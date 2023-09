60 % lidí má potíže s penězi. Okamura tluče vládu čísly

Finanční situace Čechů se kvůli Fialově vládě zhoršuje. To jsou slova lídra SPD Tomio Okamury, který na svém facebookovém profilu rozebírá skutečnost, že Češi se podle něj čím dál častěji dostávají do těžkých životních situací.

„Finanční situace Čechů se kvůli Fialově vládě zhoršuje. Každý čtvrtý již zažil situaci, kdy mu chyběly finance na běžný život. Češi se čím dál častěji dostávají do těžkých životních situací. Počet těch, kdo zažil finanční obtíže, stoupl meziročně o víc než šest procent. Zatímco vloni řešilo finanční diskomfort 54 procent lidí, dnes už to je téměř 60 procent. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu, který pro skupinu International Personal Finance (mateřská společnost českého Providentu) realizovala agentura Kantar na vzorku 500 respondentů ve věku 18 až 75 let. Odpovědnost nese Fialova vláda, kvůli které se dramaticky zhoršila životní úroveň českých občanů," poznamenává Okamura.

„Nejvýrazněji se zvyšuje podíl Čechů, kteří někdy řešili nedostatek peněz na chod domácnosti, výpadek příjmu nebo zamítnutí úvěru. Málo peněz na chod rodiny řešila aspoň jednou už čtvrtina Čechů. Loni to byla jen silnější pětina. Nejčastěji se s takovou situací potýkají lidé ve věku 35 až 44 let, jejichž podíl narostl za dvanáct měsíců z 20 procent na 34. Informovaly o tom Seznam Zprávy," dodal Okamura.

„Meziročně se zvýšil též podíl lidí, kteří uvádí, že jim byla zamítnuta žádost o úvěr, a to bankou (nárůst o 30 %) či jiným věřitelem (nárůst o 85 %). Životní zkušenost s nezaměstnaností delší než jeden rok pak zmínilo 16 procent lidí – téměř o čtvrtinu více než před rokem," zakončil Okamura.

Server Seznam Zprávy finanční situaci Čechů řešil zhruba před měsícem, kdy konstatoval, že se zhoršuje. Každý čtvrtý Čech už dle něj zažil situaci, kdy mu chyběly peníze na běžný život. Server se odvolává na výše uvedený mezinárodní průzkum.

Zakladatel fintechu Frenkee si zhoršující situace všímá. „Od letošního dubna vidíme skokový nárůst žádostí o konsolidaci. V mnoha případech jde o nadměrné zadlužení, kdy si lidé původně půjčovali na luxusní dovolené či spotřební zboží, včetně elektroniky, jež lze s klidem nazvat zbytečnostmi,“ uvedl Hluchý, podle nějž se lidé dostávají do dluhové pasti úplně zbytečně. „Podle dosavadního trendu usuzuju, že se situace bude zhoršovat," uvedl.

Průzkum Kantaru také ukazuje, že když se lidé dostanou do finančních potíží, s žádostí o pomoc se nejčastěji obracejí na rodinu.

