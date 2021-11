Ať to Bartoš řekne! Babiš ke kolapsu Pirátů. Toto se Rakušanovi nebude číst lehce

reklama

jehož část je dostupná na serveru Novinky.cz, zmínil, že sice volební prohra byla pro něj určitým překvapením a zklamáním, chce i tak ovšem vystupovat konstruktivně. Úspěch spojení stran do dvojice silných koalic vnímá s poukázáním na podporu médií, tu jim podle Babiše poskytla rovněž i média veřejnoprávní – Česká televize a Český rozhlas.



Snažit se sestavit vládu po volbách by prý bylo zbytečné a ODS ani Starostové by dle mínění premiéra v demisi za žádných podmínek vládu s ANO neodsouhlasili. „Žádná vláda neudělala tolik pro lidi jako my. Polistopadový kartel vyhrál s jediným programem: Antibabiš. Uznal jsem to,“ říká.



Babiš v nadsázce dodal, že právě program občanských demokratů prý ANO pomáhalo plnit ve Sněmovně, kdežto ve vládě prý naopak došlo na pomoc programu sociální demokracie.

Za jeho vlády prý nepracovalo správně Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové (ČSSD). „Paní Maláčová resort používala pouze pro svůj marketing a nic tam neudělala. Máme nejmenší nezaměstnanost, přesto firmy nemají lidi. Zneužívají se sociální dávky. Je tam spousta práce,“ prohlásil končící ministerský předseda, jak skončil jeden z resortů pod vedením jeho vládní kolegyně. Kdyby prý ANO uspělo při sestavování vlády, tak by už tentokrát chtělo dát resort „do pořádku“.



Došlo též na ekonomické otázky. Žádná „Babišova drahota“ prý neexistuje, problém je v globální inflaci. Babišovi také vadí, že naše centrální banka nepodporuje politiku ECB v podobě nulových úrokových sazeb. „Žádná centrální banka na světě v době covidu nenavyšuje sazby, v eurozóně je sazba dokonce nulová,“ plísní v rozhovoru naše centrální bankéře Babiš.



Uvedl však také, že za zdražováním cen energií stojí i systém emisních povolenek EU. Fotogalerie: - Podpis koaliční smlouvy

Co se týče v poslední době hojně skloňované hradní kandidatury, Babiš svou kandidaturu na prezidenta ještě odmítá připustit se slovy, že o tuto pozici je velký zájem. Co však avizoval, je to, že ANO chystá mít vlastního kandidáta v boji o Hrad. Zda jím bude právě on, má případně rozhodnout hnutí ANO.



Koalici SPOLU Babiš za změnu nepovažuje, je to dle jeho mínění „návrat starých pořádků“, kvůli kterým založil protikorupční hnutí.



Větší ohrožení i tak cítil směrem od Pirátů, ti však dle Babiše dojeli zejména na důvěru směrem ke Starostům. „Nechápu, že se nechali od Starostů podvést. Kdyby měli pořádné analytiky, tak by věděli, že Gazdík byl nejdřív velký kámoš s Kalouskem, potom chtěl být velký kámoš s Bělobrádkem a teď se na Pirátech vyvezli nahoru, podvedli je, protože samozřejmě byl jasný příkaz kroužkovat. Pan Bartoš by měl říct: rezignuju, jdeme do opozice, STAN nás podvedl... ale on chce být ministrem…“ vyjádřil se Babiš k pirátskému fiasku.

A závěrem došlo i Babišův důchod. Končící šéf vlády přiznává, že nejde o nic, co by ho potěšilo, jelikož se mu prý do důchodu nepromítly daně, které odvedl ve výši 320 milionů, a vyměřili mu jen 19 tisíc. Psali jsme: Aby Fiala neskončil jako Bartoš, tuší Stonjeková. Nová vláda má jinou hvězdu Ať se zbavíme Zemana... Kraus tehdy nechal Rumla mluvit. Bobošíková připomněla kavárně její vlastní slova Jourová má vrásky z Polska a Maďarska. Pozastavila se i nad Babišem Premiér Babiš: Stojíme před volbou mezi národní suverenitou a evropskou identitou

