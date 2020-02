Babiš se rozpálil při rozhovoru. Smetl Hamáčka, vyplísnil chvilkaře a zakončil vše „idiotskou tabulkou“

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro deník Právo rozdával rány nalevo a napravo. Zkritizoval ČSSD, opřel se do Milionu chvilek proti demokracii, zmínil „idiotskou tabulku“ na pivo a dal jasně najevo, že nechce být černým pasažérem v NATO. Popsal, jaké armádní cíle by rád naplnil. Vše proto, aby pomohl České republice.

reklama

Předseda vlády Andrej Babiš je znám tím, že pro ostrá slova nechodí daleko. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Sociální demokracii vzkázal, že důchody nechá narůst minimálně na 15.200 korun, ale rozhodně prý ČSSD nedovolí, aby svými v koalici neprojednanými nápady zničila rozpočet.

Svým koaličním partnerům – sociálním demokratům – poté vyčinil ještě jednou. Za slova předsedy strany Jana Hamáčka, že nemusíme plnit své závazky vůči NATO a nezvyšovat výdaje na obranu až na 2 procenta HDP.

„Překvapuje mě, že pan Hamáček jako bývalý stínový ministr obrany soc. dem. nechce plnit závazky, které máme v NATO. Bezpečnost našich občanů je moje priorita. Je podstatné, že jsme konečně začali nakupovat moderní vojenskou techniku. Máme plán, že do roku 2021 navýšíme vojenské výdaje na 1,4 procenta HDP a v roce 2024 by to výhledově měla být dvě procenta. ... Náš závazek v rámci NATO je vybudovat tři těžké mechanizované brigády a jeden tankový prapor, tedy 5000 vojáků, 210 pásových bojových vozidel, 33 tanků, 24 dělových systémů, desítky samohybných minometů, 16 odpalovacích zařízení protivzdušné obrany a tak dále. Nechci, abychom v NATO byli černými pasažéry, své závazky musíme plnit,“ zdůraznil Babiš.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Znovu se také vyjádřil k zákonu o střetu zájmů, který Ústavní soud ponechal zcela beze změny. Babiš prý tento verdikt respektuje, ale i tak dává najevo, že se mu jeví jako nespravedlivý. Stále odmítá, že by v pozici premiéra dělal cokoli, co mu nepřísluší.

„A z čeho vycházíte? Z těch nesmyslů, které někdo vykřikoval na náměstích, že paní Benešová přišla Babišovi pomoci, takže výsledkem je, že nejvyšší státní zástupce obnovil moje trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo? Kvůli této pseudokauze média tři roky terorizovala moji rodinu, aniž by se jí omluvila. Kdybych měl takovou moc, tak určitě nejsem znovu stíhán. Ten systém, ve kterém žijete, se tu budoval desítky let, ti lidé se dobře navzájem znají a jsou naštvaní na mě, protože jsem jejich zkorumpovaný systém naboural. Do politiky jsem šel, abych pomohl naší zemi a našim občanům. Mám jasné výsledky, ČR bohatne a zažívá své nejlepší období, což těm neschopným leží v žaludku. Hlavně také proto, že mě nikdo nemůže zkorumpovat,“ využil Babiš vět, které opakuje už několik let. V podstatě od svého nástupu do politiky před sedmi lety.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pár slov poznamenal i k nápadu danit pivo třemi různými způsoby. Tento nápad vlády se stal terčem vtipů na sociálních sítích. Babiš však trvá na tom, že vláda hospodským pomáhá a že pověstná tabulka o různých daních u piva, která proletěla českým internetem, je podle premiéra „idiotská“.

Psali jsme: „Pitomci, volte nás.“ Jaké bude Česko bez Babiše? Babiš: Neúspěch summitu k rozpočtu EU českou ekonomiku neohrozí Lhář Babiš. Právník Transparency International nevydýchal prohraný soud a vyrazil do DVTV Zkušený zdravotník: Vojtěch fanaticky řeší alkohol a kouření, ale že mají důchodci čím dál větší problém, to neřeší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.