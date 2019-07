A domů byste si uprchlíka vzali? Jednoho tu máme! Šokující VIDEO z USA

Anketa Dali byste dětem stávkujícím proti klimatu „přes držku“, jak proponuje předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 7515 lidí

„Teď to bohužel nejde, protože se zrovna stěhujeme,“ zněla odpověď jedné z účastnic happeningu na otázku, zda by ho dotyčná ubytovala.

Zdroj: Repro YouTube - Liberty Hangout

Co se týče okamžitého vyplacení menšího finančního obnosu, odpovědi byly podobné. „Dvacet dolarů mu nedám, protože bohužel nemám hotovost,“ odpovídala jiná demonstrující, která dle svých slov s imigranty soucítí, ale vzhledem ke své finanční situaci jim nemůže pomoci.

Jiný účastník by rád pomohl, ale prý doma nemá místo, další zase nemůže přispět dvaceti dolary, protože již přispívá do jiných organizací a protože je chudý. Další účastník by si prý musel imigranta nejprve prověřit.

Zdroj: Repro YouTube - Liberty Hangout

Těmito náhodnými rozhovory americká novinářka, která je zastánkyní kroků prezidenta Donalda Trumpa, dle svého vyjádření odhaluje pokrytectví lidí, kteří volají po otevření hranic a pomoci uprchlíkům, ale sami tuto pomoc poskytnout nemohou nebo nechtějí.

autor: jma