A tohle víte? Politici vám chtějí ukrást ČT. Kalousek burcoval u Soukupa

„Já se jako občan cítím ohrožen ve své bezpečnosti,“ řekl k účasti Rosatomu v tendru dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech politický matador a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek v rozhovoru s Jaromírem Soukupem pro TV Barrandov. Problém podle něj není v tom, že by Rosatom nedokázal postavit bezpečnou jadernou elektrárnu. „Rosatom je součástí jaderného komplexu Ruské federace a podílí se na jaderných zbraních, které jsou namířené na nás a naše spojence v NATO… To vás ohrožuje jako občana,“ varoval. Došlo i na státní rozpočet či na ČT. Podle Kalouska hrozí kvůli výdajům Babišovy vlády kolaps systému.

Nyní vzhledem k výhrůžkám komunistů k vládě, že ji přestanou tolerovat, má Soukup pocit, že opět „něco chtěj“. Spekuloval, že by to mohl odnést například ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).



Kalousek shrnul, že to má dvě roviny: první je ta, že vláda je závislá na podpoře od KSČM; tou druhou je dle něj jaderná elektrárna v Dukovanech. Její dostavbou ruskou firmou se cítí Kalousek ohrožen. „Platíme si nemalé peníze ze svých daní na bezpečnostní úřady, na zpravodajské služby, a všechny ty úřady se shodly jednoznačně, že účast Rosatomu na tomto tendru je proti bezpečnostním zájmům občanů České republiky… Přesto polovina vlády a prezident dělají všechno pro to, aby Rosatom do tohoto tendru dostali, což je moment, kdy nejvyšší ústavní činitelé pracují v zájmu cizí moci proti svým vlastním občanům. To je vážná věc,“ prohlásil Kalousek.

Soukup k tomu dodal, že zřejmě je premiér Andrej Babiš (ANO) přesvědčen, že bezpečnostní služby nepotřebujeme, jelikož si jejich stanoviska vybírá podle toho, „co se mu hodí“.



Spor prý není o tom, zdali je Rosatom schopným stavitelem. „Nikdo nepochybuje o tom, že je Rosatom schopný postavit bezpečnou jadernou elektrárnu, o tom není sporu, postavil jich dost. Ale Rosatom je součástí jaderného komplexu Ruské federace a podílí se na jaderných zbraních, které jsou namířené na nás a naše spojence v NATO. Jestli chcete v tomhle světě někam patřit, tak si nemůžete brát jadernou technologii od někoho, kdo na vás má namířené zbraně. To vás ohrožuje jako občana, ať už si to uvědomujete, nebo ne,“ míní Kalousek.



Dle Soukupa Babišova vláda ustoupila komunistům jen proto, aby ji pomohli a její vizí už je „to jen doklepat do voleb“. I Kalousek souhlasil, že není ani zdaleka jasné, zdali vůbec nakonec k nějaké dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech dojde... Avšak v rámci ústupků Babiše komunistům dodal: „S ďáblem nesmíte obchodovat, s ďáblem nesmíte vyjednávat. Vždycky na to doplatíte,“ varuje Babiše před komunisty.

Bývalý ministr financí v tom vidí i určitou „salámovou metodu“. „Po pěti letech, co se tady prověřuje a řeklo se: ‚Číňané ne, Rusové ne!‘ se znovu pokusili do toho ten Rosatom dostat a vystupují proti zájmu svých občanů,“ doplňuje Kalousek.



Následovalo téma finančního stavu republiky. I tam má Babišova vláda nemalé problémy. „Jim se to naprosto vymklo z ruky, oni nevědí, co s tím a nechtějí to řešit,“ myslí si Kalousek. Stát je podle něho ve finančních potížích ne kvůli covidu, ale kvůli absolutnímu vymknutí se výdajů z rukou vlády natolik, že již nyní není stát schopen pokrývat své závazky. „Je jasné, že to není kvůli covidu. Vládě se vymkly z rukou výdaje,“ upozornil. Nyní podle něj již neexistuje „nebolestivé“ řešení a peníze budou někde chybět, ať už v sociální oblasti, školství, investicích nebo i třeba ve zdravotnictví.



„Vláda nás do této situace dovedla ne kvůli covidu, ale za sedm let svoji politiky," zopakoval bývalý šéf resortu financí. Bojí se, že už bude nutné šáhnout kromě výdajové stránky rozpočtu i na tu příjmovou, tedy, že bude nutné zvýšit daně.



Ministerstvo financí prý moc dobře ví, že je v problémech a odlišné názory vůči občanům Kalousek vnímá jako „lži“. Ukázal, že neudržitelnost veřejných financí již vláda přiznává v dokumentech konvergenčního programu pro Evropskou unii.



Co se týče očkování, Kalousek Babišovi připomenul, jak sliboval, že od 1. dubna se bude očkovat rychlostí 100 tisíc lidí za den. „Buď se má očkovat 100 tisíc lidí denně, nebo má Babiš vystoupit a omluvit se,“ uhodil na premiéra. „My máme vládu dutých slibů, fabulací a lží,“ shrnul. Občané tak vládu prý již nerespektují i v momentu, kdy zrovna mluví pravdu.



A došlo i na téma doplnění Rady České televize. Kalousek varoval před tím, že pokud se aktuální situace s „obskurními kandidáty“ dovede do konce, nemá veřejnost mlčet. „Občan by měl vědět, že Česká televize je jeho televize, že si ji platí, i když třeba nechce, ale je to jeho televize a že mu ji teď politici chtějí ukrást. Chtěl bych občany poprosit, aby si ji občané ukrást nenechali,“ dodal.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

