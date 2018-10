Babiš dostal na síti dotaz na obnovení Československa. Slíbil, že se lidé skutečně dozvědí, co se tu po roce 1989 stalo

Než mladík v krátkém videu přešel ke své otázce, nešetřil chválou na Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. „Ze začátku chci říct, že jsem váš velký fanda a zároveň obdivuji vaši stranu,“ předeslal mladík a dodal, že je velmi rád, že konečně po dlouhé době existuje strana, ve které lidé chtějí vybudovat naši zemi do evropských standardů, jako jsou třeba Německo, Francie, Itálie.

Poté už se přesunul k jádru věci. A sice k otázce, zda by v dnešní době mohlo znovu vzniknout Československo. „Bylo by vůbec reálné vytvořit tento stát?“ zeptal se tazatel, kterého prý Babišův názor na tuto věc opravdu velmi zajímá.

Nato už se ve videu chopil slova sám předseda vlády, který si jako pozadí svého videa vybral českou metropoli. „Za mnou vidíte naše úžasné hlavní město Prahu, a to jsou ty hodnoty, které vybudovali naši předkové,“ zahájil svou odpověď Babiš, který rovnou mladému muži přitakal, že skutečně založil protikorupční hnutí, které má jediný cíl, aby se Česká republika vrátila tam, kde kdysi byla. „To znamená na špičku Evropy,“ zdůraznil.

Kromě toho připomněl, že chce zlepšit úroveň života českých občanů, což se podle jeho názoru také daří. „Jsme šestá nejbezpečnější země. Máme jedno z nejnižších zadlužení, nejnižší nezaměstnanost a daří se nám,“ vyjmenoval premiér Babiš své zásluhy s tím, že je třeba dívat se i na jiné evropské země, jak to u nich funguje.

Spojení Česka a Slovenska podle Babiše prý reálné už není, jelikož to už je dávno minulostí. „My jsme se rozdělili, tak rozhodli politici před námi. Sice bez referenda, ale rozchod byl velice pokojný. Dnes jsou naše vztahy skvělé,“ míní premiér, podle kterého jsou Česko a Slovensko bezesporu největšími spojenci.

Poukázal na to, že společný máme byznys a země rovněž společně vystupují, a není proto potřeba na tom cokoli měnit. „Bojujeme společně za naše zájmy v Evropě, to se nám také daří,“ doplnil.

Závěrem promluvil i přímo k mladé generaci, kterou vybídl k tomu, že by měla vnímat, co se dnes děje, a hlavně se podívat také na to, co se u nás stalo od revoluce. „To už je přece jen třicet let a veřejnoprávní média o tom moc nemluví. To je stále jen rok 1968, 1938, 1918. Tak doufejme, že alespoň ten příští rok se dozvíme, co se u nás opravdu stalo od listopadu 1989 až doposud,“ řekl na závěr.

autor: nab