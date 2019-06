Babiš k Letné: Chodilo mi tolik vzkazů, jako kdybych vyhrál volby

„Chodilo mi strašně moc podpůrných SMS a e-mailů, takže jsem měl pocit, že jsem vyhrál volby. V neděli i v sobotu jsem byl na různých místech, nikdo na mě neřval nic nepřátelského, což se v minulosti dělo,“ vyprávěl Babiš, jenž se o protesty na Letné nezajímal.

„Ohrožená justice je nesmysl. A ty ostatní věci... Když jsou lidi masírováni aktivistickými novináři, hlavně ti od pána, co rozkradl OKD, pak těm nepravdám věří. Ale důležité je, že máme demokracii, máme 30 let od revoluce, a lidé projevují svůj názor. Občanská společnost funguje, a to je dobře,“ zmínil.

A znovu zdůraznil také to, že nebude odstupovat na základě vyfabulovaných kauz. „Proč bych měl odstupovat? Nic nezákonného jsem neudělal, vyhrál jsem šestery volby. Od rána do večera pracuju pro občany této země, vláda je úspěšná, mám výsledky na rozdíl od těch, kteří mě kritizují. Dělám celý týden, i víkendy. Možná vás to překvapí, ale existují lidi, kteří nás podporují, i při těchto demonstracích. Bojuju za zájmy Česka, takže to není nešťastné, říkám pravdu,“ podotkl.

Podle svých slov mluví s každým, kdo jej osloví, kdo s ním chce diskutovat. „Ale tyto lidi nepřesvědčím, nechtějí diskutovat,“ uzavřel.

