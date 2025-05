Dostál po návratu z Moskvy prozradil vše o své návštěvě

Pane doktore, mnohé lidi jste překvapil zprávou, že jste se rozhodl vydat u příležitosti oslav konce II. světové války do Moskvy. Uvádíte ale, že slavnostní přehlídky se nezúčastníte. Proč a jaké akce jste si tedy v Moskvě naplánoval?



Naše mise byla vzpomínková a mírová. Jedno s druhým souvisí. Před 80 lety bojovali Rusové, Ukrajinci a Čechoslováci na jedné straně a společně zvítězili nad nacismem. 9. květen ale není jen oslavou dne vítězství, ale také též připomenutím milionů obětí z řad vojáků i civilistů. Proto bylo důležité vyjádřit, že si žádnou další světovou válku nepřejeme. Že k ní není důvod, že probíhající konflikty je potřeba řešit diplomaticky, ne válečnou eskalací.



Přehlídky jsem se rozhodl nezúčastnit, byť sdílet pódium s vrcholnými představiteli velmocí Číny, Brazílie a mnoha dalších států by bylo velkou ctí. Smyslem naší mise bylo vyjádřit přání míru a nesmyslnosti válek. Vhodnější symbolikou, než účast na vojenské přehlídce, bylo položení květin u památníku Neznámého vojína, pro což jsme se rozhodli podobně jako premiér Fico.

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 17% Nebude 76% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 929 lidí



Podpořili tento váš záměr kolegové ze STAČILO!, konkrétně třeba lídryně strany, paní Konečná?



V těchto věcech se rozhoduji samostatně a kolegové ze STAČILO! i paní Konečná to respektují. Kateřina mi jen před cestou připomněla, že žijeme v časech, kdy i starým lidem sprostě nadávají za to, že položí na hrob kytičku šeříku. Takže pokud se vydám položit dva rudé karafiáty na hrob Neznámého vojína, můžu se připravit na prvotřídní „shitstorm“ od provládních médií a politiků. Měla samozřejmě pravdu, jako obvykle.



I proti rozhodnutí slovenského premiéra Fica odletět na oslavy do Moskvy, mnozí protestovali. V médiích se následně objevila zpráva, že Estonsko mu prý zablokovalo svůj vzdušný prostor. Co k tomu říci? Případně i k reakci senátorky Němcové, která Estonsko na sociální síti pochválila…



Postoj Estonců považuji za malicherný. Blokovat přelet civilního letadla s premiérem suverénní země, aby se nemohl zúčastnit pietní akce? To je projev malosti. Navíc jim to bylo k ničemu, Slováci to vzali přes Turecko a jen strávili v letadle o pár hodin déle. Stálo to Estonsku za diplomatický incident? Bohužel je to další příklad, kdy politici honí za každou cenu pozornost na sociálních sítích. Němcovou jsem nesledoval, to je ztráta času, ale patrně šlo o něco podobného.



Svůj nesouhlas s tím, aby se evropští lídři zúčastnili oslav v Moskvě, někteří vysvětlují tím, co se děje na Ukrajině. Jak vy vidíte současnou situaci na Ukrajině? Je nebo není naděje na blízký mír?



Ukrajina měla při vzniku ve své ústavě zakotvenou neutralitu, jako důležitý aspekt bezpečnostního uspořádání v Evropě po rozpadu SSSR. Jako neutrální stát by bývala mohla fungovat v míru dodnes a udržet si územní celistvost, i přes jazykové a ideové rozdíly mezi svou západní a východní částí. Obnova této neutrality je patrně nejsnazší cestou k dosažení míru.

Fotogalerie: - Rudé oslavy konce války



Kdo pamatuje kubánskou jadernou krizi, tak ví, že žádná jaderná velmoc nepřipustí na svém zadním dvorku přítomnost zbraní jiné jaderné velmoci. Snaha o přítomnost vojáků a rozmístění zbraní NATO, ať již amerických či britských, k němuž došlo po puči na Majdanu a zrušení ústavní garance ukrajinské neutrality, byla spouštěčem konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou – respektive zástupné války s USA Joea Bidena.



Proto i trvání na přítomnosti armád USA, Británie či Francie na Ukrajině bude patrně znamenat, že nedojde k příměří a konflikt neskončí mírem, ale že boje budou pokračovat až do úplné vojenské porážky buď Ruska, nebo Ukrajiny.



Po třech letech války se nejeví, že by Rusko směřovalo k vojenské prohře, ani k ekonomickému zhroucení či převratu. Nezafungovala ani masivní podpora Ukrajiny za Bidena, ani peníze a zbraně a sankce EU. Strategická situace Ukrajiny se zjevně zhoršuje, hlavně proto, že po milionových ztrátách začínají chybět vojáci ochotní bojovat. Dezerce jdou do statisíců, muži utíkají přes hranice nebo se skrývají před verbíři. My bychom se měli ptát: Koho dalšího pošle „koalice ochotných“ umírat na frontu, až dojdou poslední Ukrajinci?



Vraťme se ještě k vaší cestě do Moskvy. Prozraďte nám, co jste tam zažil, s kým jste tam mluvil, jaká byla atmosféra a mluvil jste třeba s někým i o postoji České republiky?



Atmosféra byla slavnostní, ale ne nepřátelská. Nesetkali jsme se s tím, že by se někdo byť jen nehezky ohlédl, když kolegové mluvili u památníku německy, naopak všichni oceňovali, že jsme navzdory obtížím přijeli uctít památku padlých. Byť jsme nebyli oficiální návštěvou ligy premiéra Fica a neměli jsme možnost účastnit se jednání na mezistátní úrovni, byli jsme formálně přijati poslanci ruské Dumy a měli jsme možnost vyměnit si názory. Přes některé rozpory lze s jistotou říci, že nikdo neplánuje žádnou invazi do naší země, ani s Ruskem nejsme a nebudeme v žádné válce – ledaže bychom se do ní nechali aktivně nahnat „chciválky“ v naší politice i v Bruselu.

Anketa Může být Fialova show s Ivou Pazderkovou vtipná? Ano 3% Ano, ale nechtěně 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8074 lidí



Ještě k letošním oslavám osvobození Československa. Od květnových událostí roku 1945 letos uplynulo už 80 let. Co konkrétně s odstupem takové doby k nim říci?

Československo bylo společně osvobozeno sovětskou a americkou armádou, přičemž sovětští vojáci zaplatili za naši svobodu řádově více oběťmi. To je fakt, který nelze popírat ani s odstupem osmdesáti let.



V tomto kontextu, co říkáte na určitou snahu vykládat historii poněkud jinak, než jak tomu bylo dříve?



Kdyby někdo řekl před zbídačelými vězni z koncentráku v Osvětimi, že nebyli sovětskou armádou osvobozeni, ale „okupováni“, setkal by se patrně s nepochopením. A kdyby někdo označil v květnu 1945 Sověty za okupanty, patrně by dostal v každé hospodě přes ústa. To, co dnes říká Nerudová, říkal tehdy tak možná kolaborant Emanuel Moravec, který se po vypuknutí Pražského povstání zastřelil.



Jeden z důvodů mojí cesty na 80. výročí vítězství ve 2. světové válce do Moskvy bylo dát najevo před přítomnými státníky z celého světa, od Ruska přes Čínu po Brazílii, že ahistoričtí ignoranti v české společnosti nepředstavují většinu.

Fotogalerie: - Chcimíři na Staromáku



Výrok jakého českého politika, případně veřejně známé osoby vás ohledně výkladu našeho osvobození v poslední době nejvíc „zaujal“?



V záporném smyslu mne zaujal Foltýnův tým „strategické komunikace“, za který odpovídají premiér Fiala a prezident Pavel, s již zmíněným tvrzením, že nás Sověti neosvobodili, ale okupovali. Takto mluvili za protektorátu leda členové Ligy proti bolševismu, s jejich plakáty „Zachvátí-li tě, zahyneš“, kteří byli po válce po právu souzeni za kolaboraci.



Naopak v kladném smyslu na mne zapůsobili všichni občané, kteří nepodlehli propagandě, nezapomněli na hrůzy nacismu a přišli položit kytičku šeříku k pomníkům padlých ve svých městech a obcích. A také ti, kteří neváhali přijít na Staroměstské náměstí a říci vládě, co si o ní myslí.