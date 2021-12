Babiš příštím prezidentem? Velká šance. Odborník představil jeho zbraně

reklama

Nová vznikající koalice, která se právě rodí, je už teď pod poměrně velkým tlakem, zejména co se týče zvládání, nebo plánů na zvládnutí covidové epidemie. Je to podle politologa Petra Justa zasloužené, obvyklé? Jak se na to dívá? "Je neobvyklé, aby vláda ještě před tím, než přijde k moci, aby už byla terčem kritiky, což neznamená, že by ty strany neměly být terčem kritiky. Pochopitelně jak koaliční vládní strany, ať už jsou ještě pořád dosluhujícími vládními stranami, tak strany opoziční, mají samozřejmě, nebo musí být připraveny na to, že budou terčem kritiky. Teď se ale kritizuje vládní program. Program, který vlastně ještě není oficiálním vládním programem, je to vlastně zatím nějaký pracovní materiál," poznamenal Just.

"Je pravda, že některá prohlášení, nebo samotní aktéři těch prohlášení občas přiznávají, že nebyla učiněna třeba úplně šťastným způsobem. A teď ani tak nejde třeba o ten obsah, ale možná o tu formu," zmínil Just například kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).

Anketa Chcete Víta Rakušana za prezidenta republiky? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9087 lidí

Aktuálně vznikající vláda se navíc dle Justa mohla připravit, neboť již od loňska fungoval AntiCovid tým. „Ale ono se samozřejmě jinak funguje v momentě, když jste jenom opozice a nenesete za svá rozhodnutí odpovědnost, a když vaše plány nejsou jenom na papíře, ale realizujete je a nesete za to odpovědnost,“ uvedl.

Své pak Just řekl i k setkávání se jednotlivých kandidátů na ministry s prezidentem Milošem Zemanem. "Proticovidové aranžmá by bylo to nejmenší, co bych té situaci vytýkal. Vžít se do situace těch dotyčných členů vlády, respektive premiéra Fialy, že na to přistoupil, je také z našeho pohledu poměrně obtížné. Když my teď tady řekneme, my dva si řekneme, nebo s kýmkoliv si řekneme, že to ti ministři, nebo ti kandidáti na ministry absolvovat neměli, že je to ponižující, tak samozřejmě my nevíme, jak bychom se zachovali v ten daný moment, kdybychom byli těmi nominovanými ministry, nebo kdybychom dostali tu zprávu od prezidenta, ať už formálně, nebo nějak neformálně, když toto podstoupíte, já vám pak nebudu dělat žádné obstrukce. Ale my nevíme, jestli ta dohoda tam je a hlavně jestli ta obstrukce nakonec přece jenom nepřijde. Ale tyto pohovory jsou možná ještě o to problematičtější, že přicházejí v situaci, kterou jsme diskutovali na začátku rozhovoru. V situaci, kdy ta vláda by se měla už co nejdříve ujmout moci řešit krizovou situaci. To je nepochybné, že ta situace, která tady je, vyžaduje vládu, která bude mít plnohodnotný mandát," zmínil Just.

Hovořilo se také o současném premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) a apelu na očkování proti covidu-19. "Pokud má Andrej Babiš v úmyslu kandidovat na prezidenta a vše, co teď bude dělat, tak musíme vnímat i optikou sbírání hlasů, sbírání podpory, nebo minimálně sondování podpory u jednotlivých skupin, pak on s velkou pravděpodobností bude chtít oslovit skupiny, které třeba dnes se dají identifikovat jako skupiny kolem voličů ANO, SPD, zemanovců, komunistů a podobně. Nemyslím si, že má velký přesah do té druhé části politického spektra, a tam se obávám, že s nějakou svojí výraznou proočkovací rétorikou, ještě s apelem na povinné očkování, tak by příliš neuspěl," poznamenal Just. Babišovi by dle Justových slov možná mohla role opozičního politika vzhledem k impulsivnosti, emotivnosti a vznětlivosti sedět lépe, čímž by mohl i lépe sbírat body pro případnou kampaň právě v prezidentské volbě.

„Obecně má předpoklady být úspěšným prezidentským kandidátem. Kromě toho, že bude do volby pravděpodobně vstupovat z pozice opozičníka, tak pro něj bude pracovat marketing a PR plus mediální podpora médií, která patří do jeho svěřeneckého fondu, což bude poměrně velká pomoc. Samozřejmě bude mít téměř neomezené finance," dodal závěrem Just.

