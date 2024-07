Atentáty. První Fico, pak Trump. Teď přichází obavy o Viktora Orbána

Televize Fox News na sociální síti X zveřejnila video, jak bývalý prezident Trump vystupuje z letadla doma v New Jersey a poprvé se objevuje na veřejnosti jen několik hodin poté, co přežil pokus o atentát na svém shromáždění v Pensylvánii. Trump vystupoval z letadla, obklopen agenty americké tajné služby a těžce ozbrojenými členy protiúderného týmu agentury. Plánuje strávit noc ve svém soukromém golfovém klubu v nedalekém Bedminsteru ve státě New Jersey.

Former President Trump steps off his plane in New Jersey, making his first public appearance just hours after surviving an assassination attempt at his Pennsylvania rally. pic.twitter.com/5hK26tmYPC — Fox News (@FoxNews) July 14, 2024

Krátce poté, co se objevily zprávy o tom, že bývalý prezident Donald Trump byl v sobotu po zjevné střelbě na předvolebním shromáždění v Pensylvánii odveden z pódia, poslal guvernér Phil Murphy a další představitelé New Jersey z obou stran Trumpovi modlitby a několik z nich vyzvalo, aby všichni odsoudili politické násilí.

Střelba na shromáždění Donalda Trumpa v Butleru v Pensylvánii je podle orgánů činných v trestním řízení vyšetřována jako pokus o atentát na bývalého prezidenta a předpokládaného republikánského kandidáta. Jeden účastník byl zabit a dva byli těžce zraněni. Trump na sociálních sítích sdělil, že mu kulka „prostřelila horní část“ pravého ucha, než ho agenti odvedli z pódia.

Ve veřejnosti, na sociálních sítích, po jarním atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica a po dnešním atentátu na republikánského kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa narůstají obavy, kdo další přijde na řadu. Zmiňováno je především jméno maďarského premiéra Viktora Orbána.

O jeho bezpečnost projevil obavy mj. Michal Hašek, jenž vede krajskou organizaci strany PRO: „Výstižné… stejně tak Robert Fico. Naštěstí oba přežili vražedný pokus o atentát. Obávám se po dnešní noci i o Viktora Orbána, doufám, že maďarská ochranka je v maximální pohotovosti,“ napsal na platformě X.

„První byl Fico. Aneb když neustále líčíte vašeho oponenta jako ohrožení demokracie, riziko pro národní bezpečnost, agenta cizí mocnosti atd., časem se najde nějaký ‚vyšinutý jedinec‘, co vás toho zla bude chtít zbavit. Takže: nechte toho, dokud je čas,“ upozorňuje bývalý europoslanec Jan Zahradil z ODS.

„Mé myšlenky a modlitby jsou s prezidentem v těchto temných hodinách,“ napsal Viktor Orbán po atentátu na Donalda Trumpa, jehož je příznivcem.

My thoughts and prayers are with President @realDonaldTrump in these dark hours. ?? — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 13, 2024

Orbán čelí ostré kritice, mj. i z Bruselu, kvůli své nedávné cestě za prezidentem Putinem a do Číny. V pátek se v rámci své okružní iniciativní „mírové mise“ Orbán setkal právě s Donaldem Trumpem a po jednání se nechal slyšet, že Trump vyřeší válku na Ukrajině. Předtím Orbán zavítal také do Kyjeva, Ankary a Istanbulu.