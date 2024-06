Assange poletí do Austrálie vládním letadlem. „Letenka“ za 12 milionů korun

Po mnoha letech skončí příběh stíhání novináře Juliana Assange. Ten se dohodl s americkými úřady, že se dozná ke zločinům a nebude proto nadále vězněn. Assange strávil v britském vězení pět let, propuštěn byl včera. Nyní se vrací do své rodné Austrálie.

Byl obžalován ze spiknutí za účelem získání a šíření informací týkajících se národní bezpečnosti. Jde o soubory o válce v Afghánistánu a Iráku, které publikoval na svém serveru Wikileaks, a o kterých americká vláda tvrdila, že ohrožují lidské životy. Nicméně, jedním z těchto souborů bylo video, na němž helikoptéra USA zaútočila a zabila více než dvanáct lidí včetně dvou reportérů Reuters. Právníci Juliana Assange od začátku říkají, že proces byl politicky motivovaný.

Assangeova žena Stella nyní na sociálních sítích shání peníze na Julianův let do Austrálie. Kvůli zákazu létání běžnými lety totiž pro Assange poletí vládní letadlo a cesta tak prý bude stát 520 tisíc dolarů (12 milionů korun).

„Julianovu cestu na svobodu provázejí obrovské náklady: Julian bude dlužit 520 tisíc dolarů, které je povinen splatit australské vládě za charterový let VJ199. Nebylo mu povoleno létat komerčními leteckými společnostmi ani na linkách na Saipan a dále do Austrálie. Jakýkoli velký či malý příspěvek je velmi ceněn,“ prosí Stella Assange na síti X.

URGENT: Emergency appeal for donations to cover massive USD 520,000 debt for jet.

Julian's travel to freedom comes at a massive cost: Julian will owe USD 520,000 which he is obligated to pay back to the Australian government for charter Flight VJ199. He was not permitted to fly…

Peníze by se podle všeho mohlo podařit sehnat, protože Assange má širokou podporu po celém světě. Například prezidentský kandidát Robert F. Kennedy označil Assange za hrdinu. „Špatnou zprávou je, že se musel přiznat ke spiknutí za účelem získání a vyzrazení informací o národní obraně. Což znamená, že se americkým bezpečnostním složkám podařilo kriminalizovat žurnalistiku a globálně rozšířit svou jurisdikci i na neobčany. Julian si to musel nechat líbit. Má problémy se srdcem a ve vězení by zemřel. Bezpečnostní složky však zavedly děsivý precedens a zasadily velkou ránu svobodě tisku,“ napsal Kennedy.

Julian Assange struck a plea deal and will go free! I am overjoyed. He's a generational hero.

The bad news is that he had to plea guilty to conspiracy to obtain and disclose national defense info. Which means the US security state succeeded in criminalizing journalism and…