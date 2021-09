Babiš ml.: Otci by prospělo vězení. Poseděl by si, vyléčilo by ho to

Andrej Babiš mladší v rozhovoru pro server Seznam Zprávy prozradil, že zvažuje žalobu na prezidenta Miloše Zemana za to, jak se vyjadřuje ke sporům otce a syna Babišových. Teď Andrej Babiš mladší v rozhovoru pro Deník N dodal, že podá trestní oznámení na svého otce a premiéra Andreje Babiše staršího (ANO). Jsou věci, které mu prý nikdy nemůže odpustit. „Můj otec by měl nést zodpovědnost před soudem za to, co si vůči mně dovolil,“ zdůraznil Babiš mladší.

Syn šéfa hnutí ANO a stávajícího předsedy vlády Andreje Babiše Andrej Babiš mladší novinářům opakovaně sdělil, že v kauze Čapí hnízdo, kde je Babiš starší policií viněn ze spáchání dotačního podvodu, hrál Babiš mladší jen roli bílého koně. Prý otci důvěřoval a podepsal, co šéf hnutí ANO žádal, jelikož mu jako svému otci důvěřoval.

A pak ho otec v roce 2017 nechal odvést na ukrajinský poloostrov Krym dnes ovládaný Ruskem.

„Některé věci, které mi udělal, se neodpouštějí. Vyčítám mu hlavně zavlečení na Krym, to pro mě bylo nejhorší. Také mu vyčítám Čapí hnízdo, důvěřoval jsem mu, když jsem to podepisoval,“ pravil Andrej Babiš mladší. „Nechám na právníkovi, jak to bude přesně znít, nechám ho, aby to krásně rozvinul a šel do celého spektra. Nebudu se soustředit jen na nejhorší věci, které se mi staly, ale budeme uvažovat o všem, čeho se můj otec dopustil v rámci Krymu a Čapího hnízda,“ doplnil ještě.

Babiš starší veřejně prohlašoval, že jeho syn jel na Krym dobrovolně a to za svou tehdejší přítelkyní. Babiš mladší dnes říká, že byl na Krym zavlečen, aby nemohl vypovídat.

„Umí si prý představit i situaci, že by jako syn dostal svého otce do vězení. „Prospělo by mu trochu si posedět, vyléčilo by ho to a já bych věřil, že existuje spravedlnost. A řekl bych si, že to v Česku není tak špatné, že tu funguje právní stát,“ dodal k tématu.

