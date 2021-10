Babiš chce ztrestat Pekarovou. Pětadvacet na… a ještě před stovkami očí

reklama

Jelikož se Pekarová Adamová u opozice netěší dobré pověsti, hnutí ANO má podle našich informací v plánu vyslat elitní politiky, kteří na ni budou dohlížet. ParlamentníListy.cz to řekly dva zdroje z hnutí.

Současným předsedou je Radek Vondráček z hnutí ANO.

Podle již avizovaných zpráv se jeho nástupcem nestane muž, ale žena. Tou je opakovaně zmíněná předsedkyně TOP 09.

„Moc si vážím toho, že se představitelé koalice SPOLU a koalice Pirátů a STAN shodli na mé nominaci. Krizová doba, kterou si celá naše společnost prochází, vyžaduje víc než kdy dřív, aby vysocí ústavní činitelé společnost sjednocovali, motivovali a šli dobrým příkladem. V současné době je to bohužel spíš naopak,“ uvedla litomyšlská rodačka. Žádné bližší podrobnosti ke své funkci nezmínila.

Zato v hnutí ANO se o její křeslo začalo zajímat hned několik lidí. A ne zrovna v dobrém.

„Tak paní předsedkyně je především nepoužitelná,“ řekl nám poslanec při dotazu na její osobu. „Neviděl jsem ji řídit nikdy nic, tak se těším,“ doplnil s tím, že „(Andrej) Babiš jí to osolí. Na místopředsedu dá někoho hodně zkušeného, což bude pro Pekarovou Adamovou trapné, když ji budeme stále korigovat, to je víc než pravděpodobné,“ uzavřel.

Psali jsme: Před Pekarovou se vlastní členové schovali do karavanu. Dusno v koalici SPOLU, o kterém jste ani netušili

Koalice SPOLU chce nabídnout hnutí ANO jako nejpočetnější partaji ve Sněmovně dva místopředsednické posty. SPD by ve vedení Sněmovny neměla mít žádné křeslo. „Početně to nevychází,“ pokrčil s pousmáním rameny Petr Fiala. Markéta Pekarová Adamová již dříve řekla, že extremisté podle ní nemají ve vedení Sněmovny co pohledávat.

A nyní konkrétně.

Redakce zjišťovala, kdo by na post místopředsedy Sněmovny mohl za ANO dosednout. Jmen je hned několik. Do úvahy prý připadá vicepremiér Karel Havlíček, vedoucí centrály hnutí Jan Richter, ministr životního prostředí Richard Brabec, Ivo Vondrák...

Při bližším pohledu se však ukazuje, že tak široká škála možností zase nebude. Ivo Vondrák je kromě poslance taky moravskoslezský hejtman, Jan Richter působí na Ústecku a Richard Brabec prý o tento post zatím neprojevil zájem. Kromě Karla Havlíčka se rovněž vážně hovoří o Radku Vondráčkovi. Jenomže ten by možná nezvedl nabízenou rukavici kvůli současné pozici. „Nevím, pohoršil by si, a ještě by měl nad sebou Pekarovou, to opravdu nevím,“ uvedl další z poslanců ANO.

Jinou zvažovanou tváří hnutí je prý poslanec Patrik Nacher.

„Uvidíme, co bude, jelikož příští týden, myslím, že ve středu, se schází členská základna hnutí v Praze, bude to v sídle ANO a bude se řešit, co dál. Kromě Nachera vlastně nikdo neví, kdo v Praze za ANO je, ti lidé nemají propagaci, neukazují se, a to mluvím konkrétně o Praze 1, 4, 5, ale i 9 nebo 10 a 11. Musí se nejprve dořešit tohle,“ uvedl nejmenovaný poslanec.

Averze vůči předsedkyni topky ovšem přetrvává i u něj. „Mluvil jsem s ní xkrát, nešlo to. Vždyť s ní nechtějí nic řešit ani vlastní,“ doplnil.

Potvrdil tak starší informace ParlamentníchListů.cz. V září jsme napsali, že se někteří členové bývalé Kalouskovy partaje před vlastní předsedkyní zamkli do obytného vozu.

