A já pitomec! Jana Rejžka postihlo něco moc, moc zlého. Asi skončil

„Takže vážené a vážení čtenáři Lidových novin, nechci strašit s povolební neonormalizací, ale včera mi Babišova trasořitka Martin Zvěřina sdělila, že po patnácti letech končí mé Poslední slovo ve čtvrtek tamtéž,“ napsal Rejžek na svůj facebook.

Anketa Která strana nejlépe hájí prezidenta Zemana? ANO 5% ČSSD 3% SPD 80% SPO 2% KSČM 10% hlasovalo: 4223 lidí

Konec podle něj přišel „bezdůvodně“. A tak někdejší hudební kritik a kočovný diskžokej začal organizovat protiakci, ke které burcoval své facebookové přátele. „Budu Vám, věrným, vděčen, když se zeptáte vedení, což je István Léko a Veselin Vačkov, proč,“ pobízel.

Jak však dodal posléze, umlčet se nenechá. Hodlá se jako pejsek Marty Kubišové nabízet jiným médiím a věří, že jej někde přijmou. „Dám pak vědět, kam budu pravidelně psát,“ slibuje.

Na úplný závěr si povzdechl: „A já pitomec do poslední chvíle Lidovky hájil!!!“

Dodejme, že jeho „hájení“ vypadalo tak, že koncem roku na Facebooku na Lidovky plival, že mu nedovolili pro čtenáře zhodnotit minulý rok, což prý také předtím dělal roky. Stejně jako nyní si přitom vzal na mušku redaktora Zvěřinu:

„Vážení a milí čtenáři a čtenářky Lidovek, včera mi jejich editor Zvěřina kostrbatě sdělil, že po patnácti či kolika letech, kdy jsem tam vždy na Silvestra psal bilanční anketu, letos už ne, ani v internetové podobě. Hm. No tak ji asi nabídnu Parlamentním listům nebo Haló novinám.“

Rejžkova mobilizace fanoušků již nese své plody. Jeden z nich šíří po Facebooku: „Vzácného kamaráda Jana Rejžka po patnácti letech práce dnes vyhodili bez udání důvodu z Babišových Lidových novin, kde už nebude psát. Opravdu výborné čistky po vítězství prezidenta Miloše Zemana ostře nastaly. Máme se na co těšit, jak vidno,“ spojuje výměnu v „Posledním slově“ jednoznačně s politikou.

A sám Rejžek si pod tímto postem přisadil ještě ostřeji: „Znovu, ptejte se Babišových Bulharo.Maďarů Léka a Vačkova proč???“

Přidal se i Ivan Gabal, donedávna poslanec za KDU-ČSL: „Jene, dík za práci a kvalitu, vidím to jako snahu zachránit se před určitým viděním, interpretováním světa, což je mizerie Lidovek, ale ne všehomíra. Střílet do vlastního auditoria není moc inteligentní zejména obchodně a stanou se více závislí na dotacích a svém donorovi,“ zmínil Gabal Andreje Babiše, s nímž donedávna v koalici hlasoval.

Později Jan Rejžek vymáhal zastání přímo u některých osob, do Lidových novin píšících. Uživateli Facebooku Profesor Martin C Putna (jedná se podle všeho o skutečný profil profesora Putny) v ranních hodinách psal: "Tak pro jistotu znovu, co říkáte tomu, že mě babišovská prasata Léko, Vačkov a Zvěřina náhle po volbách vyhodila po deseti letech z Posledního slova, kolego?".

Psali jsme: Jan Rejžek jásal, jak Drahoš zahnal „tu trosku do kouta“. Pak přišly výsledky a začal shánět parťáka na pitku ze žalu Prosrbský nácek Doleček. Jan Rejžek ve tři ráno stvořil nekrolog Jan Rejžek dostal cenu za odboj proti komunismu. A hned se pochlubil v novinách VIDEO Hrozivé scény v bytě Jana Rejžka? Údajně mlácená a vězněná žena promluvila





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav