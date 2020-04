Ať nás vláda nechá pracovat! Paňáca, tragéd, komik, ale i návrh Zemana... Herečka Holubová burcovala na veřejnosti. A opět v čele politiků TOP 09

REPORTÁŽ Herec je buď sluha boží, nebo paňáca – což není myšleno hanlivě, ale jde o tragéda nebo o komika. A veselá mysl je půl zdraví a vy to zdraví budete potřebovat. Tak přenesla slova irského dramatika Oscara Wilda do dnešních dnů učitelka z filmu Pelíšky, herečka Eva Holubová. Dnes totiž s představiteli strany TOP 09 na schodech v pražském paláci Lucerna představila plán, jak zachránit českou kulturu v době koronavirové.

„Já a Bydžovská jsme Topkařky,“ sdělila Eva Holubová na úvod, aby bylo jasno, proč se improvizované tiskovky na schodech Paláce Lucerna účastnila. Pak už se slova ujali politici z TOP 09. Představili návrh devíti opatření, jak zachránit naše umělce v dnešní těžké době.

Devatero bodů podpory

Devět návrhů uvedl člen předsednictva T0P 09 a ředitel festivalu Svět knihy Radovan Auer. Krátkodobé, střednědobé a strukturální. „První bod je jasný plán. Protože bylo zveřejněno, kdy se co může otevírat, nicméně kultura je tam zmiňována slovy, která si protiřečí. Netuším, co znamená hromadná akce s odstupňovanou účastí. Samozřejmě, že divadla třeba nemohou hrát pro méně než padesát lidí, to je pro ně likvidační,“ dodal, s tím, že Česko je sice malá země, ale patří ke kulturním velmocem.

Dále TOP 09 navrhuje jednorázovou plošnou pomoc pro všechny lidi v „kreativním průmyslu“, přesunout prostředky na granty v zahraničí do podpory tuzemské kultury. Každý český občan by měl také dostat jednorázovou kulturní poukázku v hodnotě 200 korun, aby si mohl sám rozhodnout, za co ji utratí. Jestli půjde do kina, divadla či si koupí knihu. Navíc by měl být přenastaven daňový systém, aby se mecenášství a sponzoring podnikatelům opravdu vyplatily. Celá kultura by se nakonec měla sjednotit na nejnižší sazbě DPH.

Nechte nás pracovat

Město Praha podle Pospíšila odpustí nájem kulturním institucím, které jsou v městských objektech, ale budou i upravena pravidla grantového systému. Oběma návrhům herečka Holubová potichu zatleskala. „Já jsem byla strašně dojatá, když jsem dostala pozvání na tuto tiskovku, protože vlastně kromě současného prezidenta, který nám navrhl, když nemáme co dělat, abychom jezdili ne do dětských, ale do domovů pro seniory, tak mám pocit, že se o nás politici vůbec nezajímají,“ podotkla ironicky.

Vysvětlila slova Oscara Wilda, jak je výše zmíněno, a doplnila: „Já hraji ve Studiu 2, děláme tam online přenosy, diváci nám dávají peníze, dobrovolné vstupenky, ale my potom jim odečteme ty vstupenky od vstupenek, které si sami koupí na naše představení. Nechceme milodary, jenom chceme – a to není na vás, na divácích, to je na vládě – nechte nás pracovat, nechte nás pracovat pro ty naše diváky, pro ty naše občany.“

