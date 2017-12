Babiš chystá další změny. Protikorupční organizace i NKÚ bijí na poplach

29.12.2017 7:40

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády Robert Pelikán připravil nový jednací řád vlády. Pokud vejde v platnost, bude to znamenat, že prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala, dříve člen ČSSD, už nebude moct docházet na jednání vlády. A nejen on. Týkat se to bude i dalších státních úředníků.