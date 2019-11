A sakra: Okamura vypálil. Dominik Feri, Jindřich Šídlo, o ty jde. Čtěte sami

Většina Čechů, Moravanů a Slezanů už pravděpodobně slyšela o Šťastném pondělí Jindřicha Šídla a pravděpodobně tuší, že jde o satirický pořad TV Seznam, takže to, co v něm zazní, je dobré brát jako pokus o nadsázku a humor. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se však rozhodl, že pořad vezme vážně a pustil se do svého kolegy z Poslanecké sněmovny Dominika Feriho (TOP 09). Podívejte se sami, co z toho vzniklo.

Ve druhé polovině října se v pořadu Šťastné pondělí objevil rozhovor s poslancem TOP 09 Dominikem Ferim. V satirickém pořadu mladého muže představili jako „náplavu z Teplic“, kde Feri opravdu žil a dokonce býval místním radním.

„Vítejte u rozhovoru Konstantina Sulimenka, kdy já, Konstantin Sulimenko nadávám hostům a oni to musí vydržet s vážnou tváří,“ zahájil rozhovor mladý muž patřící podle Jindřicha Šídla k mládežnické hlídce jeho pořadu.

V prvních pár minutách Feri prohlásil, že má za sebou půlku volebního období a je připraven skládat účty voličům. Prozradil, že se mu podařilo prosadit např. úpravy zákona o insolvenčních správcích. „A úspěch osobní, co mám, tak snad se mi podařilo z toho úplně nezblbnout a nedělám mladým lidem ostudu,“ prozradil poslanec.

Ve Sněmovně ale nebude věčně. Až dostuduje práva, doufá, že úspěšně, stane se koncipientem v některé z právních firem. Z Poslanecké sněmovny zamíří tedy do soukromé sféry.

Když měl na sebe prásknout svou nejhorší vlastnost, měl poměrně jasno. „Jsou chvíle, kdy jsem prostě hrozně línej, kdy musím něco připravit, něco napsat, ale nějak se mi to nepodaří. Takže občasná lenost. No, ale ta práce nemá pevnou pracovní dobu. To není jako od 9 do 17. Je to o tom, jak si to člověk uzpůsobí. I když nakonec je to denně víc než 8 hodin v kuse. To se ale nelituju, je to dobře placená brigáda,“ poznamenal s nadsázkou.

Ale předseda SPD vzal Feriho vážně.

„Tohle je šílený příklad arogance takzvaných „lepšolidí“. Poslanec Dominik Feri z TOP 09 zhodnotil v televizi Seznam uplynulé dva roky svého mandátu slovy, že je to pro něj dobře placená brigáda, a navíc přiznal, že je líný, ale jeho práci poslance lze této vlastnosti uzpůsobit,“ rozčílil se Okamura.

Podotkl, že základní plat poslance momentálně činí 82 400 korun a náhrady se pohybují mezi 42 až 58 tisíci korun.

„Pro Dominika Feriho je to jen dobrá brigáda… Měl by si třeba někdy zkusit pracovat a žít za minimální mzdu. Třeba by se na věc díval jinak. Co myslíte vy?“ otázal se svých příznivců Okamura.

„A připomínám, že hnutí SPD se jako jediné postavilo proti zvyšování platů politiků... Poslanci jiných stran ale náš návrh na zamrazení platů politiků hlasováním odmítli,“ podotkl ještě.

Přitom bylo zřejmé, že jde o odlehčený rozhovor, protože Sulimenko se Feriho ptal i na jeho účes. Podotkl, že ještě v teplických časech měl účes jaksi nadýchanější, zatímco teď už jeho vlasy nejsou tak živé. A Feri přiznal, že se bude muset nechat ostříhat.

„Já se musím ostříhat, jakkoli se to zdá být herkulovský úkol,“ konstatoval s poukazem na nadlidské činy antického hrdiny.

Prozradil také, komu by šel na párty. ANO? SPD? Nebo snad KSČM? „Tam, kde by měli nejbohatší raut,“ poznamenal se smíchem.

„Kromě tebe jsou ve Sněmovně ještě další dvě děti, co sotva dodělaly základku, a to Pirát František Kopřiva (ročník narození 1995) a Tereza Hyťhová z SPD (ročník narození 1995),“ pokračoval v rozhovoru Sulimenko, který chtěl vědět, jestli tito tři mladí lidé mají nějaké nadstandartní vztahy. „My se nějak aktivně nebavíme,“ pravil Feri.

Nakonec prozradil, že už moc nechodí na párty. „Protože ty kocoviny jsou rok od roku horší. Teď si dám čtyři pět piv a ráno mě třeští hlava tak, že se nedokážu soustředit.

