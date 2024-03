A je to tady! „Veřejná podpora výroby elektřiny.“ Povolenky napáchaly své

reklama

Před brzkou ztrátou konkurenceschopnosti výroby elektřiny a tepla z uhlí v minulých týdnech varovalo hned několik firem. I proto zvažují v nadcházejících letech uzavírání uhelných zdrojů.

Na dotaz ČTK to uvedl David Hluštík z MPO. Několik energetických firem v minulých týdnech varovalo před brzkou ztrátou konkurenceschopnosti výroby elektřiny a tepla z uhlí, některé z nich proto zvažují uzavírání uhelných zdrojů už v následujících letech. — ČT24 (@CT24zive) March 30, 2024

„Z hlediska plánování odchodu od uhlí se situace v energetice v posledních letech výrazně proměnila. Zatímco dřívější plány vycházely z předpokladu, že využívání uhlí bude ekonomicky výhodné a sami si vybereme termín odchodu v průběhu třiceti let, nyní jsme v situaci, kdy primárně kvůli ceně emisní povolenky a klesajícím velkoobchodním cenám elektřiny přestává být využívání uhlí profitabilní,“ uvedl Hluštík.

Proto se ministerstvo připravuje na situaci, kdy bude muset stát vytvořit podmínky k tomu, aby byl zajištěn dostatek elektřiny v případě, kdy by došlo k dřívějšímu uzavírání uhelných zdrojů. „Proto MPO v rámci transpozice připravuje podmínky, aby v případě, že nastane skutečná nutnost poskytnutí veřejné podpory, ČR měla legislativní nástroje k jejich zavedení,“ dodal Hluštík.

Ministerstvo průmyslu a obchodu už konečně připravuje legislativní nástroje, které by v případě nutnosti umožnily poskytnout veřejnou podporu pro další výrobu elektřiny.

Na dotaz ČTK to uvedl David Hluštík z MPO.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v minulosti uvedl, že ministerstvo připravuje scénáře pro různé možnosti odstavení uhelných elektráren, včetně nejhorších scénářů, které zahrnují odstávku jaderných bloků a kolaps propojení s Německem.

Mezi firmy, které apelují na přechod české energetiky z uhelných elektráren na nové patří ČEZ a Sev.en Energy.

Majitel skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač uvedl, že firma uvažuje o brzkém uzavření uhelných zdrojů kvůli ekonomické nevýhodnosti. Že budou firmy zavírat už v roce 2026 kvůli vysokým cenám povolenek a tím pádem nízkému zisku, se firmy obávaly už před rokem.

Průměrná cena povolenky v roce 2024 je na referenčním kontraktu 61,67 eur, tedy 1 561 Kč/t. Jedna MWh se prodává za 72,83 eur. Rozdíl je tak méně než 20 eur, přesněji 11,16 eur, varuje Vladimír Budinský ze spolku Konec uhlí - Nová Energie, přičemž z toho je následně třeba zaplatit i další výdaje firem.

Avšak, ekologické organizace tvrdí, že pokles cen emisních povolenek znamená, že rychlý krach uhelných zdrojů nehrozí a že Tykačova prohlášení jsou pouze pokusem o vydírání politiků a získání finančních prostředků. Společnost Sev.en Energy odmítá, že by žádala státní podporu.

Hnutí Duha – environmentální nevládní organizace, která je členem mezinárodní federace ekologických organizací Friends of the Earth, nicméně tvrdí, že uhlí nemá dlouhodobou budoucnost a navrhuje zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 a posílení opatření pro jejich rozvoj a efektivní využití.

Vláda měla za cíl do roku 2033 postupně omezit využívání uhlí, ovšem nynější vývoj trhu s energiemi, zejména pokles cen emisních povolenek, by mohl tento proces urychlit. Ekologické organizace proto navrhují, aby vláda zvýšila cíl pro podíl obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 alespoň na 33 % a zajistila podmínky pro jejich rozvoj a efektivní využití, aby bylo možné dosáhnout přechodu na zelenější energetický mix dříve než do roku 2033.

