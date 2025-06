Úplný konec SPOLU? Moravec zatlačil Stanjuru

V první hodině svých Otázek řídil Václav Moravec diskusi prvních místopředsedů stran a hnutí: Zbyňka Stanjury z ODS, Karla Havlíčka z ANO, Pavla Bělobrádka z KDU-ČSL a Radima Fialy z SPD.

Stanjura zdůraznil, že v tomto návrhu v prvé řadě šlo o úlevu na daních z prodeje firemních podílů. „To se týká především podnikatelů, kteří začínali v 90. letech, ale teď třeba nemají komu tu firmu předat,“ vysvětloval Stanjura, proč si za svým návrhem stojí. Je prý však připraven změnit novelu tak, aby byla bez kryptoaktiv.

Zdanění podílů ve firmách nad 40 milionů korun prosazovali podle Stanjury Piráti v konsolidačním balíčku Fialovy vlády. Ale protože Piráti už nejsou součástí koalice, Stanjura proto chtěl udělat krok zpět.

„Vy se dnes vymlouváte na Piráty. Před dvěma lety to nevadilo. Dneska to vadí,“ kroutil v tu chvíli hlavou Havlíček a připomněl, že ODS byla s Piráty ve vládní koalici.

Havlíček a Fiala se poté shodli na tom, že vzhledem k bitcoinové kauze nebylo možné takovýto návrh nechat Sněmovnou projít.

Ale podle Havlíčka to nestačilo. Vláda Petra Fialy (ODS) by podle něj měla dovládnout v demisi a už nepřijímat žádná zásadní rozhodnutí. A proč byl tak přísný? „Ono nedochází k selhání jednotlivce, jak se nám tady snaží nakukat tahle vláda, ale je to systémové selhání, protože úředníci o tom věděli,“ vysvětloval Havlíček.

Radim Fiala doplnil, že vláda Petra Fialy je součástí takového činu. „Lidé po celém světě se ptají, jestli je Česká republika rájem k legalizaci výnosů z trestné činnosti a taková vláda by si měla zabalit saky paky a pakovat se,“ pravil Radim Fiala.

Bělobrádek jako bývalý člen koaliční vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL konstatoval, že na ministerstvu financí mohlo dojít k úřednímu pochybení a pokud už k němu došlo, ministr by si to měl vyřešit. Třeba se rozloučit s tím či oním úředníkem.

Stanjura se začal bránit a poznamenal, že hnutí ANO má samo celou řadu problémů. „Přestaňte mě tady peskovat,“ obrátil se Stanjura na Havlíčka.

„Pane ministře, prosím, věnujte se své kauze, padá vám na hlavu,“ ozval se Havlíček.

Když znovu dostal slovo Havlíček, upozorňoval, že jak Stanjura, tak Blažek byli členy jedné strany, takže se dá jen těžko věřit tomu, že spolu nekomunikovali o bitcoinové kauze. „Vy jste mohl činit. Vy jste mohl svolat jednání na úrovni vlády, vy jste mohl svolat Bezpečnostní radu státu, vy jste mohl informovat policii. Vy jste měl činit,“ rozjel se Havlíček.

Hned dodal, že český stát mohl teoreticky dostat miliardy. Ale místo toho bude mít český stát ostudu, až budou chtít lidé, kteří si koupili bitcoiny od státu, své peníze zpět.

„A co my s tím můžeme dneska dělat? Všechno je fuč,“ rozčílil se Havlíček.

Nejhorší podle něj je, že lidé ztrácí důvěru v instituce státu. Že dokážou podobnou situaci, jaká vznikla kolem bitcoinů, řešit a vyřešit.

Stanjura zdůraznil, že v této kauze pochybil Pavel Blažek, a proto také odstoupil.

Moravec poté představil ještě jeden průzkum, který ukázal, že před bitcoinovou kauzou 12 procent voličů zvažovalo, zda dají hlas koalici Spolu, ale po bitcoinové kauze už tato skupina lidí o volbě koalice neuvažuje.

Poté dostal slovo Pavel Bělobrádek, podle něhož se opozice snaží „celou kauzu nafouknout a nabudit“. A ocenil, že Pavel Blažek rychle z vlády odešel.

Moravec se zeptal, zda se i kvůli této kauze koalice Spolu po volbách nerozpadne.

„To je spekulace a musíme počkat na volby,“ odvětil Bělobrádek

Stanjura: Babiš je soudem odsouzený zločinec

A spekuloval nad tím, zda to náhodou není tak, že na hnutí ANO si justice schovává Čapí hnízdo, na Tomia Okamuru plakát a na hnutí STAN kauzu Dozimetr.

Bělobrádek se vrátil ke slovům Karla Havlíčka o tom, že lidé nebudou věřit státním institucím. „Pokud někdo zpochybňuje justici, tak je to váš předseda, protože říká, že tady probíhají procesy na objednávku,“ upozorňoval Bělobrádek.

Stanjura poté konstatoval, že 3,5 hodiny zpochybňoval Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně základy právního státu. „Je to soudem odsouzený lhář. Byl pětkrát odsouzen za lež. A přitom Babiš chodí po Sněmovně a říká, že ten má rezignovat, ten má rezignovat, ale jediný, kdo by měl rezignovat, je Andrej Babiš, protože je to soudem odsouzený zločinec,“ nešetřil ostrými slovy Stanjura.

Posléze doplnil, že v demokratických stranách, když má někdo problém, čelí i kritice z vlastní strany. Ale hnutí ANO stojí za svým šéfem v jednom šiku a nikdo ho nekritizuje. „Možná bývalí členové, kteří pak zázračně prozřou,“ pousmál se Stanjura.

„Spolu se potápí. Má tady gigantický průšvih. Pana Blažka obětovali, ale když se ukazuje, že to vedlo až k ministru financí, tak od toho dáváte ruce pryč. Vy jste hrdinové do prvního výstřelu. Já si pamatuju, jak jste stáli na tiskové konferenci, že stát získal miliardu korun a nic se neděje. Ale pak jste pochopili, jaký je to průšvih. … Lidé vám nevěří a vy se pohybujete na hraně spolupráce s organizovaným zločinem,“ vmetl znovu Havlíček Stanjurovi bitcoinovou kauzu.

EU je na huntě, nemá ani euro, rozčílil se u Moravce Radim Fiala

A Fiala hned prohlásil, že v době, kdy Česká republika předsedala EU, nikdo proti tomu nezvedl hlas.

„Ale tam je potřeba kvalifikovaná většina,“ podotkl Stanjura.

A Fiala pokračoval, že v souvislosti s klimatickou krizí a drahými emisními povolenkami mluví klimatologové placení Evropskou unií. „Jsou to prostě další daně Evropské unie. Je to proto, že EU je na huntě, nemá ani euro a za mě, pokud bude SPD ve vládě, tak my to po občanech požadovat nebudeme,“ zesiloval Fiala ve studiu hlas kvůli emisním povolenkám. „Já říkám, že na to lidi ani firmy nemají peníze a my se musíme postavit za ty lidi, ne za Evropskou unii,“ hřímal Fiala.

Havlíček se přidal a zdůraznil, že systém emisních povolenek je třeba zvrátit. Stanjura se tady bránil, že v této situaci Česká republika nesehnala partnery na blokační menšinu. A doporučoval, aby systém emisních povolenek pro auta a domy nebyl zaveden v zemích, které o to nestojí. Stanjura má za to, že by systém měl fungovat na principu dobrovolnosti.

Bělobrádek upozorňoval, že odchod od uhlí má významně pomoct životnímu prostředí. „Uvědomme si, že dekarbonizace má vliv nejen na klima obecně, ale i na to, co se děje kolem nás,“ pravil Pavel Bělobrádek.

