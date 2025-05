„Fiala zmanipuluje volby, ne Kreml.“ Unikla data. Strach Čechů má dohru

Novinář Jakub Zelenka sepsal pro web Page Not Found, jehož je šéfredaktorem, článek o dezinformacích, volbách a velkých sociálních médiích. Hlavním odhalením v něm je průzkum Ministerstva vnitra, které si tento průzkum objednalo u agentury STEM. Dotazování podle článku proběhlo na přelomu ledna a února, dotazováni byli lidé starší osmnácti let, tedy ti, kteří již mají volební právo.

„54 procent lidí se obává, že volby budou zmanipulovány současnou vládou, která se nebude chtít vzdát moci, a jejími podporovateli,“ cituje Zelenka z tohoto průzkumu. „39 procent Čechů se obává, že volby budou zmanipulovány informačním vlivem Ruska,“ uvádí průzkum dále.

Podle dalších citací z průzkumu se ukazují obavy české veřejnosti o integritu volebního procesu, 78 % respondentů si myslí, že je negativně ovlivní sociální sítě, 60 % se pak obává podvodů kvůli nově schválené korespondenční volbě, 82 % respondentů považuje českou společnost za rozdělenou na skupiny s vyhraněnými a hlavně protichůdnými názory. Podle průzkumu se 42 % lidí obává vyjadřovat své názory.

K průzkumu se Zelenka pak vrací ještě v závěru článku, jinak soustředěnému zejména na sociální sítě a jejich algoritmy. „Jeden z dominantních narativů proti současnému systému, který se úspěšně šíří, je ten o přicházející nové totalitě. Podle analýz Ministerstva vnitra se do Česka dostal ze zahraničí před sedmi lety a k jeho šíření dopomohlo několik faktorů. Jedním byla například pandemie koronaviru, kdy stát musel sáhnout k omezení části svobod lidí, aby se nemoc nešířila. To bylo vidět například na lockdownech, povinném nošení roušky a také jiném přístupu k očkovaným a neočkovaným,“ píše.

V průzkumu se prý také 56 % respondentů vyjádřilo, že mají pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování osobních svobod. Zelenka řeší také případné zpochybnění výsledků či legitimity voleb, ke kterému v ČR ještě nedošlo. „Data z průzkumu naznačují, že pro zpochybňování voleb může být živná půda i v Česku. Třeba jeden z často prezentovaných úspěchů současné vládní koalice je korespondenční volba. Až 60 procent Čechů vyjadřuje obavy, že bude mít za následek mnoho volebních podvodů. To tvrdila zejména opozice v čele s ANO,“ poukazuje Zelenka s tím, že ANO dříve korespondenční volbu podporovalo. „Právě letos proběhnou první volby, v nichž korespondenční volba sehraje svou roli a může v případě těsného výsledku převážit misky vah,“ varuje.

Zelenka pak na sociálních sítích tvrdí, že mu čísla „vyrazila dech“, jeho kolegyně Apolena Rychlíková je zase označuje za šokující.

Valeš: Lidé mají obavy dřív, než k něčemu došlo. Děsuplné

Sociolog Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz označil čísla z průzkumu za velké a nemilé překvapení. „Je to mimořádně špatná známka pro současnou vládu a vlastně i systém, který jí umožnil dosáhnout takové nedůvěry ze strany voličů,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Valeš. „Tam je opravdu děsuplné to, že je to 54 %, ještě než k něčemu došlo. Je tady nedůvěra k tomu systému, ještě než by selhal, ať už z jakýchkoliv důvodů. Čili to je mimořádně varující,“ míní Valeš, podle kterého není pro demokracii nic horšího, než když lidé ztratí důvěru v instituce a jejich nezávislé fungování. „Pro instituci voleb to platí dvojnásob,“ upozornil.

„Naše generace, která zažila komunismus, se tomu trošku usmívá, protože jsme to už zažili, a trošku je zklamaná, protože se vracíme zpátky. V lepším případě se vracíme do doby perestrojky, kdy už jsme si z toho dělali legraci, ale vypadá to, že ten návrat může být před rok 1985, do sedmdesátých let, kdy opravdu nám nebylo veselo. Na rozdíl od padesátých let nešlo o krk, ale šlo minimálně o vyhození z práce nebo o kriminál. Čili je to smutné, že česká veřejnost takhle reaguje, ale na druhou stranu zcela pochopitelně,“ řekl závěrem.

Advokát Nielsen: Důvody k nervozitě chápu. Jsou nezpochybnitelné

Podle advokáta a zakladatele spolku ProLibertate Tomáše Nielsena jsou důvody k nervozitě pochopitelné. „Vládní strany udělají všechno pro to, aby po volbách zůstaly u moci. To je celkem přirozené. Otázkou je, co z toho je ještě v mezích volné soutěže politických stran, jak ji upravuje článek 5 ústavy, a co už je přes míru. Já považuji za absurdní i třeba státní příspěvky stranám, které nějak uspěly ve volbách, protože tím jako daňoví poplatníci naprosto nespravedlivě znevýhodňujeme nová politická uskupení. Pokud jde o letošní volby, pak naprosto chápu i další důvody k nervozitě,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

A ty důvody jsou podle něho jasné a nezpochybnitelné. „Například lednová informace o tom, že vláda z našich peněz uvolní 34 milionů na svou sebeprezentaci. Tohle přece nikdo normální nemůže brát jinak než jako zneužití veřejných prostředků pro volební kampaň. Stejně jako organizované diskuse se studenty škol za účasti lidí, jako je Otakar Foltýn a další propagandisté vládní doktríny. Pak jsou tu takové, řekněme, „náhodné podivnosti“. Jako je odvolání ředitele České televize a snaha o volbu nového ještě před volbami. Snaha spojená s úsilím provládních poslanců změnit složení Rady ČT. Když na pozici generálního ředitele mají kandidovat takové pseudo osobnosti, jako je Vít Kolář, Milan Fridrich nebo Jakub Železný,“ má jasno Nielsen.

Bývalý prezident Miloš Zeman naznačil, že český volební proces by mohl být v případě politických tlaků zpochybněn podobně jako v Rumunsku. Vidí paralelu ve varování šéfa BIS Michala Koudelky před ruskými agenty. Je taková obava podle Tomáše Nielsena také namístě? „Před šesti lety bych takovou obavu považoval za absurdní konspirační teorii. Protože naše právo nic takového neumožňuje. Pokud je ale pravda, že zásah do voleb připustil i předseda Ústavního soudu Josef Baxa, i když já té mediální interpretaci jeho výroku dodnes nemohu uvěřit, pak ani tuto myšlenku nemůžeme podcenit. Teorii o tom, že i u nás může dojít k jakési konspiraci vládních sil, bezpečnostních složek a soudní moci, nahrává třeba i jen to, jak snadno je dnes kterákoliv opoziční strana včetně těch nejsilnějších označována za ‚bezpečnostní riziko‘. Každá ústava, každá mezinárodní úmluva o lidských právech umožňuje průlom do zásad demokracie, pokud jde o bezpečnost státu. Podobnou výhradu zneužily vlády celé Evropy k popření lidských práv a svobod během covidu. A nevidím žádný důvod, proč by se ji nemohly pokusit zneužít stejně i dnes,“ přiklání se k možnosti takového scénáře advokát Nielsen.

Podle jeho názoru bude vláda ovlivňovat volby tak, jak to dělala dosud, tedy „šířením lží, strachu a nenávisti, šířením jediného správného názoru“, v tom spatřuje hlavní problém. „Prostřednictvím naprosto neobjektivních médií v čele s veřejnoprávní televizí. Ale vůbec se nedivím těm, kdo se bojí i mnohem drastičtějších protidemokratických zásahů do volební kampaně nebo do voleb jako takových. Bohužel dobu, kdy politická moc respektovala alespoň základní zásady demokracie, máme za sebou,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Tomáš Nielsen.