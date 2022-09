A došlo na Krejčíře. Rakušan pod palbou. 57 % pro Konečnou

reklama

Minulý týden se na Václavském náměstí sešlo 70 tisíc lidí. Neměla by být ČSSD v tom boji s vládou aktivnější?

„Nejsme víc vidět, protože jsme v minulosti udělali řadu chyb a vypadli jsme z Poslanecké sněvmony. Není to moc k smíchu, pokud vláda nezačne pracovat, začnou vypadávat další strany ze Sněmovny,“ zmínil lídr ČSSD Michal Šmarda. „Zoufalí lidé dělají zoufalé věci,“ poznamenal následně Šmarda a zkritizoval slova premiéra Petra Fialy (ODS) ohledně údajně proruských svolavatelů demonstrace 3. září.

„Vláda musí pomáhat lidem, zajistit sociální smír. Rozhodně nemůžeme snížit úroveň naší bezpečnosti. Je důležité tady mít stabilní armádu. Máme být součástí NATO. My musíme bránit naši zemi a mít akceschopnou armádu,“ sdělil Jurečka k další otázce, která se týkala výdajů na zbrojení.

„Jsme v nesmírně těžké době. Zuří válka asi nejblíže od našich hranic od druhé světové války. Česká republika potřebuje posílit investice do zbrojení. Musíme se věnovat vlastní bezpečnosti. Těch 40 let, kdy jsme byli satelitem Sovětského svazu, to už jsme si užili dost,“ řekl ke stejné otázce Rakušan.

„Jednou z velkých zbraní ve válce, kterou teď prožíváme, je energetika. Myslím si, že důležitou investicí je investice do zdrojů energie, a je to možná důležitější než stíhačky,“ nechal se slyšet Šmarda a zdůraznil investice do soběstačnosti v oblasti energetiky.

„My jsme v bezprecedentním bezpečnostním riziku, pojďme si to konečně přiznat. A to, že investujeme do své armády, je tu proto, abychom se nenechali tím agresorem napadnout. On o to totiž stojí. Má Ukrajinu jako první chod a netají se tím, že chce obnovit sílu Sovětského svazu,“ řekla Pekarová Adamová.

„Tato vláda vyměnila tanky a stíhačky za lidi. F-35 fakt nejsou o naší obraně!“ rozčilovala se naopak Konečná, že jde pouze o kšeft ministerstva.

„Potřebujeme mít kvalitní armádu,“ oponoval Jurečka. „Ale ne stíhačky,“ zareagovala Konečná s tím, že ona nezpochybňuje důležitost armády.

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně

„Potřebujeme armádu a my děkujeme armádě, ale na co potřebujeme F-35? Tomu nerozumím, gripeny nám chtěli dát zdarma. Pojďme se bavit, a já vás chci navést...“ snažila se říct Konečná. „Vy nás nenavádějte, propánajána,“ zhrozil se Jurečka, aniž by nechal Konečnou doříct její větu.

A přišlo také na kauzu Dozimetr. „Jestli jste nevěděl, co se vám ve STANu děje, nevím, jak můžete řídit ministerstvo vnitra,“ rozhorlil se velmi Robert Šlachta (Přísaha). Vít Rakušan (STAN) se však nedal.

„Pan Šlachta s panem Rakušanem se hádají o to, kdo má více mafiánů,“ přihřál si polívčičku Šmarda a poukázal, že by bylo lepší řešit chudobu lidí. „My jsme spolupracovali s Babišem, vaši s Krejčířem,“ reagoval také Šmarda, Rakušan však odvětil: „To říká ten pravej.“

Následně se dostali do sporu Šlachta s Jurečkou, kdy Šlachta Jurečku za jeho výroky nazval lhářem. Šmarda se následně omluvil za svůj křik v debatě. „Pojďme řešit ceny potravin, pojďme řešit to, co lidi trápí,“ zmínil Šmarda.

„Já s Ruskem na věčné časy fakt ne, soudružko Konečná,“ pustila se pak do Konečné také Pekarová Adamová. „Chcete být v Rusku, pod jeho vlivem? Já ne,“ pokračovala Pekarová Adamová.

„Doufám, že budete mít příště odvahu a budete kandidovat sama, a že vás voliči pošlou tam, kam patříte,“ odvětila Konečná.

Kateřina Konečná (KSČM). Screen: CNN Prima News

V průběhu pořadu mohli lidé hlasovat prostřednictvím SMS zpráv a QR kódů, aby vyjádřili své sympatie. Drtivé vítězství patří lídryni Kateřině Konečné, jež získala více než 50 % hlasů – dokonce padesát sedm procent.

Naprosto propadla Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

