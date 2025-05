V Albánii vítězí vládnoucí socialisté. Chtějí do EU

Albánský premiér Edi Rama se s největší pravděpodobností stane předsedou vlády i počtvrté. Podle předběžných výsledků po sečtení 94 % okrsků získala jeho Socialistická strana (PS) 52 % hlasů v nedělních parlamentních volbách. Opoziční Demokratická strana (PD) zatím dosáhla na 34 %.

Pokud se aktuální výsledky potvrdí, Rama si zajistí pohodlnou většinu pro sestavení nové vlády. V čele Albánie stojí od roku 2013. Podpora socialistů by zároveň znamenala zlepšení oproti posledním volbám z dubna 2021, kdy PS získala 48,67 % hlasů.

Na základě předběžných výsledků by socialisté mohli obsadit 82 ze 140 křesel v parlamentu. Demokraté by podle dosavadních čísel získali přibližně 51 mandátů. V minulém volebním období měla PS 74 zákonodárců a PD 59 poslanců.

Poslanci budou vykonávat zákonodárnou funkci ve čtyřletém období. Hlasovalo přibližně 3,7 milionu oprávněných voličů v Albánii i v zahraničí. Kvůli masové emigraci má země s 2,8 milionu obyvatel přibližně 3,7 milionu oprávněných voličů. Poprvé mohli volit a odevzdávat své hlasy poštou i Albánci v diaspoře, kterých je přibližně 191 tisíc.

„S výjimkou několika sporadických případů probíhal proces z větší části v souladu s pravidly a standardy,“ ujistil Ilirjan Celibashi, předseda ústřední volební komise.

Jedním z důležitých témat voleb bylo usilování o členství Albánie v Evropské unii, které podporuje pravděpodobný vítěz voleb. Socialistická strana tvrdí, že může dosáhnout členství v EU během pěti let. Opozice ve volební kampani slibovala zvyšování platů.

Šedesátiletý Rama, který loni v říjnu zahájil jednání o členství v EU, ve své kampani vyzdvihoval úspěchy v oblasti infrastruktury a reformy soudnictví. Jeho hlavní vyzyvatel, osmdesátiletý Sali Berisha, bývalý prezident a premiér, však tvrdil, že Albánie stále není na členství v EU připravena. Kampaň zahájil sloganem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který změnil na „Udělejme Albánii znovu velkou“, ale nakonec se ustálil na „Grandious Albania“. Na veřejnosti se objevoval s modrou baseballovou čepici s číslem 1, tedy s volebním číslem strany. Rama nosil černou čepici s číslem 5 Socialistické strany. Berisha po volbách prohlásil, že jeho kandidátka zvítězila ve všech tradičních středopravicových oblastech. „Nic se nemůže změnit. Lidé promluvili rozhodně,“ řekl politik.

Důležitým tématem kampaně byly obavy Albánie z ekonomického vývoje země. Socialisté tvrdí, že urychlí boom cestovního ruchu z 10 milionů turistů v roce 2024 na 30 milionů do roku 2030, a to diverzifikací destinací a rozšířením infrastrukturních projektů. Demokraté naopak zdůrazňovali, že špatná práce vlády donutila v uplynulém desetiletí opustit zemi více než milion Albánců.

Poté, co odevzdal svůj hlasovací lístek, Berisha vyzval Albánce, aby volili „za sebe, za své děti, za své důchody a platy, zaměstnání, podnikání, za svou farmu“. Obě strany učinily podobné sliby ohledně minimálních důchodů, průměrného měsíčního platu a minimální mzdy – vše o zhruba 20 % nebo více oproti současné úrovni. „Je to kampaň bez debaty a výsledky bez překvapení,“ soudí analytik Lutfi Dervishi. „Volby současnou scénou neotřesou – ani systémem, ani hlavními aktéry.“

