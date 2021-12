Afghánský Mnichov. Zelené náboženství. Zeman tvrdě popsal současnou katastrofu

reklama

Prezident Miloš Zeman z vánočně laděného zámku v Lánech znovu promluvil k české veřejnosti. Hned na úvod zdůraznil, že smyslem jeho vánočního poselství je zamyslet se nad uplynulým rokem.

„Nebyl to dobrý rok. Celosvětová bezpečnostní situace se zhoršila po kapitulaci Severoatlantické aliance v Afghánistánu, vzhledem k níž tuto zemi znovu ovládlo teroristické hnutí Tálibán. Tento afghánský Mnichov zřejmě povede k zesílení migračních toků z Afghánistánu, ale především ke zvýšenému riziku nových teroristických útoků, a to i v Evropě, podobným útokům na newyorská dvojčata, které organizoval právě Tálibán,“ upozornil prezident.

Druhým nebezpečím, které se objevilo především v Evropě, je tzv. Zelený úděl,“ pokračoval Miloš Zeman.

„Z původně seriózní vědy zvané ekologie se stalo náboženství. A jako každé náboženství má i toto své proroky, např. v podobě postpubertální dívčiny. Zelený úděl nám v roce 2030 přikazuje přestat topit zemním plynem a v roce 2035 přestat jezdit auty se spalovacími motory. Toto vše by podlomilo naši ekonomiku,“ varuje prezident s tím, že na Česko by podobná nařízení dopadla opravdu výrazně.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani covidová pandemie. Tady se prezident Zeman jasně postavil za povinné očkování pro všechny.

„Vidím očkování jako jedinou cestu proti této pandemii. Ti, kdo vyjadřují názor, že svoboda je očkováním ohrožena, by zřejmě sebevraha, který by se chystal vyskočit z okna, by toho sebevraha nezadrželi, neboť by ocenili svobodnou volbu na jeho smrt,“ sáhl prezident k příměru.

Poté pochválil dnes již bývalou vládu Andreje Babiše (ANO).

„Chtěl bych ocenit činnost minulé vlády, která udělala mnoho dobrého. A chtěl bych blahopřát nově zvoleným poslancům i nově jmenovaným členům vlády a popřát jim mnoho úspěchů v jejich práci. Musíme respektovat výsledky voleb. A ti, kdo nejsou spokojeni s výsledkem voleb a přitom k těmto volbám nešli, mohou vinit pouze sami sebe,“ zaznělo od prezidenta.

Pár slov věnoval také novému ministrovi zahraničí Janu Lipavskému, byť ho přímo nejmenoval.

„Poukazoval jsem na to, že ne všichni členové vlády mají potřebnou odbornost, a bylo mi odpovězeno, že je důležité, aby byli především politiky. Ano, ale i politik může být současně odborníkem a nemusí to být jenom stranický funkcionář, který o rezortu, jejž bude řídit, nic neví,“ pravil Zeman.

Poté navázal na svůj projev z Lán, kde jmenoval vládu Petra Fialy (ODS) a zopakoval, že jeho vláda má před sebou tři úkoly. Musí se popasovat s covidovou pandemií, musí řešit energetickou krizi a musí řešit i otázky rozpočtu.

„Původně jsem se domníval, že povinné očkování není nezbytné. A svůj názor jsem postupně měnil tak, jak přicházely nové a nové vlny koronaviru. Dnes mě inspirovalo Rakousko, které povinné očkování zavádí od února příštího roku. Jsem přesvědčen, že je to nejlepší cesta, jak potlačit pandemii,“ zdůraznil prezident s tím, že nelze stále jen doufat, že se jednou situace zlepší. „Lepší je radikální zásah, který tuto situaci vyřeší jednou provždy,“ zdůraznil Zeman.

O pár vteřin později tvrdě zkritizoval evropský Green Deal, kterému podle prezidenta můžeme „poděkovat“ za růst cen energií.

„Máme-li tento nárůst cen alespoň zmírnit, musíme se vyvázat z tzv. Zeleného údělu pro Evropu, který je podle mého názoru hlavním důvodem dnešního růstu cen energií,“ řekl jasně prezident, který vidí, že když kupříkladu v Německu dochází k odstavení elektráren produkujících elektřinu, ale poptávka po elektřině neklesá, je logické, že cena elektřiny roste. Z tohoto hlediska prezident plně podporuje výstavbu nových jaderných bloků v Česku.

Nakonec věnoval pozornost státnímu rozpočtu na příští rok. Poslední státní rozpočet vlády Andreje Babiše (ANO) byl podle Zemana příliš málo proinvestiční a nabízel příliš málo úspor.

„Mluvíme o úsporách, a hledáme tyto úspory v maličkostech, které nedokážou vyrovnat obrovský deficit státního rozpočtu. A abych jen nekritizoval, předkládám vám návrh, který jsem opakovaně vyjádřil při svých projevech k rozpočtu v Poslanecké sněmovně. Tento návrh spočívá ve zrušení daňových výjimek.

Kdyby došlo ke zrušení všech daňových výjimek, říkal jsem, že by to ušetřilo 380 miliard korun, což je téměř tolik jako odhadovaný deficit státního rozpočtu v tomto roce. Měli bychom tedy vyrovnaný rozpočet a nezadlužovali bychom budoucí generace. Má to ovšem jeden háček. Za každou daňovou výjimkou se skrývá lobbistická skupina, která ji vybojovala. Daňové výjimky jsou porušením principu daňové neutrality, zásady, že daně mají platit všichni a že neexistuje ani diskriminace, ale ani preference některých daňových plátců. To se mimochodem týká i slevy na poplatníka, která je největší daňovou výjimkou. Ale co v současnosti v rozpočtových debatách vidíme? Politické strany se někdy téměř předhánějí, zejména ve volební kampani, v nabídce snížení daně z přidané hodnoty, snížení daní z příjmu fyzických osob a samozřejmě bojí se, že vzbudí nevoli různých lobbistů, když sáhnou na daňové výluky. Přesto je to cesta, která by mohla zastavit permanentní zadlužování naší země,“ zdůraznil prezident.

Nakonec všechny spoluobčany prezident Zeman vyzval k odvaze. Mimo jiné i k odvaze souhlasit s povinným očkováním proti nemoci covid.

„Na závěr bych nás všechny chtěl vyzvat k odvaze. A odvaha není laciná. Je daleko pohodlnější nedělat nic nebo dělat jenom matoucí, kosmetické úpravy, zatímco radikální zásahy ponecháme stranou, abychom nikoho nerozčílili.

Chtěl bych vás tedy vyzvat k souhlasu s povinným očkováním. Chtěl bych vás vyzvat k vyvázání se ze Zeleného údělu pro Evropu a k prosazování vlastní energetické politiky v zájmu našich občanů a jejich životní úrovně. A konečně bych vás chtěl vyzvat k racionálním, a nikoli fiktivním a kosmetickým, úpravám státního rozpočtu cestou zrušení daňových výjimek,“ prohlásil Zeman.

Než se rozloučil, sáhl prezident Zeman ještě ke dvěma citacím.

Půjčil si slova někdejšího československého ministra financí Aloise Rašína, podle něhož by mělo být blaho republiky nejvyšším zákonem pro každého občana. Druhý byl citát amerického exprezidenta J. F. Kennedyho, podle něhož by se lidé neměli ptát, co pro ně může udělat jejich země, ale naopak by se měli ptát, co mohou udělat pro svou zemi.

