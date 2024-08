40 Kč za brambory a zaplevelená pole. „Jak to vysvětlíte lidem?“

Kdysi Miloš Zeman, politik, který vstoupil do Strakovky hlavním vchodem, trousil týden, co týden, bonmoty, o kterých bylo dobré přemýšlet. V jednom z nich říkal, že rok je v politice moc dlouhá doba a že je těžké odhadnout, co se za tu dobu stane. Ač byl prognostik, tak se mýlil, a dokonce o tom napsal publikaci Jak jsem se mýlil v politice. Jistě si kladete otázku, proč jsem dnes zvolil takový relativně odtažitý úvod mého Pohledu selským rozumem, o čem vlastně, dnes už osmý, bude. Tak jako vždy bude o tom, čemu při vší skromnosti, dovolím si tvrdit, rozumím, tedy o agrárním stavu a o agrární politice, ve které jsem se rovněž pohyboval. Ta současná zásadním způsobem ovlivňuje, lépe řečeno devastuje, české zemědělství. Možná si toho všiml už i prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Možná už, ale 19. února letos to ještě veřejně odmítal, když se od významné akce, první svého druhu, kdy vyjely traktory z celé republiky na Prahu, veřejně distancoval a jako důvod uvedl, že je politická!!!Dál už bych jenom znovu opakoval, co už bylo mnohokrát řečeno, napsáno, diskutováno, a proto přejdu k věci, k dnešnímu tématu. Tím je poukaz na neúčinnost práce vedení Agrární komory ČR, která je stále zřetelnější a její členové svoji rostoucí nedůvěru dávají najevo zastavováním plateb členských příspěvků ústředí! To už je velmi zlé. Nespokojenost je jaksi v naší povaze obecně a týká se všeho možného okolo nás – ekonomiky, politiky, sociálních jevů. Její konkrétní vyjádření je opoziční kritika, s níž se dá ovšem „strategicky komunikovat“ a zřídit k tomu dokonce vládní úřad. Pak je tu ale vyšší stupeň, a to je nedůvěra a označil bych ho jako zhmotnělý. Stručně – poprvé od založení Agrární komory ČR 7. 12. 1993 se její členové oficiálně usnášejí, že nebudou platit svoje roční členské příspěvky, pokud nebudou hájeny a prosazeny jejich zájmy. Konkrétně tak rozhodla Okresní Agrární komora Havlíčkův Brod a informovala o tom 9. července všechny okresní agrární komory v České republice a pražské ústředí. Mám ověřené informace, že některé oblasti se k tomuto postupu připojují.Opakuji – takové procesy se dějí v jedenatřicetileté historii agrární komory poprvé. A do tohoto přijde 24. července osobní dopis prezidenta AK ČR ministru zemědělství Výbornému, v jehož úvodu pan prezident píše: „Předně Vám chci poděkovat za úsilí, které jste věnoval společné diskusi o jednotlivých opatřeních s prioritou upřednostnit hospodářský pohled na problematiku a nepodléhat tlaku extrémních enviromentálních požadavků.“ … Předseda konkrétní Okresní Agrární komory, který si nepřál být jmenován, mně na ono děkování pravil, že to je taktika, že musí pan prezident Doležal na začátku dopisu ministrovi poděkovat, aby dosáhl víc. Odpovídám, že není a že nedosáhne mimo dalších slibů žádné skutečné podpory českého zemědělství, neboť ve Zpravodajství AK ČR č. 26/2024 v první části Úvodní slovo prezidenta se dočteme: „Ukazuje se, že cesta jednání má význam, i když bychom si určitě pro naše členy vzhledem k závažnosti situace rozhodně představovali vyšší podporu.“Dovolte, abych tuto tragikomedii shrnul parafrází – jednat až se ujednáme, ministr slibovat, až se uslibuje a Agrární komora se bude pozvolna rozkládat a Zemědělský svaz čekat. Sílu Agrární komora už dávno nemá a sebereflexe není schopna… Ale i když, kdo ví. Ta situace je opravdu vážná a když jsme čerstvě ztratili soběstačnost i v konzumních bramborách a lidi jsou připravováni na další výrazné zvýšení ceny, pak obávám se, k nějakému pohybu dojít musí. Určitě ale ne podle představ ministra amatéra Výborného, který zveřejnil úmysl řešit přebujelou administrativu mimo jiné i snížením počtu výzkumných ústavů rezortu tím, že je sloučíme a ze 7 výzkumných ústavů uděláme 5. No snad to nedopadne jako digitalizace stavebního řízení, kterou se vyznamenal jeho vládní kolega Ivan Bartoš. Určitě ale také to nebude pohyb podle prezidenta Agrární komory Doležala, který je schopen ministrovi zemědělství Výbornému pouze zaslat dopis, ve kterém, jsa zřejmě smířen se vším, již jenom žádá o vysvětlení dalšího plánovaného zvýšení ploch neobdělávané půdy, odborně mimo tržní produkci, od příštího roku. Abych byl konkrétní – Ministerstvo zemědělství ČR požaduje pro rok 2025 vyčlenit minimálně 5 % neprodukční půdy, což EU po nás nepožaduje a my budeme iniciativně zvyšovat ze současných 4 % o 1 %. Jde zcela jednoznačně o záměrné poškozování českých zemědělců ze strany ministra a neschopnost postavit se proti tomuto vývoji ze strany vedení Agrární komory, tedy jejího prezidenta a chcete-li i předsedy Zemědělského svazu a současně viceprezidenta AK ČR. Oba jednali tak dlouho, až se „neujednali“, jak jsem v úvodu napsal, nýbrž vyjednali – a pozor, jak jistě čtenář pochopil, na rok 2025 pro naše zemědělce další zhoršení podmínek!Pan ministr jistě na osobní dopis prezidenta Agrární komory odpoví a všechno nějak vysvětlí. Ono vysvětlení bude předáno členům Agrární komory, ale obávám se, že těžko kdo vysvětlí lidem, když budou vidět další neobdělaná zaplevelená pole a konzumní brambory třeba za cenu 40 Kč/kg. A naopak se neobávám, nýbrž jsem si jist, že někdo vysvětlovat bude muset. Další střet s realitou a náladou zemědělců zažil šéf komory na bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě, kde byl podroben zdrcující kritice. Nemohu ale rozvádět, protože jsem v onom úzkém kruhu nebyl. Co ale mohu a mám k tomu souhlas autora, kolegy z Klubu 2019, který velmi dobře a odborně nesmírně kvalitně plní roli našeho agrárního analytika, citovat z jeho písemné zprávy k současné krizi: „To, co se v českém zemědělství děje, není prioritně vinou EU, v ČR nastavená pravidla jsou z dílny ministra zemědělství Výborného. Je to přímý důsledek slabosti, kterou na jaře letošního roku předvedla Agrární komora ČR společně se Zemědělským svazem ČR. … To nemá nic společného s požadavky na aktivní práci prezidenta AK ČR a předsedy ZS ČR se základní náplní profesních organizací českých zemědělců – ochranou zájmů jejich členů.“