneska to řada lidí bohužel podceňuje a to se pak musí zákonitě dostat do podoby, kdy k tomu šíření takto masivně dochází,“ podotkl Prymula.

Podle vedoucího lékaře z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Balíka se chování viru nemění.

Rozhodl se také vysvětlit, že onemocnění covid 19 rozhodně není žádná chřipka.

„Velký rozdíl je v nakažlivosti. Pacientů je mnohem více než pacientů s chřipkou. Dále v zánětu cévní stěny a v potřebě ředit pacientům krev. Nakažení mohou trpět zvýšeným počtem žilních a někdy i arteriálních trombóz. To se projevuje především na orgánech, které jsou velmi dobře prokrvené. Síť cév utrpí poškození a z toho potom vznikají orgánové problémy, se kterými média již někdy pracují jako zveřejňovaná poškození plic, srdce či mozku. To u chřipky tolik nevídáme,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Na druhé straně, u lidí bez příznaků by se podle Balíka dalo uvažovat i o tom, že budou chodit do práce. Jen by museli mít pořád nasazenou roušku, často si mít ruce a všeobecně dodržovat základní hygienické návyky.

Na podzim však může přijít malér.

„Myslím si, že to bude stejný malér, jako byl v březnu. Pořád máme akorát symptomatickou léčbu, léčíme jen jednotlivé orgánové poruchy, ale nemáme žádný zázračný lék, který by ten virus zastavil. Máme Remdesivir, máme nějaké léky, které můžou podpořit imunitu. Nyní daleko víc záleží na kvalifikaci lékaře a sehranosti týmu než na nějakém konkrétním léku,“ upozornil Balík.

Lékař je však v tuto chvíli přesvědčen, že zdravotnický systém případný podzimní nápor vydrží.

To uznává i Prymula, jenže jedním dechem varuje, že to nesmí nikoho ukolébat do pocitu, že se nic neděje.

„Klinická kapacita je poměrně vysoká, ale to nás nemůže ukolébat, protože musíme vidět tu dynamiku, která tu je. Musíme to směrovat k tomu, abychom to nepustili do nějakých exponenciálních křivek, tak aby kapacita nebyla ohrožena,“ uvedl profesor.

