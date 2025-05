Moravskoslezský kraj: Stabilní obliba u turistů

Celkem v 1. kvartálu roku 2025 přijelo do kraje a ubytovalo se v hromadných ubytovacích zařízeních 206 678 návštěvníků. Je to asi o 2 procenta více lidí než ve stejném období v roce 2024. Zároveň se jedná o podobný počet návštěvníků jako v roce 2019.

„Dlouhodobý zájem turistů o náš kraj mě velmi těší. Moravskoslezský kraj má rozhodně co nabídnout – od industriálních památek, které nemají v republice obdoby, až po pestré kulturní akce a krásnou přírodu, která je ideální pro celoroční aktivity. Velmi pozitivní ohlas vzbudily také vouchery na podporu turistického ruchu v Jeseníkách po loňských povodních. Právě v Jeseníkách se za první čtvrtletí roku 2025 ubytovalo 50 576 lidí. Jedná se o 11procentní nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. I proto připravujeme druhé kolo voucherů,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárka Šimoňáková s tím, že během první vlny, která probíhá do konce května, bylo zatím uplatněno 6 136 voucherů.

„Díky velkému úspěchu kraj společně s ministerstvem pro místní rozvoj, Olomouckým krajem a Sdružením cestovního ruchu Jeseníky připravuje druhé kolo. Vouchery budou opět dostupné na stránkách voucher jeseniky a to od 18. srpna 2025. Využít je bude možné na pobyty v termínu od 15. září do 30. listopadu 2025. Podmínky zůstávají stejné jako v první vlně. Tedy sleva 300 korun na osobu a noc při délce pobytu od 2 do 7 nocí, přičemž maximální úspora na osobu může dosáhnout až 2100 korun,“ upřesnila 1. náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.

Nejvíce turistů zavítalo v 1. čtvrtletí roku 2025 do turistické oblasti Ostrava, v hromadných ubytovacích zařízeních moravskoslezské metropole se ubytovalo 56 091 hostů, druhou nejnavštěvovanější oblastí jsou Beskydy, tady přijelo 54 364 návštěvníků. „Těší nás, že turisté objevují krásy Moravskoslezského kraje a vracejí se k nám. Snažíme se jim nabídnout pestrý mix zážitků a atraktivit prostřednictvím tematických projektů jako je Technotrasa, gastroturistický koncept Pojez nebo zážitkový přeshraniční projekt Hravé pohraničí. Letos v dubnu jsme úspěšně hostili prestižní mezinárodní akci Czechia Travel Trade Day, kdy do Ostravy zavítala skoro stovka zástupců cestovních kanceláří a novinářů z celého světa, včetně nákupčích z USA, Jižní Koreje nebo Velké Británie. Věřím, že se nám podařilo ukázat, jak krásný náš region je a že jej cestovní kanceláře zařadí do nabídky svých zájezdů. Všechny tyto iniciativy pomáhají zviditelňovat náš kraj nejen doma, ale i v zahraničí,“ doplňuje Petr Koudela, jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism.

Nejvíce zahraničních turistů zavítalo do Moravskoslezského kraje tradičně z Polska, kdy se v kraji ubytovalo přes 12 tisíc návštěvníků, následovali turisté ze Slovenska, kterých přijelo skoro 10 tisíc.

