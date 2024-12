709 milionů dolarů. Tolik Gazprom vyúčtoval Moldavsku. To si nechce účtenku nechat líbit

Rusko do Moldavska dodává přibližně dvě miliardy metrů krychlových plynu. Plyn je vedený plynovodem přes Ukrajinu. Ten vede do separatistické republiky Podněstří, která je podporovaná Ruskem. V Podněstří pak stojí největší plynová elektrárna v oblasti. Ta dodává až 70 % elektrické energie do Moldavska.

Ruský energetický gigant uvedl, že tento krok byl „v souvislosti s odmítnutím moldavské strany regulovat dluhy“ a že si „vyhradil právo“ podniknout další kroky včetně ukončení smlouvy o dodávkách.

Gazprom vyúčtoval dluh Moldavska na 709 milionů dolarů. Proti tomu se Moldavsko ostře ohradilo. Podle jejich propočtů dluží 8,6 milionu dolarů.

„Toto rozhodnutí znovu potvrzuje záměr Kremlu ponechat obyvatele podněsterského regionu uprostřed zimy bez světla a tepla,“ napsal moldavský premiér Dorin Recean na Facebooku.

„Vláda tuto represivní taktiku odsuzuje a opakuje, že neuzná žádný údajný dluh, který byl navíc mezinárodním auditem zrušen,“ napsal Recean s odkazem na výpočty auditorských firem z Norska a Velké Británie, které požadavek Gazpromu zpochybnily.

Premiér připomněl, že se Moldavsko pokusilo zdroje plynu diverzifikovat. „Moldavská republika diverzifikovala své zdroje dodávek zemního plynu, aby snížila závislost na jediném dodavateli pro pravý břeh. Naše země je připravena zvládnout jakoukoli situaci vyplývající z rozhodnutí Kremlu. I nadále budeme zajišťovat dodávky zemního plynu z jiných zdrojů a chránit zranitelné spotřebitele,“ napsal premiér. Moldavsko přes země Evropské unie čerpalo převážně zkapalněný LNG plyn z USA a plyn z Kataru. Bez ruského plynu však není Moldavsko připravené zvládnout zimu i běžný provoz.

I proto zavádí drakonická opatření na ochranu spotřebitelů. Moldavsko spustilo šedesátidenní nouzový stav. Během něho mají podniky i veřejné budovy snížit spotřebu elektřiny o 30 %. Zakázané od 1. ledna budou vánoční světelné ozdoby, snížit se má vnitřní osvětlení, energeticky náročné podniky mají přesunout výrobu mimo špičku, stejně tak se nedoporučuje jezdit ve špičce výtahy. Hrozí vážné výpadky elektřiny, informuje agentura Reuters.

Premiér Recean zároveň analyzuje právní možnosti mezinárodní arbitráže proti Rusku. „Vláda zároveň pečlivě analyzuje právní možnosti včetně použití mezinárodní arbitráže na ochranu našich národních zájmů a hledání odškodnění po rozhodnutích Kremlu, která způsobují ekonomické ztráty a ovlivňují bezpečnost a ochranu občanů Moldavské republiky,“ napsal premiér na Facebook.

Ve hře je také neprodloužení smluv o tranzitu ruského plynu přes území Ukrajiny. Plyn plynovody proudil od počátku války na Ukrajině. Nyní se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodl pokračování smlouvy neprodloužit. Smlouva končí k 31. prosinci. Tranzit plynu do Moldavska vede přes Ukrajinu. Pokud Ukrajina na poslední chvíli nepodepíše smlouvu, do Moldavska by plyn přestal proudit i bez sporu o dluh, který se táhne už od roku 2022.

Do sporu s prezidentem Zelenským se dostal i slovenský premiér Robert Fico. Pokud Ukrajina nepodepíše prodloužení smluv, připraví tak Slovensko o plyn. Proti tomu se Fico ostře vyhranil. „Zastavením tranzitu plynu způsobí prezident Zelenskyj miliardové škody EU včetně Slovenské republiky a dojde k dalšímu snižování konkurenceschopnosti EU,“ zaznělo od Roberta Fica na Facebooku. A slíbil Zelenskému, že pokud přestane na Slovensko proudit plyn, přestane Slovensko pomáhat Ukrajině v zasílání elektřiny. Slovensko zásobuje Ukrajinu z 19 % tamní spotřeby.

To si zase nenechal líbit Zelenskyj, který přes Facebook Ficovi odpověděl. „Jakákoli svévolná rozhodnutí v Bratislavě nebo příkazy z Moskvy pro Fica, týkající se elektřiny, neodřežou Ukrajinu od dodávek elektřiny, ale určitě mohou vést k odloučení současné slovenské vlády od evropského společenství,“ vyjádřil svůj názor Zelenskyj.

Javí sa, že Putin poveril Fica otvorením druhého energetického frontu proti Ukrajine na úkor záujmov obyvateľov Slovenska. Len takto sa dajú vysvetliť Ficove hrozby odpojiť Ukrajinu od mimoriadnych dodávok elektriny počas zimy, keď ruské útoky zasahujú naše elektrárne a… — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 28, 2024

