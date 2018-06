Aféra v ČSSD? Hejtman na tapetě kvůli bytu a pozemku, je v tom prý politika

Martin Netolický se prý možná dostal do střetu zájmů. V loňském roce si koupil pozemek v obci Dolní Morava. Pozemek koupil s kamarádem od developera Jiřího Rulíška. Až potud je vše v pořádku. „Problém je v tom, že developer v lokalitě vystavěl relaxačně sportovní centrum, na jehož výstavbu šlo nejen zhruba 200 milionů korun z evropských dotací, ale na zvelebení se finančně podílel i Pardubický kraj,“ napsal deník.

Netolický v tom však neviděl problém. Zdůraznil, že dotaci schválilo zastupitelstvo jako celek a on jako hejtman má v zastupitelstvu jeden hlas. Mezi ním a Rulíškem prý není žádná vazba. Znají se sice, protože Rulíšek je jedním z velkých investorů v Pardubickém kraji.

V obci Dolní Morava si Netolický koupil apartmán o rozloze 36 metrů čtverečních za přibližně 1,4 milionu. V místě obvyklá cena. Podle deníku je ale důležité podívat se na to, kde na to Netolický vzal. Podle svých vlastních slov milion naspořil. Na 300 tisíc korun si vzal úvěr a zbytek peněz mu půjčili přátelé a známí. Mimo jiné mu 80 tisíc půjčila bývalá poslankyně ČSSD za Pardubický kraj Ladislava Zelenková.

To ale není jediná nemovitost, kterou si Netolický v obci koupil. A znovu od společnosti Jiřího Rulíška. Se společníkem Netolický koupil pozemek o rozloze 1304 metrů čtverečních. „Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví, protože já sám jsem ho nebyl schopen zaplatit,“ řekl v reakci na první dotazy Netolický. Pozemek stál 2,6 milionu. Netolický zaplatil polovinu. Jako hejtman na to prý měl. „Do ledna letošního roku jsem měsíčně bral přibližně 65 tisíc korun čistého. 550 korun jsem dostával jako zastupitel a 600 korun jsem měl z garáže, kterou vlastním už asi deset let v České Třebové,“ uvedl. „Žiji skromně, tak jsem si peníze našetřil. Mám mít ty milionové částky na účtu...“ doplnil ještě.

Na pozemku prý plánuje stavět dvojdomek za 4,5 milionu korun.

Hejtman deníku také prozradil, že o jeho vazby na Ruliška se zajímala už i policie. Strážci zákona Netolického požádali, aby podal vysvětlení ke vzájemným vztahům. On tak učinil a předložil příslušné dokumenty. Tím prý všechno skončilo. Netolického výklad potvrdila i policie. „Krajské ředitelství policie Pardubického kraje prošetřovalo v roce 2017 dva anonymní podněty na nezákonné jednání ve smyslu poskytnutí dotací a následných výhod v uvedené souvislosti,“ uvedl Petr Voldán z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

Protikorupční aktivista Martin Kameník ze spolku Oživení však říká, že není tak úplně pravda, že podáním vysvětlení u policie všechno skončilo. Na politika by prý měly být kladeny velké etické nároky.

„V případě jakéhokoli politika by se měl uplatňovat vysoký etický standard. Pokud ví, že v oblasti, kam by měly jít veřejné peníze, má nemovitost nebo si ji tam plánuje pořídit, o přidělení dotace by vůbec neměl rozhodovat. Byť, jak říká, v zastupitelstvu má jen jeden hlas. Měl vystoupit a před hlasováním říct, že má v oblasti apartmán, plánuje si tam koupit pozemek, stavět nemovitost, a hlasování se vůbec neúčastnit. On ale nic takového neudělal a přitom musel vědět, že se dostává do střetu zájmů,“ řekl Kameník.

Hejtman Netolický však přidal ještě jedno vyjádření na sociální síti facebook. Část vyjádření napsal jen velkými písmeny. Prý by rád věděl, komu jako politik překáží, když se najdou lidé, kterým přijde zvláštní, že koupil pozemek za tržní cenu v lokalitě, která se mu líbí.

„KOMU ZASE VADÍM. REFERENDUM, VLÁDA,... USTUPOVAT OPRAVDU NEHODLÁM. Dnes jsem absolvoval velmi příjemný, leč věcný rozhovor ohledně mého majetku. Všichni víte, že české hory miluji. Ano, dovolil jsem si za tržní cenu koupit pozemek, přiznat jej v majetkovém přiznání, které je dostupné všem a pokusit se s kamarádem o stavbu půlchaty (64m2). Bohužel mám asi názory, které se někomu nehodí, tak se snaží o diskreditaci. Zdravím všechny možné oponenty, ale vše bylo placeno z běžného účtu, kam chodí pravidelné příjmy z mého jediného zaměstnání (s potvrzením banky o převodu). Nechtěl jsem totiž nic nechat náhodě. Takže... Nevzdávám se a dál budu svoje názory říkat!!!“ napsal rozzlobený politik.

