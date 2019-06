Babiš a temné stíny? V noci padla mrazivá věc o roce 1989

„Budeme slavit třicet let od sametové revoluce. Tak je to příležitost možná pro mladou generaci si připomenout, co se tady stalo hned po revoluci. Já jsem tady ani nebyl. Lidi na mě křičej, že jsem estébák,“ stěžoval si ve svém projevu premiér. A pak se obrátil na ostatní poslance.

„Já bych vás chtěl požádat, hlavně například KDU-ČSL ale i ostatní, tady sedí i jeden poslanec, který byl u toho, zkuste teda vysvětlit lidem, proč jste čtrnáct let otvírali svazky, proč jste zničili 25 tisíc svazků? Kdo tam byl? Proč se tady údajně kšeftovalo s lustrákem? Proč se někdo nezeptá těch estébáků, kteří dělali spisy na někoho bez toho, aby o tom věděl, aby plnili plán?“ Babiš tím narážel na ministra a člena KDU-ČSL Sachra, který vydal rozkaz ke zrušení Státní bezpečnosti. Toto téma zmiňoval již při vyslovování důvěry vládě. Andrej Babiš ANO 2011



„Já jsem ten soud vyhrál. Vyhrál jsem ho třikrát. A potom Ústavní soud řekl, že jsem špatně žaloval. Ale teďka znovu už to vzal. Ale vy to budete tisíckrát opakovat. Vy to opakujete, vlastně už sedm let to tady opakuje někdo. Zkuste to vysvětlit té mladé generaci, jak to tady vlastně bylo po té revoluci. Já vím, že je nepříjemné o tom mluvit. Ale já to zásadně odmítám. A lidi mi sprostě nadávají, a já jsem nic neudělal. A vyhraju to. Na tisíc procent. Pokud existuje nějaká spravedlnost. A to je další důvod, že lidi proti mně demonstrují,“ pokračoval v monologu premiér.

Ale prý považuje za obzvláště pikantní, že toto kritizuje osoba, jejíž agenturní svazek je od roku 2004 uložen a přístupný badatelské veřejnosti v archivu Ústavu paměti národa v Bratislavě. „Jinak souhlasím s kritikou v tom smyslu, že pokud by se archivy Státní bezpečnosti odtajnily a otevřely dříve, tak bychom zde neseděli a neřešili ani polistopadové problémy Andreje Babiše,“ tvrdí Žáček.

A ke skartaci spisů StB měl ještě jednu poznámku: „Dovolím si na základě dlouholetého studia pramenů opět opravit. Tato skartace desítek tisíc svazků neproběhla pod prvním nekomunistickým ministrem vnitra Richardem Sacherem, který byl jmenován do funkce Václavem Havlem v posledních dnech roku 1989, ale již v první dekádě prosince 1989 v gesci tehdejšího prvního náměstka federálního ministra vnitra Alojze Lorence.“ Dodal, že se opravdu jednalo o rozkaz posledního faktického velitele StB. PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. BPP



„Ano, toho genpor. Lorence, posledního faktického velitele Státní bezpečnosti, který byl zodpovědný mimo jiné za řízení centrálních útvarů politické policie, včetně správy kontrarozvědky v Bratislavě, tj. XII. správy Sboru národní bezpečnosti a jejích příslušníků, kteří kromě jiné činnosti organizovali agenturně důvěrnickou síť v podnicích zahraničního obchodu, včetně PZO Petrimex,“ narážel Žáček na to, že právě v tomto podniku zahraničního obchodu působil v letech 1978 až 1995 Andrej Babiš jako obchodní zástupce. Fotogalerie: - Nedůvěra vládě

„Úplně nakonec dodávám, že tato skartace, která měla zničit kompromitující důkazy o činnosti komunistické strany a jejích mocenských orgánů, nebyla úplně důsledná, o čemž svědčí dnes i tolik diskutované agenturní svazky s krycími jmény Bureš a Falmer. Agenturní svazky, abych tak řekl, které vzhledem k naší zvláštní politicko-společenské situaci ještě třicet let po pádu komunistického režimu utužují stávající vládní koalici,“ dodal na závěr poslanec Pavel Žáček s dovětkem, že takováto vláda samozřejmě jeho důvěru nemá.

