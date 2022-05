A proč nenazvat manželstvím muže a deset žen dohromady? Doba se posunula, hájí stejnopohlavní páry pirát Michálek

reklama

„Mé stanovisko je známé již mnoho let. Můj maximální ústupek byl, že jsme tehdy schválili registrované partnerství. Nedovedu si vůbec představit, že bychom schválili plnohodnotné manželství pro stejnopohlavní páry. Manželství je institut, který má sloužit k početí nové generace, její výchově, tak aby se stali plnohodnotnými občany České republiky. Je to pořád snaha změnit společnost, stále více ji individualizovat a rozložit klasickou rodinu. To jsou možná poslední vazby, které nás drží pohromadě. Doufám, že zákon nebude schválen. Myslím si, že vláda, poslanci vládní koalice, kteří chtějí tento zákon předložit, mají nepochybně dnes jiné a důležitější starosti než řešit tyto zbytné věci. Podivuji se nad tím, že chtějí prosazovat tuto věc, když neřeší zásadní věci naší společnosti, které jsou spojeny s mezinárodní situací a hospodářskou krizí. Toto by měli řešit,“ konstatoval Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, garant Trikolóry pro oblast práce a sociálních věcí.

„Ano. Pokud by ale byla větší šance prosadit zákon například záměnou slova manželství jiným vhodným slovem (životní partnerství apod.), bral bych i to,“ prozradil Jiří Paroubek, bývalý premiér a předseda ČSSD.

„O žádné zrovnoprávnění se nejedná, neboť právní rovnost je zajištěná. Jde o to, že upravování zcela odlišných vztahů jedním právním předpisem je nepraktické a vyprazdňování termínu ‚manželství‘, jejichž obsah je obecně znám a akceptován, vede k prohlubování nejistoty ve veřejném prostoru,“ myslel si Stanislav Křeček, veřejný ochránce práv.

„Já jsem již i dříve avizoval, že patřím k podporujícím poslancům, souhlasím tedy včetně pojmenování, včetně adopcí,“ souhlasil Jan Berki, poslanec Starostů za Liberecký kraj,

„Jsem rozhodně pro zrovnoprávnění, ale bez označení manželství. Manželství je a musí zůstat tradičním pojmenováním svazku muže a ženy. Nechci nikomu upírat práva, ale taky jsem proti boření tradic. Chceme-li zavést novou tradici, tak ji nově pojmenujme,“ navrhoval Marek Novák, poslanec hnutí ANO za Zlínský kraj.

„Nesouhlasím. Toto nikdy nepodpořím. Manželství je svazek muže a ženy, přes to pro mě nejede vlak,“ objasnil Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za obvod Zlín. „Mě se snad nemusíte ptát. Názor v této věci nemohu změnit,“ uvedl Jiří Čunek (KDU-ČSL), senátor za obvod Vsetín.

„Český právní řád sexuálni orientací žadatelů o manželství neposuzuje. Manželství je svazek muže a ženy. Jiná varianta možná není. Dokonce ani kdyby ji schválil Parlament,“ zdůraznila Jitka Chalánková, nezávislá senátorka za obvod Prostějov. „Ne,“ stručně vyjádřil svůj názor Rostislav Vyzula, bývalý poslanec hnutí ANO.

„Jak asi víte, byl jsem v minulém volebním období signatářem tohoto zákona. Logicky jsem i nyní pro. Neříkat tomu manželství je jen taktizování. Přibývá zemí, které to už mají včetně těch tradičně katolických. Veřejné mínění v ČR je také vstřícné. Odpor určitých skupinek mám za zbytečný. Žádná hrozba pro tradiční rodiny v tom není,“ vysvětlil Jiří Dolejš, bývalý poslanec KSČM.

„Já byl vždy pro. Označení mi nevadí. Je jednodušší v legislativě redefinovat manželství než v každém paragrafu zohlednit nové označení. Proto se domnívám, že snaha o jiné označení je obstrukce,“ domníval se Jan Pošvář, bývalý poslanec za Pirátskou stranu.

„Myslím si, ba jsem si jist, že podle složení Sněmovny a postoje vlády (není v programovém prohlášení) a veřejně deklarovaného postoje premiéra, že se jedná jen o gesto, že Sněmovnou nemůže projít a předkladatelé to sami dobře vědí. Tzn. není to téma pro Senát, neboť tam se poslanecký návrh nedostane. Šanci by měl jedině návrh, který by navýšil práva jednopohlavních párů (dědictví atd.), ale svazek by se nejmenoval manželství a nedovoloval by adopci dětí, protože příroda zařídila, že dítě se může narodit jedině spojením muže a ženy. Takovýto návrh zákona bych v Senátu podpořil,“ konstatoval Michael Canov (SLK), místopředseda ústavně-právního výboru Senátu ČR a starosta Chrastavy.

„Každý člověk má právo žít svobodně a rozhodovat se o svém rodinném životě sám. Doba se hodně posunula. Stát tu není od toho, aby dospělému člověku určoval, zda má milovat jiného muže či ženu, či zda chce žít samostatně. Manželství by mělo být párům dostupné za rovných podmínek a dělat z kohokoliv občana druhé kategorie není namístě,“ upozornil Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany, místopředseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny ČR.

„Podporuji zjednodušení legislativy, aby lidé, kteří se mají rádi, mohli snáze vytvářet společné jmění, mohli si bez zbytečné byrokracie vybrat společné jméno, dědili po sobě a mohli nahlížet do zdravotní dokumentace. Není třeba měnit kvůli tomu definici pojmu manželství a vytvářet zmatek z moci zákona. Pokud se stát pustí do vymáhání změny tohoto termínu, pak se ptám, proč by manželstvím nemohl být také svazek jednoho muže a deseti žen, když pro všechny, tak pro všechny. Já bych každopádně změnu legálního významu slova manželství nepodpořil. Změna definice pojmu ještě nikdy nikomu svobodu ani práva nezvětšila,“ sdělil Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„Neměnil bych současný stav. Je mi jedno, kdo s kým žije, koho miluje, a jsem rád, když jsou v partnerském svazku spokojeni. Mám mezi homosexuály spoustu přátel, jsou to fajn lidi a mám je rád. Ale manželství je svazek muže a ženy,“ je přesvědčen Marek Černoch, bývalý poslanec a předseda Úsvitu, nyní člen ODS.

„Jsem konzistentní politik, za mě platí stále totéž. Já bych narovnal práva, ale nepojmenovával to manželstvím. V tomto jsem svůj postoj nezměnil ani o centimetr. Mám pocit, že současná Sněmovna je více konzervativní než předchozí. Nevím, jestli je taktické, aby to aktivisté prosazovali silou proti podle mého názoru většině. Pod heslem, které měli předtím a ničemu tím nepomohli, buď všechno, nebo nic. Zatím to dopadlo tak, že nemají nic,“ vypozoroval Patrik Nacher, pražský poslanec hnutí ANO.

„Podpořil bych ho, včetně názvu manželství,“ uvedl Lukáš Černohorský, bývalý předseda Pirátské strany a poslanec v letech 2017 až 2021. „Jsem pro. Za Piráty věříme, že si lidé mají být rovni nejen v povinnostech, ale i právech. Nelze přeci rozdělovat občany do kategorií podle toho, koho milují a s kým chtějí strávit život. Dnes statisíce LGBT+ lidí nemají možnost uzavřít sňatek, kvůli čemuž společně se svými dětmi přichází o právní jistoty. Například v případě rozpadu registrovaného partnerství nemají děti nárok na výživné či při smrti rodiče nemají děti v registrovaném partnerství právo na sirotčí důchod a na dědictví,“ vysvětlila Olga Richterová z Pirátské strany, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny České republiky.

„Je vidět, že tvůrcům tohoto zákona jsou lidé zasažení Fialovou drahotou lhostejní a místo zákonu pro zabezpečení prosperity ČR a ochrany občanů před důsledky hyperinflace vymýšlejí neomarxistické, společnost rozdělující zákony, které 95 procent občanů před ekonomickou chudobou nepomohou. To je vláda zralá na demisi!“ myslel si Radek Koten, poslanec SPD za Kraj Vysočina.

