Ať Babiš napraví, co napáchal, vyzývá komunista Grospič. Jinak tolerance končí

Podpora Babišovo menšinového kabinetu ze strany KSČM je podle jejího místopředsedy Stanislava Grospiče na spadnutí, rozhodnou by o tom strana měla v příštím týdnu. „Buď Andrej Babiš napraví to, co spáchal, anebo musí přijmout to, že nebudeme tolerovat jeho excesy,“ uvedl komunistra v pátečních Událostech, komentářích na ČT24, informuje iDNES.cz.

„Buď Andrej Babiš napraví to, co spáchal, anebo tedy musí přijmout to, že Komunistická strana Čech a Moravy už nadále nebude tolerovat jeho excesy, které nejsou ve prospěch České republiky,“ řekl rezolutně Grospič.

„Pan předseda bude jednat s panem premiérem, ale myslím si, že to není čestné jednání. A my z toho určitě vyvodíme důsledky, budeme se tím zabývat i na našich nejvyšších stranických orgánech. Ty jsou svolány na příští týden,“ uvedl, že v úterý se sejde kolegium, v pátek se sejde výkonný výbor.

„Myslím si, že to není férové jednání ze strany vlády, ze strany premiéra,“ doplnil Grospič.

Komuniste nejsou spokojení s tím, že pomohli vládě prodloužit nouzový stav do 14. února. Podmínili to tím, že se od února vrátí do škol žáci prvního stupně základních škol a poslední ročníky ZŠ i středních škol, a také, že se otevřou skiareály od 29. ledna, což se nestalo.

Rovněž kritzují, že vlád porušuje to, k čemu se zavázala, když ji KSČM pomohla schválit rozpočet na letošní rok. Podmínila to tím, že bude odebráno 10 miliard korun z rozpočtu armády a převedeno do rozpočtové rezervy. Po schválení rozpočtu ale členové vlády armádě slíbili, že jí co nejdříve peníze vrátí.

„Budeme chtít od vlády vysvětlení a považujeme to rovněž za neupřímné jednání,“ uzvařel Grospič.

