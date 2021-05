Babiš: Lidé mi méně nadávají. Jsou pozitivnější

Premiér Andrej Babiš (ANO) natočil další video ze série „Čau lidi“. Začal sérií zpráv o tom, jak skvěle se v Česku očkuje proti covidu. Jenže hned poté zvedl varovný prst. „Stále z toho nejsme venku, musíme být obezřetní, podívejte se, co se děje v Indii,“ upozorňoval. Poté přehodil výhybku ke covid pasům. „Připravuje to i Evropa, ale měli bychom spěchat a nečekat na Evropu,“ řekl Babiš. Pochválil vicepremiéra Karla Havlíčka, že láme rekordy v investicích. A nakonec prozradil, jaký má cíl.

„Očkujeme stále lépe, zrychlujeme, otevíráme novou věkovou kategorii a doufejme, že 1. 6. otevřeme očkování pro všechny věkové kategorie,“ začal Babiš chválit sebe i svou vládu hned od první vteřiny dvanáctiminutového videa.

„A samozřejmě rozvolňování. Ministři mají za úkol dát jasný plán pro rozvolnění a úplný návrat dětí do škol, sport a kultura,“ pokračoval energicky šéf hnutí ANO.

Pak teprve diváky pozdravil.

„Vážení spoluobčané, dámy a pánové, já vás vítám v mém pravidelném pořadu ‚Čau lidi‘. Mám tady plno papírů a samozřejmě je to o očkování. A samozřejmě další dobrá zpráva je, že ve středu, v první minutě po půlnoci, otevíráme registraci pro věkovou kategorii 50 až 54 let,“ nedal se Babiš zastavit ve snaze šířit pozitivní zprávy s tím, že jde o 690 tisíc občanů.

A pokud Česko získá vakcíny, tak 1. června se podle premiéra skutečně podaří očkování pro všechny, jak slíbil v úvodu.

Víc než milion osob už teď má dvě dávky vakcíny.

Poté se již poněkolikáté vrátil k propagaci léků Regeneron a Bamlanivimab. „Funguje to, nakoupili jsme to a já jsem rád, že nové vedení ministerstva to propaguje.“

Jenže hned poté zvedl varovný prst. „Stále z toho nejsme venku, musíme být obezřetní, podívejte se, co se děje v Indii,“ upozorňoval.

„Musíme už teď přemýšlet, co bude dál,“ konstatoval.

„A trasujeme,“ zvolal z ničeho nic. A také ihned svou myšlenku rozvedl. Jak postupně klesají počty nově pozitivních případů, hygienikům se podle premiéra opět celkem daří dohledávat kontakty covid pozitivních osob. Daří se prý i sebereportování.

Kromě toho prý hygienici připravují pravidla pro konání velkých akcí a pravidla pro návštěvy restaurací. „Chtěl bych všem hygienikům poděkovat za práci, kterou odváděli a odvádějí,“ řekl předseda vlády.

Má prý pochopení pro to, že je plno lidí nespokojených s postupným rozvolňováním opatření. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger prý už musí konečně říct, jak to bude s návratem úplně všech žáků a studentů do škol, a to bez rotační výuky.

Premiér chce též vědět, jak to bude se sportem. „Protože ten covid nám způsobil, že jsme nabrali kila, hlavně já teda, a musíme se vrátit ke zdravému způsobu života,“ nabádal lidi ve videu Babiš.

Podle premiéra je také třeba vědět, jak to bude s kulturními akcemi.

Poté přehodil výhybku ke covid pasům.

„Připravuje to i Evropa, ale měli bychom spěchat a nečekat na Evropu, zavést tenhle covid pas u nás a s některými zeměmi, které jsou mimo EU, uzavřít bilaterální dohody,“ padlo z úst premiéra.

Lidem prozradil, že ministryně financí za ANO Alena Schillerová už připravuje rozpočet na příští rok, a k tomu ještě vyhrála v mezinárodní arbitráži a zachránila 2,4 miliardy.

„A teď pan Havlíček. Lámeme rekordy v investicích – silnice, dálnice, železnice. 114 nádražních budov se rekonstruuje. Tento týden jsme zahájili část hlavního nádraží v Praze a desítky let, je zajímavé, že vždycky napravujeme desítky let věcí, které někdo zapomněl před námi. Začal podchod z hlavního nádraží na Žižkov. Pan Havlíček ve vědě také zajistil nárůst rozpočtu, z 25 miliard na téměř 40 miliard, prosadil rekordní výdaje. A jsme v TOP 10 v EU, naše věda neměla nikdy tolik zdrojů,“ nešetřil chválou Karla Havlíčka premiér.

Nakonec vyjádřil naději, že se Česko už brzo vrátí do normálu.

„Všichni se chceme vrátit do toho normálu, na druhé straně si musíme dávat pozor. Teď je skutečně už situace, i lidé jsou, myslím si, pozitivnější. Méně mi nadávají. Snažíme se, děláme maximum. Já jsem optimista. Doufám, že to všechno zvládneme a že to léto už bude normální. Ten cíl je, aby 1. 9. šly do školy všechny děti a abychom byli zase v normálu. Tak pojďme se na to společně soustředit. Nepodceňujme ten virus, je tady stále. Teď je velká šance ho konečně porazit. Já vám za to moc děkuji,“ blížil se k závěru Babiš.

Nakonec už jen všechny vyzval: „Držme si palce.“

