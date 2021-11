Ale ale. „Povinné očkování? Braňte se!“ Kubek usvědčen archivem

Není to poprvé, co se v souvislosti s epidemií nemoci objevují úvahy o povinném očkování. Když svět sužovala tzv. prasečí chřipka, vláda se rozhodovala, zda nařídit očkování 230 tisícům pracovníků kritických pro chod státu. A šéf ČLK Milan Kubek tehdy v Událostech, komentářích bránil dobrovolnost očkování. „Nařídit povinné očkování by bylo v rozporu s článkem 5 úmluvy o lidských právech a biomedicíně, kdy každý občan má právo rozhodnout, jestli mu lékařský zákrok má nebo nemá být proveden,“ říkal. A ubezpečoval lékaře, že pokud by byli nuceni se očkovat pod hrozbou pokuty, mají spoustu možností, jak proti tomu postupovat.

reklama

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 1% Není to v pořádku 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 680 lidí

O situaci tehdy v Událostech, komentářích diskutovali Roman Prymula, tehdejší šéf České vakcinologické společnosti a Milan Kubek, šéf ČLK, který ve funkci působí doteď. Kubek doporučoval se vakcín zbavit a snažit se minimalizovat ekonomický dopad jejich nákupu. „Celá ta hysterie a úvahy o povinném očkování, které se teď objevují, myslím si, že tu akci, která od začátku vzbuzovala spoustu pochybností, tak poslední zbytky důvěryhodnosti jsou myslím rozmetány. Nařídit povinné očkování by bylo v rozporu s článkem 5 úmluvy o lidských právech a biomedicíně, kdy každý občan má právo rozhodnout, jestli mu lékařský zákrok má nebo nemá být proveden. Jistě, existují výjimky, například ochrana veřejného zdraví, ale...“ řekl Kubek, ale byl přerušen Martinem Veselovským.

Možnost povinného očkování tehdy „vetoval“ i prezident Václav Klaus, který prohlašoval, že kvůli „chatrné, nevýznamné chorobě“ se nikomu nic nařizovat nebude. S tím měl ovšem problém Roman Prymula, který řekl, že západní státy se vakcín zbavují, protože jich mají více než dost. Uvedl, že Česko nemá negativní zkušenost s očkováním. „My očkujeme celou naši populaci, to znamená děti v celém očkovacím kalendáři povinně. Myslím si, že to úplně problém nepřináší a myslím si, že je to dobře,“ mínil.

Očkovat se tehdy mělo povinně „jen“ 8 tisíc vojáků místo původního plánu očkovat 16 tisíc. „Já jsem šokován tím, že takové myšlenky vůbec někoho napadají a je mi líto i těch osmi tisíc vojáků,“ řekl tehdy Kubek a Veselovský se ptal, co se vojákům stane tak strašného, když budou očkováni. „Jsou zde výjimky, kdy může být člověk nucen k nějakému lékařskému zákroku proti své vůli. Ale tam musí být účel vždy přiměřený tomuto velkému zásahu do integrity daného člověka. A tady se nebavíme o žádném moru, který by decimoval celá města, to nejsou neštovice. Pan profesor vám určitě řekne, kolik procent lidí zemře na prasečí chřipku. Prostě ta chřipka se chová jako všechny chřipky jiné a já nerozumím tomu, proč se k této chřipce chováme jinak a hledáme nevyzkoušené cesty,“ mínil prezident ČLK o H1N1.

Fotogalerie: - Zrádci národa

Veselovský namítl, že chřipkové viry jsou nevyzpytatelné a mohou mutovat. „To je každý virus chřipky,“ bagatelizoval tento fakt Kubek. „Je to chřipkový virus, který dostal toto označení. Před pár lety jsme měli ptačí chřipku, teď máme prasečí, za rok budeme mít jinou,“ doplnil s tím, že vědci se zmýlili v předpokládané nebezpečnosti.

Statistiky prasečí chřipky

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví/ČT

Prymula potvrdil, že průběh byl zatím mírný, ale namítal, že ve druhé a třetí vlně může být závažnější. „Mně nejvíc na té kampani vadí, že je zpochybňována bezpečnost té vakcíny. Když se podíváme, jak očkujeme v dětské populaci, tak my tady začínáme očkovat novými očkovacími látkami, které jsou vyzkoušeny na 20 tisících subjektech. A už ta vakcína je pro nás bezpečná. Tady ta vakcína byla vyzkoušena na počátku na stovkách subjektů, nicméně pak byla naočkována milionům, desítkám milionů lidí. Tak říkat teď, že je nevyzkoušená... Já už nevím, na kom víc bychom ji měli zkoušet,“ komentoval argumenty, které se ozývají i nyní. A tvrdil, že očkování osmi tisíc vojáků je minimální zásah do jejich integrity.

Kubek tehdy věřil, že hlavní hygienik povinné očkování 230 tisíc lidí včetně např. lékařů a prezidenta nenařídí. „Můžu uklidnit všechny lékaře, že pokud by je někdo nutil a oni se nechtěli nechat oočkovat a pokud by jim někdo chtěl vyměřit nějakou pokutu, tak se mohou odvolat, podat správní žalobu, můžeme se obrátit na Nejvyšší správní soud, a i kdybychom to měli dotáhnout k Evropskému nejvyššímu soudu pro lidská práva, tak Lékařská komora lékaře na holičkách nenechá. Ať se každý rozhodne podle svého svobodného rozhodnutí, podle svých informací a nepodléhá žádnému nátlaku,“ řekl v Událostech, komentářích.

Nyní naopak vedení ČLK dle SeznamZpráv žádá vládu, aby očkování bylo povinné a aby byl zaveden lockdown. Rovněž vyzvalo lékaře, aby „přestali šířit nepřesné informace o účinnosti a bezpečnosti očkování“. Pro tyto výzvy hlasovalo čtrnáct ze sedmnácti přítomných členů vedení ČLK.

Psali jsme: Hořejší: Do Vánoc promořeno Budoucí Fialova vláda promluví ke covidu: Povinné očkování? Ne Varování od šéfa policie: Pokud donutíte policisty k povinnému očkování... Profesor: Covid z „laborky“. Třetí dávka ne. Mladí v klidu. Co se nedávno nesmělo říct

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.