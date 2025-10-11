ANO, tiše podpořené dnešní vládní koalicí: Časem na to může dojít, věří sociolog

O tom, kdo zatím vyhrává vyjednávání o příští vládě a zda je opravdu zcela vyloučená spolupráce hnutí ANO s některou ze stran někdejší vládní pětikoalice, hovořil sociolog a šéf výzkumné agentury STEM Martin Buchtík v povolebním dílu bonusového projektu Ptám se já – Rok voleb. Zpovídala ho Marie Bastlová.
Moderátorka v úvodu pořadu otevřela téma, jakým způsobem hnutí ANO získalo nečekané množství hlasů. „Dokázali vybrat hlasy okrajovějším subjektům,“ domnívá se Bastlová.
Buchtík připustil, že hnutí ANO nabralo některé hlasy na poslední chvíli a bude mít problém své postavení udržet během vládnutí. „Bude klesat,“ domnívá se sociolog.
Odhaduje, že asi tři až čtyři procenta voličů podpořili ANO na poslední chvíli jako menší zlo. Některé hlasy hnutí převzalo od SPD nebo od Stačilo!.
Bastlová soudí, že k volbám dorazili i lidé, kteří jindy nechodí. „Poměry se ve výsledku příliš nezměnily. V příhraničních regionech stoupala volební účast více, ale v konečném součtu byla mobilizována celá země napříč. Velká rezerva v příhraničních regionech pořád ještě je, účast tam byla někde i pod šedesát procent. Na Mostecku byla nejnižší. Pravděpodobnost, že za čtyři roky půjdou lidé volit znovu tuhle vládní konstelaci, je spíš nižší. Bylo to spíš vyjádření nespokojenosti než nějaká loajalita. Hodně lidí šlo volit nejmenší zlo,“ řekl Buchtík.
Podle moderátorky se ukázalo, že lidem chybí středopravá politická strana. Pokud se v budoucnu rozpadne koalice Spolu, vznikne prostor pro nový politický subjekt.
Voliči kroužkovali jako diví, „kádři“ vypadli
Sociolog připomněl kroužkování, které vyneslo do parlamentních křesel uchazeče z nižších pozic na kandidátkách, a týkalo se zejména stran vládní koalice. „Ukáže se, jestli v parlamentu obstojí. Část voličů chtěla obměnu,“ analyzoval šéf STEM výsledky voleb.
A upozornil, že přes padesát uchazečů o sněmovní posty voliči vykroužkovali. V předchozích volbách jich bylo 36. „Je to opravdu veliký nárůst,“ zdůraznil sociolog. V minulých volbách se podle něj o významu kroužkování poučili voliči Pirátů. „A teď kroužkovali jako diví,“ míní Buchtík. Zajímavé podle něj bude sledovat, jaké pnutí budu tyto změny vytvářet.
Bastlová konstatovala, že vypadli i „osvědčení kádři“, a zmínila Zbyňka Stanjuru. „Ukázalo se, že nikdo si nemůže být místem na kandidátce jistý,“ uvedla moderátorka. Rozčarovaní jsou podle ní i Piráti. Zvoleni nebyli jejich ekonomičtí experti. Místo nich se do Poslanecké sněmovny dostaly ženy, k jejichž kroužkování Piráti sami vyzvali. „Z voličů se staly neřízené střely,“ smála se Bastlová.
„Voliči rozdali karty,“ souhlasil Buchtík.
Udrží se koalice Spolu?
Na přetřes přišla také otázka na budoucnost koalice Spolu. „Mají držet pohromadě?“ chtěla vědět moderátorka. Připomněla, že ze strany ODS zní, že v opozici to nemá smysl a každá strana by si měla držet svou značku, a až se budou blížit nějaké volby, tak se uvidí. Nejbližší volby, které nás čekají, budou ty komunální příští rok.
„Kdyby mě platilo KDU-ČSL, doporučím, aby koalice pokračovala, protože není jasné, zda by se samostatně dostali do sněmovny. Kdyby to byla ODS, řeknu, ať jde sama, ale to už asi měla udělat v těchto volbách. Bylo pravděpodobné, že vládní mandát neobhájí. Byli by v opozici, ale marginalizovali by TOP 09 a KDU-ČSL. Alespoň jedna z těch stran by nejspíš zastoupení neměla vůbec. A ODS by mohla čtyři roky růst,“ soudí sociolog. Síly by se podle něj přeskupily více ve prospěch ODS.
Dále se přetřásala nově vznikající vláda. „Vzniká na půdorysu ANO, Motoristé a SPD. Těžko říct, jestli to bude úplně stabilní. Při pohledu do poslaneckých klubů bych si troufala tvrdit, že nebude,“ nadnesla Bastlová. A chtěla vědět, jestli je ještě šance, že by některá ze stran pětikoalice spolupracovala s hnutím ANO. „Příkopy jsou vykopané hluboko,“ konstatovala moderátorka.
„Šance vždycky je,“ odtušil Buchtík. Je však velmi pravděpodobné, že vznikne vláda ANO, Motoristů a SPD, která se teď rýsuje. Otázkou ale je, jak dlouho vydrží.
„Hnutí ANO je teď na koni. Říkají, že mají připravené zákony, prý dokonce i paragrafované znění. V koalici s Motoristy a s SPD bude na začátku snadno tlačit to, co chce prosadit. Když se ukáže, že vláda je nestabilní, že jsou tam příliš velká ega, že pozice SPD je pro jejich voliče příliš ponižující, může dojít k obměně, nedivil bych se tomu. Ale nestane se to dřív, než ANO prosadí základní věci,“ říká sociolog Buchtík.
Může se stát, že Babiš ještě ostrouhá?
Strany někdejší vládní koalice zatím prohlašují, že spolupráce s Andrejem Babišem i podpora jeho vlády je vyloučená. Buchtík míní, že kdyby teď nějaká z nich šla do spolupráce s Andrejem Babišem, zničilo by ji to. Ale časem se trend může obrátit. „Za rok se věci zapomenou. Může se změnit nálada voličů, když třeba uvidí, že SPD dělá nepředložené věci, které z jejich pohledu ohrožují například bezpečnost země. Toto téma je zejména pro voliče Pirátů, STAN i Spolu jedno z prioritních témat a změna nálad by mohla přijít,“ zmínil sociolog.
Variantou by mohla být i tichá podpora ANO. „Mohou to prezentovat jako státnické rozhodnutí. S hnutím Andreje Babiše vyjednávat každý jeden bod v Poslanecké sněmovně, vytvářet složité koalice a to hladké vládnutí, které do té doby bylo připravené a běželo jak na drátkách, mu trochu zproblematizovat,“ nastiňuje šéf STEM.
autor: Naďa Borská