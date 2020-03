Babiš: Přesunout nakažené seniory? Ne

reklama

„Čau lidi, já vás všechny zdravím. Určitě vy, kteří sledujete můj facebook, víte, že jsem psal pravidelně příběh týdne. Poprvé jsem to psal 9. dubna 2017 a napsal jsem jich 136 příběhů a naposledy bohužel 8. března tohoto roku k MDŽ. A potom přišel virus a samozřejmě, že není čas psát ten příběh, protože ta situace se velice rychle mění a zkrátka mám jiné povinnosti,“ poznamenal Babiš úvodem, proč se již pár týdnů neobjevilo na jeho facebookovém profilu shrnutí, které psával. Místo toho tentokrát promluvil prostřednictvím videa.

„Na začátku bych chtěl všem poděkovat. Skutečně všem, kteří akceptují a respektují rozhodnutí naší vlády. A já myslím, že i když ta naše opatření jsou restriktivní, tak zatím to funguje. A máme velkou naději, že ten vir společně zvládneme. Chtěl bych hlavně poděkovat všem zdravotníkům, chtěl bych poděkovat lékařům, sestřičkám, hygienickým stanicím. Chtěl bych poděkovat samozřejmě všem řidičům, chtěl bych poděkovat prodavačkám, chtěl bych poděkovat i zemědělcům a potravinářům, protože my jsme samozřejmě nechali otevřené prodejny s potravinami a lékárny a drogerie...“ poznamenal Babiš.

Poděkoval i IT, kteří podle jeho slov pomáhají velice rychle zavádět digitalizaci. „Určitě jste viděli to fantastické video, které bylo natočeno, a já jsem se ho snažil i poslat do světa, a to samozřejmě není o tom, že bychom se nějakým způsobem chlubili jako vláda, ale je to o tom, že náš skvělý kreativní národ tady předvedl, co umí. Tu obrovskou solidaritu, tu obrovskou vůli spolupracovat a ukázali jsme celému světu, že to jde. A já myslím, že je to důležité, protože v Evropě jenom Česká republika a Slovensko mají vlastně povinné nošení roušek nebo nějaké textilie, která vám zakryje nos a ústa, a já jsem se to snažil i poslat v rámci EU premiérům a prezidentům a ti, kteří mě kritizovali, to skutečně není, že bychom se chlubili,“ uvedl Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Roušky jsme nedodali, dodáváme je do zdravotnictví, dodáváme je hlavně tam, kde jsou potřeba, ale vy jste to vyřešili bez nás a za to vám patří obrovský dík a já si myslím, že můžeme jít příkladem na celém světě. Takže další věc je, že je to skutečně velice náročné období pro naši vládu a já chápu, že naši kritici pokračují v kritice, ale my máme zítra vládu a já budu určitě apelovat na kolegy, aby se nehádali. Já vím, že jsme všichni nervózní, že máme strašně moc úkolů. Já si myslím, že všichni ministři fungují dobře,“ dodal Babiš, že rozpory by se měly řešit u nás doma.

Následně pohovořil o seniorech. „Ano, došlo k tomu, že zaměstnanci nakazili některé seniory. Já jsem mluvil s krajskou hygieničkou v Českém Krumlově, ti to řešili tím, že odizolovali seniory na jednom patře, ale čeká nás debata, protože ne každý na to má stejný názor. Určitě budeme o tom debatovat, někteří nesouhlasí, abychom teď přemístili ty seniory, kteří jsou nakažení, ale jsou v dobrém zdravotním stavu, někam na jejich místo. Mohlo by to mít vliv na jejich psychiku. Samozřejmě, že jiní říkají, že by “se pro ně mělo vytvořit nějaké konkrétní místo, a to jsme i v Praze zrealizovali, například na Bulovce nebo na Františku. Budeme aktivovat Těchonín, podotkl s tím, že i v Hradci Králové bude k dispozici hotel.

„Nejdůležitější je samozřejmě odizolovat zaměstnance takovým způsobem, protože oni byli původci přenosu toho viru, a tady jsem se i inspiroval vlastně iniciativou centra Alzheimer Home, kteří vlastně mají akci Karavany pomáhají první linii. A je to nápad, kde vlastně karavany jsou ideální pro zaměstnance pobytových zařízení, sociálních služeb a aby se nemuseli vzdalovat od zařízení, tak tam mohou být 7 nebo 14 dní v kuse bez cestování v MHD a můžou se střídat,“ podotkl Babiš.

Své pak Babiš řekl k odškodnění, ošetřovnému, odpuštění záloh na sociální a zdravotní na 6 měsíců. „Budeme kompenzovat mzdy, zaměstnancům, živnostníkům, až do výše 80 procent. Dostanou bezúročné úvěry s odkladem splátek a také poskytneme garance na úvěry. Co se týká právnických osob, tam je připraven projekt kurzarbeit. Všichni ti, kteří byli omezeni kvůli koronaviru na výrobu, obchod nebo služby, tak jsou tam kompenzace,“ dodal.

Závěrem pak hovořil o projektu chytré karantény. „Udělali jsme plošné opatření. Podle čísel to vypadá, že se nám trošku daří brzdit to šíření viru. Nechci to zakřiknout, ale nevypadá to zatím špatně. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Potřebujeme hlavně testovat, testovat a potřebujeme se dostat až do situace, kdy budeme dělat 20 tisíc testů,“ sdělil Babiš. Chytrá karanténa je projekt, kde se nasadí armáda. „Jsme skutečně ve válce, takže nasadíme armádu a ta vlastně bude pracovat s rychlou identifikací lidí, kteří jsou nakažení, a budeme zjišťovat, koho chceme izolovat a dezinfikovat ta místa,“ dodal. Důležité je dle něj připravit nemocnice na lidi, kteří jsou v těžším stavu. Zdůraznil také důležitost dodržování vládních opatření. „Společně to dáme, jsem o tom přesvědčen,“ uzavřel.

Psali jsme: Toto ať koronavirus změní! Docent udeřil na skupiny, které nám škodí. Aktivisté, rodiče, novináři i jiní Toto připravuje EU teď, v době pandemie! Kobza z SPD proti Jourové. A varuje ji: Budete si balit kufry, až lidé pochopí... Domovy smí přijímat jen seniory s negativním testem na COVID-19 Miliony tečou ven? Pražský dopravní podnik platí advokátům, Kverulant v tom vidí problém

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.