Astronom Grygar v rozhlasu vážně varoval před Čínou: A politici, kteří jí otevírají dveře...

Myslitel George Orwell varoval svět před totalitními systémy, které si budou chtít člověka zcela podřídit. Podle Grygara se Orwellovy strašlivé představy už naplňují, a to v Číně, kde vás stát sleduje od kolébky až po hrob, vaše chování boduje, a když se nechováte tak, jak je režimu milé, ztratíte tolik bodů, že musíte počítat s trestem.

„Je to systém známkování lidí, od kolébky do hrobu. Když dostanete trestné body, tak máte zaracha a třeba nemůžete cestovat. To je, myslím, něco šíleného,“ řekl doslova Grygar, který se obává, že toto uvažování může proniknout i do západního světa. Když je dnes Čína v podstatě světovou ekonomickou jedničkou, bude se jí tento strašlivý systém šířit po světě o to snáz.

„Ona to bude exportovat, to je jasný. Kromě toho má své spojence. Má Severní Koreu, kde to je taky strašidelné. Tam to násilí je viditelnější. Ale to měkké násilí je vlastně ještě nebezpečnější, protože nemáte, jak se z toho vyvázat, a nemůžete proti tomu varovat,“ upozornil Grygar.

Vědec se navíc obává, že politici, kteří otevírají Číně brány, napomáhají šíření tohoto nebezpečného společenského modelu. Astronom se domnívá, že k tomuto čínskému modelu se blíží model ruský, který Grygar také považuje za nebezpečný.

„Vidíme to na tom, jak se dneska Rusko snaží rozvrátit Evropskou unii a také Spojené státy svými fake news. Oni na to mají celé instituce a ty jsou velice kvalifikované, takže to dělají velmi důmyslně. Projevilo se to u nás při prezidentské volbě, projevilo se to ve Spojených státech při prezidentských volbách, takže já myslím, že to takhle jde a ta demokracie je prostě slabá,“ bil na poplach Grygar.

Bohužel teď nevidí nikoho, kdo by se tomu chtěl postavit.

Pokud jde o dezinformace, tak prý až do konce druhé světové války lidé prostě věřili. Vědci vlastně vyhráli druhou světovou válku, ale když se Američané dostali na Měsíc, někteří lidé začali říkat, že Američané vůbec na Měsíci nebyli a že se záběry z mimozemského tělesa natočily v Hollywoodu. Od té doby prý lidé věří mnoha hloupostem. Ale proč jim věří?

„Já si myslím, obecně, že lidem se vede nejlépe v jejich historii. Tudíž mají roupy,“ nabídl možné vysvětlení astronom.

Nesmyslný boj proti vědě se dnes podle Grygara projevuje např. bojem proti očkování dětí. A když před podobnými nesmysly vědci varují, jsou nuceni čelit např. i politikům, kteří vědce zesměšňují.

autor: mp