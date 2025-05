Binec místo ordnungu. Čeští pracovníci o Německu, kam projedou přes kontroly

Pravděpodobně na spadnutí je zcela bezprecedentní nouzový stav, který by měl být vyhlášen údajně celoplošně. Zvláštní opatření ale budou přitvrzovat – v Bavorsku, v Sasku i v Durynsku. Ještě složitější to bude na německo-polské hranici, ale ta nás momentálně tak příliš nezajímá.

Nový německý kancléř avizoval, že se s nelegální migrací nebude mazlit. Už nyní jsou posíleny stavy policie v hraničních regionech. Kontrolovat se bude více aut. Policisté v civilu mají pověření kontrolovat území vzdálené až 30 kilometrů od hranic. A to nejen z Česka a z Polska, ale také s Rakouskem a dokonce i se Švýcarskem. To se helvétskému svazu příliš nelíbí.

Je ale pravděpodobné, že Německo si bez nějakého velkého vytrubování vyjednalo výjimku ze Schengenské úmluvy. Oficiálně do konce září nebo do začátku října. Je náhoda, že v této době jsou u nás parlamentní volby?

V Berlíně se totiž šušká, že hraniční kontroly ještě silně přiostří. A protože nejsou lidi, Německo údajně plánuje omezit fungování malých přechodů, a to jen do večerních hodin. Přes noc tedy zavřeno. Prozatím. Je prý ale možné, že se vybrané přechody uzavřou zcela, protože není tolik policistů. Ti budou přesunuti k velkým přechodům, kde by měla být kontrola každého vozidla a autobusu. Že to způsobí dopravní zácpy, je nabíledni.

Co na to pendleři

Podle zaměstnavatelských svazů se musí řešit pendleři. Bez práce českých a polských lidí by do pár dnů zkolabovalo bavorské i saské zdravotnictví a sociální služby.

„Tady jsou všichni tajnůstkáři,“ říká paní Eva, která každý pracovní den jezdí na Šumavě do Bavorského lesa do jednoho z mnohých hotýlků. Tam se běžně mluví česky, a to nejen kvůli tomu, že je tam většina personálu z Čech, ale i proto, že sem jezdí česká klientela. „Proslýchá se, že budeme mít nějaké povolenky, ale zatím nevíme zhola nic.“ To samé je pan Tomáš, který jezdí za Domažlice, pracuje tam vlastně hned za čárou. „Říká se, že to bude velké, co kancléř Merz provede. Ale zdá se mi, že už je trochu po funuse, protože už teď si Němci nacpali k sobě snad třetinu arabského poloostrova.“

Na druhé, tedy české straně, panuje téměř stoický klid. Ministerstvo zahraničních věcí nám odepsalo, ať se obrátíme na ministerstvo vnitra. To samé nám poradilo tiskové odd. z plzeňského hejtmanství. Jenže „vnitro“ se neozvalo. Naše otázky, týkající se nedaleké budoucnosti na hranicích, zůstaly neodpovězeny. Lidé, kteří jezdí za prací přes hranici, ale mají další otázky. „Zůstane zelená hranice, nebo tady zase bude železná opona? Sice sofistikovanější, ale stejně...“ ptá se pan Tomáš, ale nenalézá adekvátní odpovědi. Snad jen doma, že takzvaně prý „maluje čerta na zeď“.

To paní Zdeňka, která pracuje v jednom sociálním domově na druhé straně Krušných Hor, v Sasku, má aspoň o případný nocleh postaráno. „Už mi řekli, že případně můžu zůstat přes noc a nebudou chtít za to nic platit. Ale potřebuju být taky někdy doma. Tady se pracuje samozřejmě i o víkendech, a proto zájemců moc není, i když plat je velmi slušný.“

Psali jsme: „Nás se to týkat nebude.“ Rakušan hasí oheň z Německa

Němci zavedli kontroly na hranicích. Poláci vytočení, Rakušani taky, Orbán si rýpl

Skoro 10 tisíc migrantů denně! Biden představil dohodu. Trump křičí vzteky, když ji viděl

Z české strany se prý nedozví žádné informace. V Německu se aspoň občas něco pustí „ven“, to je právě případ s nouzovým stavem.

Přísnější kontroly se samozřejmě budou týkat i autobusové a hlavně pak vlakové dopravy. Vracíme se o hodně let zpět. Nejhorší je očekávání, když nevíte, co vlastně bude. Že by české vnitro nebylo informováno německou stranou?

„Kde budou mít zázemí naši policisté, když jsme většinu budov na hraničních přechodech rozprodali nebo radši hned zplanýrovali. Vždyť někde není ani unimobuňka!“ hrozí se další obeznalý člověk. „To zas budou rádi jako za covidu, že jim hasiči postaví stan a uvaří guláš?“

Kdo za to může

„Nevím, proč to dělají až nyní,“ říká další pendler, který rozváží jídlo z jedné vývařovny do mateřských škol, jeslí a sociálních zařízení. K tomu si přilepšuje v jednom sportovním klubu místního významu.

„Natahali si sem fakt spoustu cizinců, o kterých nic neví a kteří nikdy pracovat nebudou. Naopak, rádi by, aby většinová společnost pracovala i na ně – nejen na své příbuzné a důchodce. Těch pár deportovaných, to je prostě k smíchu. Merkelová to zavinila, ale společně s Bruselem. Podívejte, jak vypadá dnešní Švédsko! A Francie! Tam aspoň větší část migrantů mluví francouzsky, protože pocházejí z jejich bývalých kolonií. Jako by nám tady nestačili Turci, kteří ve třetí generace už Německem pohrdají a německy nemluví. Super, že?“ rozhovořil se.

Binec místo ordnungu

„Podívejte se na ten bordel všude kolem,“ pokračuje dál. „Bavorsko bývalo výkladní skříní. Dneska už to tady taky stojí za prd. Ale pořád se to ještě nějak dá, na rozdíl od jiných spolkových zemí nebo bývalé NDR. Tam si Sasíci a Prušáci tedy nadrobili. A teď to řeší krizovými scénáři a zavírají hranice uvnitř Evropy, místo toho, aby zabarikádovali ty vnější. Chápete, jak jsou ujetý? A do toho všeho ještě Ukrajinci. To by bylo, aby stát nepadl na hubu. Měsíce čekáte na blbůstku od úředníka. U lékaře abyste měli ochranku. Tady to prostě nedopadne dobře,“ hodnotí pendler, který „kmitá“ mezi hranicemi téměř od sametové revoluce.

Tak „blbou“ náladu prý v Německu nezažil. „Nas..nej je tady každej druhej. A až zakážou AfD, což se klidně může stát, právě za mimořádného stavu, tak prvně to bouchne v Sasku, to mi věřte. A Bavoráci radši vystoupí z federace, protože nebudou dotovat kdekoho a ještě nakonec doplácet na ten zelený úděl. To je tedy úlet…“ stýská si muž.

Proč se toto všechno děje? Sýrie se rozpadá. Libye už rozpadlá je, o Iráku nemluvě. Až EU přestane platit Turecku, zavřou tamní pohraničníci obě oči – a tisíce lidí se dají na pochod do Evropy.

A to jsme se řádně nezmínili ani o Polsku, které je dnes totálně průchozí. A všichni ti lidé míří do Německa nebo do Švédska. Bělověž ještě nikdy nebyl rozdělen, jako nyní, ostnatým drátem s hláskami na dohled. od sebe. Tak se prý nemáme divit. Ostatně, nový kancléř dělá jen to, co řekl před volbami. Tedy aspoň v problému nelegální migrace.